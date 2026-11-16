7.800 kilómetros por una pasión: el viaje en moto de domicilios con el que un hincha de Boca busca llegar a la Sudamericana

Un joven aficionado comparte en redes sociales los preparativos de su viaje en motocicleta con destino a Barranquilla, Colombia, para presenciar un partido del club Boca Juniors (@pabl0_cabj12/Instagram)

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Barranquilla entra en la cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, duelo que se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el remodelado estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La ciudad colombiana ya recibe a aficionados de los dos clubes, mientras que las autoridades aguardan un incremento de visitantes en los días previos al partido.

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Los seguidores del equipo argentino comenzaron el desplazamiento hacia Colombia por distintas vías. Algunos compraron sus tiquetes para desplazarse por vía aérea, otros se atrevieron a realizar un desafío, con el propósito de alentar al club de sus amores.

Barranquilla se prepara para recibir a seguidores de Boca Juniors y Atlético Mineiro antes del partido en el estadio Metropolitano (REUTERS/Rodrigo Valle)

Ese fue el caso de Pablo Barrionuevo, un joven que inició desde Buenos Aires una travesía en motocicleta rumbo a la capital del Atlántico, con el fin de acompañar a su equipo en uno de los partidos más importantes de la década para el cuadro xeneize.

Barrionuevo, que trabajaba como domiciliario en Argentina, escogió recorrer Sudamérica sobre dos ruedas porque el costo de los tiquetes aéreos estaba fuera de su presupuesto. Su meta es llegar a Barranquilla a tiempo para acompañar al equipo porteño en la definición continental.

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“Me voy a la final de Sudamericana en Colombia a ver a Boca. Como no hay plata para el avión, acá nos la rebuscamos y me voy en esta: mi moto”, explicó el hincha en uno de los videos que difundió en sus redes sociales. El trayecto previsto es de cerca de 7.800 kilómetros entre Buenos Aires y Barranquilla.

El hincha de Boca Juniors ya recorrió Chile y Perú durante su trayecto de cerca de 7.800 kilómetros hacia Colombia (@pabl0_cabj12/IG)

En los primeros seis días de ruta, Barrionuevo cruzó Chile y llegó a Perú. Sus publicaciones han mostrado los lugares por los que pasa y las paradas necesarias para continuar el viaje. También solicitó apoyo económico para cubrir los gastos de la ruta, entre ellos combustible, alimentación y descanso.

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La dificultad económica que motivó el viaje y la extensión del recorrido generaron reacciones entre seguidores de Boca y usuarios colombianos. Algunos le enviaron mensajes de aliento; otros ofrecieron comida, hospedaje, gasolina y ayuda cuando ingrese al país.

“Cuando llegues a Barranquilla te invitamos una buena comida”; “Dios te bendiga en esa ruta bostero … Boca Boca Boca”; “Dios te guarde, buena ruta, bendiciones y ya sabes, lo que tenés que traer a la vuelta”, fueron algunos de los mensajes difundidos en sus redes sociales.

Un joven seguidor del club Boca Juniors documenta en formato de videoblog el décimo día de su trayecto en motocicleta hacia Colombia (@pabl0_cabj12/IG)

En Argentina, la decisión fue compartida como una muestra de apoyo al club. La actualización más reciente que publicó en sus redes señala que está a las puertas de llegar a la frontera entre Perú y Ecuador, uno de los últimos pasos internacionales antes de seguir hacia Colombia. Su propósito es arribar a Barranquilla y conseguir el ingreso al estadio para ver la final.

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“Estamos a 200 kilómetros de llegar a la frontera con Ecuador”, declaró el joven aficionado de Boca Juniors.

Hinchas de Boca ya viajan a Colombia y proyectan un banderazo en el Gran Malecón

Mientras Barrionuevo completa la ruta por carretera, otros aficionados argentinos ya iniciaron el viaje aéreo a Colombia. Videos divulgados en redes sociales mostraron a pasajeros identificados con Boca Juniors cantando durante un vuelo con destino a Barranquilla. Debido a que no hay conexión directa desde Buenos Aires, los viajeros deben realizar al menos una escala.

Aficionados de Boca Juniors emprenden el viaje a Barranquilla para acompañar al equipo en la final continental (REUTERS/Rodrigo Valle)

Además del partido, los seguidores del club argentino contemplan realizar un banderazo en el Gran Malecón del Río de Barranquilla el viernes 20 de noviembre, un día antes de la final.

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La concentración fue difundida en redes por el creador de contenido Ryan Talgham y tendría como objetivo reunir a hinchas llegados desde Argentina, Colombia y otros países; la hora aún no estaba definida.

Hinchas argentinos planean un banderazo en el Gran Malecón del Río el viernes previo a la final (@pasaportedoble/IG)

Boca Juniors llegará a la definición tras vencer 3-0 a Banfield en las semifinales de la Copa Argentina, resultado que le aseguró otra final en el cierre de la temporada y prolongó su impulso competitivo.

Atlético Mineiro, en cambio, igualó 0-0 ante Mirassol en su último compromiso por el Brasileirão y acumuló siete partidos sin ganar; el equipo dirigido por Eduardo Domínguez ocupa el séptimo lugar del torneo brasileño.

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El conjunto de Belo Horizonte tiene previsto viajar a Barranquilla el miércoles para completar la preparación de la final. La delegación xeneize también tiene previsto arribar a la capital del Atlántico esa misma fecha, tras una práctica matutina en Casa Amarilla (sede deportiva de Boca Juniors).