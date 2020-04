En la capital además se permitió que los ciudadanos salieran a hacer deporte a partir de este lunes. Solo podrán hacerlo entre las 6 a.m. y 10 a.m. y deberán usar tapabocas, estar a más de un metro de distancia entre ellos y recorrer un perímetro de máximo 1km de sus casas. No habrá restricción de pico y género para el ejercicio, el cual incluye trotar y montar bicicleta.