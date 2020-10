“James está volviendo a su posición, al lugar que le pertenece”: Queiroz, entrenador de la Selección Colombia

El director técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA A./Archivo





El técnico de la Selección Colombia de mayores, Carlos Queiroz, habló este martes 6 de octubre, en rueda de prensa virtual, sobre el compromiso que se avecina con Venezuela, en lo que es el primer partido de los clasificatorios sudamericanos al Mundial de Qatar 2022.

El entrenador portugués se refirió a las bajas de última hora, al buen momento que vive James Rodríguez en el Everton de Inglaterra , a los convocados al partido y a Venezuela como un fuerte rival para los cafeteros.

Sobre los convocados, el timonel sostuvo que debido a la pandemia, ésta ha sido una convocatoria “rara, atípica” y resaltó que todas las selecciones han tenido problemas y él está para encontrar soluciones.

“El partido es lo que habla en la competición, fue una convocatoria rara, atípica, en la entrevista expliqué que hay una realidad de impedimentos que condiciona la convocatoria. Todas las selecciones estamos enfrentando problemas, es mi sexta clasificatoria para el Mundial. Cuando crees que tienes experiencia en esto, surgen problemas. Nunca se me pasó jugar sin público, esta es la realidad, pero estamos para encontrar soluciones”.

Las bajas de última hora han sido un problema que Queiroz ha querido solucionar de la mejor manera y aseguró que los seleccionados han sido escogidos con cabeza fría.

“Las decisiones que tomamos no han sido a gusto, la situación es difícil para todos, pero he estado todo el momento viendo las competiciones. He intentado mantener el trabajo y las decisiones con tranquilidad, nosotros tenemos muchos problemas y no hay que comprar más problemas, trabajamos mucho, se lograron muchas cosas”, sentenció el timonel luso.

Al ser consultado por el momento que vive el cucuteño James Rodríguez en el Everton de Inglaterra -donde ya ha marcado tres goles y es el rey de las asistencias-, Queiroz fue directo y dijo que el jugador “está volviendo a su posición, al lugar que le pertenece”.

Sobre la ausencia de Tesillo dentro de los convocados, el entrenador sostuvo que se debió a la falta de ritmo y que no hay tiempo para acoplar nuevos movimientos tácticos.

“Hace un tiempo que no juega de lateral y nosotros en una convocatoria, después de un año, no hay tiempo y condiciones para acoplar movimientos tácticos. También están volviendo Mojica y Fabra. Si comparamos los primeros días que llegué a Colombia, ahora tenemos más opciones”, afirmó el entrenador.

En el caso de Rafael Borré, que no fue citado por Queiroz a pesar del gran momento que vive en River Plate, el luso aseguró que ya llegará el momento del jugador barranquillero.





Cuadrado, denunciado en Turín por abandonar el aislamiento Cuadrado, denunciado en Turín por abandonar el aislamiento

Aunque Queiroz no se refirió al tema en la rueda de prensa, la llegada de Juan Guillermo Cuadrado estuvo en vilo debido a que existen restricciones en Italia para que los jugadores seleccionados para representar a su país en las eliminatorias salieran de ese territorio.

Aunque Cuadrado recibió permiso para viajar, la ASL de Turín, entidad comisionada para cuidar la salud pública, presentó una denuncia en la fiscalía en contra del jugador cafetero , Cristiano Ronaldo y el brasileño Danilo y Paulo Dybala.

De acuerdo con el diario Olé, fue el mismo club el que avisó al Departamento de Prevención de la ASL y aun no se sabe que consecuencias podría tener para los jugadores de Juventus. Por su parte, el portero David Ospina, del Nápoles y los jugadores Luis Díaz y Matheus Uribe, que juegan en Portugal, no pudieron viajar a la convocatoria.