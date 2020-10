Aumento de contagios por covid-19 en Bogotá, ¿a qué se debe?

Foto de archivo. Personas con máscaras faciales caminan por una calle, durante la reactivación de varios sectores económicos después del fin de la cuarentena por COVID-19), en Bogotá, Colombia, 25 de septiembre, 2020. REUTERS/Luisa González

El término mayor apertura también implica mayor riesgo, esto no ha terminado". Así lo manifestó, apenas cuatro días atrás, el ministro de Salud Fernando Ruiz, cuando se le preguntó por la posibilidad de un rebrote del coronavirus en el país; hoy, Bogotá parece tener evidencia de ello: aumentaron los caso de Covid-19

La ocupación actual de las camas en unidades de cuidados intensivos (UCIs) en la capital es casi del 50 por ciento —como lo fue el pasado 14 de junio, fecha en que se declaró el sistema hospitalario en alerta naranja—, después de que la cifra había caído al 46,5 por ciento el 27 de septiembre.

A pesar de que las variaciones no son sustanciales y que ahora la ciudad cuenta con mayor infraestructura y equipamiento médico: más de 800 camas UCIs disponibles y la capacidad para procesar 11.000 pruebas de covid-19 diarias, las autoridades médicas aseguran que hay que estar alerta.

De los más de 870.000 casos de covid-19 en el país, 270.000, es decir, un 32 por ciento, se encuentran en Bogotá. La capital, además, tiene la cifra más alta de fallecidos por la pandemia: 6.942. En cuanto a la ocupación de camas UCIs, 19 hospitales de la ciudad la tienen por encima del 70 por ciento, según las cifras de Secretaría de Salud a corte del 6 de octubre.

Las protestas, ¿causa del incremento del covid-19?

El repunte de casos de coronavirus en Bogotá se le puede atribuir a tres causas, según la alcaldesa, los expertos y la ciudadanía. Una de ellas, afirmó Claudia López en twitter, son las manifestaciones.

A los 14 días exactos de las marchas del 21 y 25 de septiembre, el 5 y el 6 de octubre, volvemos a tener incremento

“La matemática del covid no perdona. A los 14 días exactos de los disturbios del 9, 10 y 11 de septiembre, el 23, 24 y 25 de septiembre, tuvimos incremento de casos. A los 14 días exactos de las marchas del 21 y 22 de septiembre, el 5 y 6 de octubre, volvemos a tener incremento”, aseguró la mandataria local.

Adicionalmente, expertos e incluso el mismo Ministro de Salud, aseguran que el aumento de contagios era de esperarse con la apertura económica gradual que se adelanta en el país y que, en el caso de Bogotá, ya es de un 90 por ciento.

Una hipótesis más frente al aumento de contagios en Bogotá es la de TransMilenio como foco de contagios, debido a las aglomeraciones, no solo en los buses sino en las estaciones, planteada por parte de la ciudadanía, descontenta con las afirmaciones de la alcaldesa.

La alcaldesa de Bogotá argumentó que aumento de contagios por covid-19 fue producto de protestas sociales en septiembre; la ciudadanía, dice que en buena medida se debe a aglomeraciones en el transporte público. (Captura de pantalla Twitter).

“Claudia López seguro no ha visto cómo está operando Transmilenio, lleno como si nada, con la mayoría de usuarios incumpliendo las medidas de bioseguridad, pero culpar a las manifestaciones le queda más fácil”, fue una de las críticas que recibió la mandataria en Twitter.

Las afirmaciones de López han dejado mucho que pensar, si se tiene en cuenta que la Minga Indígena aseguró que se movilizará a manifestarse en Bogotá si el presidente de la República Iván Duque no se reúne con la comunidad en el departamento del Cauca este 12 de octubre, además de que para el 21 de octubre está convocado el Paro Nacional y la capital siempre ha sido el principal escenario de la protesta social.

La posibilidad de un rebrote

Para algunos médicos reconocidos, como Carlos Francisco Fernández, aún no se debería hablar de segundas olas del coronavirus, debido a que, en algunas ciudades, como Bogotá, no ha finalizado el descenso del pico del covid-19. No obstante, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, manifestó que se prevé dos picos más: uno en noviembre, a raíz de la mayor presencia de ciudadanos en las calles tras la reapertura económica, y uno a comienzos de 2021, como consecuencia de las festividades en diciembre.

“No tenemos un segundo pico, pero sí lo estamos esperando. Si estamos ante una enfermedad de carácter respiratorio, y hemos abierto todas nuestras actividades productivas e incluso recreativas, es esperable que llegue un momento en el que esta curva, que va bajando, vuelva a empezar a subir”, explicó Gómez.

En cuanto a la posibilidad de los rebrotes, epidemiólogos y salubristas como Luis Jorge Hernández, afirman que en una segunda o tercera ola los más contagiados serán los jóvenes, pero que habrá menos muertes.