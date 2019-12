La muerte de Dilan a generado gran estupor nacional y se ha convertido en el símbolo de las protestas que no paran. Entre las peticiones de los manifestantes está el desmonte o reestructuración del ESMAD ya que no es la primera vez que algo como esto sucede. El Gobierno ha sido enfático en que esto no será discutido e incluso a afirmado, por medio del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que se seguirán usando las municiones tipo bean bag para reprimir las protestas.