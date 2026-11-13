Feid agota dos fechas en CDMX y prepara una tercera a solo dos días de arrancar la venta

El nuevo concierto se realizará el domingo 23 de mayo de 2027, luego de que los shows del 21 y 22 de mayo se agotaran tanto en preventa como en venta general. REUTERS/Mario Anzuoni

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El cantante colombiano Feid, conocido como Ferxxo, agotó dos fechas en el Palacio de los Deportes y sumó una tercera función en la Ciudad de México apenas dos días después de iniciada la venta general.

El nuevo concierto se realizará el domingo 23 de mayo de 2027, luego de que los shows del 21 y 22 de mayo se agotaran tanto en preventa como en venta general.

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La confirmación llegó como parte de la gira THE GREEN STAR Tour 2027, que recorre Estados Unidos, Canadá y México.

Feid/Instagram

Tercera fecha confirmada en el Palacio de los Deportes

El tercer concierto de Ferxxo en el Palacio de los Deportes tiene una particularidad respecto a los dos primeros: comenzará a las 7:00 de la noche, una hora antes que las funciones del 21 y 22 de mayo, programadas para las 8:00 de la noche.

La demanda por ver a Feid en la capital mexicana quedó reflejada en la velocidad con la que se agotaron las entradas. Tanto el concierto del 21 como el del 22 de mayo de 2027 se vendieron por completo durante la preventa y la venta general, ante una alta demanda del público.

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Esa reacción del público llevó a la organización a abrir una tercera fecha en el mismo recinto, apenas dos días después de que arrancara la venta general para el segundo show. El Palacio de los Deportes se consolida así como el escenario de tres presentaciones consecutivas del artista colombiano en Ciudad de México.

Un cartel publicitario de Feid anuncia una tercera fecha de concierto para el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes tras agotar las dos anteriores. (Feid/Historias Instagram)

Precios de boletos confirmados para los shows en CDMX

Los precios de las entradas para las presentaciones de Ferxxo en el Palacio de los Deportes quedaron definidos por niveles. El Nivel A o Pista es la zona más costosa, con un valor de 4,154 pesos, seguido por el Nivel C en 4,017.50 pesos.

Para quienes buscan opciones más económicas, el Nivel D tiene un costo de 2,281.50 pesos, mientras que el Nivel E es la localidad más accesible, con un precio de 1,512.75 pesos. Todas las tarifas ya incluyen los cargos por servicio que aplica la boletera.

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Para quienes utilicen tarjeta Banamex, el banco ofrece la posibilidad de pagar a tres meses sin intereses en compras desde 3,000 pesos, de acuerdo con los términos de la promoción bancaria.

Estos valores corresponden a los dos primeros conciertos, del 21 y 22 de mayo, y son la referencia de precios que maneja Ticketmaster para los shows de Feid en el recinto de la Ciudad de México.

Feid Coffe Party en la Plaza de Toros La México Récord Guinness 2025 (Instagram)

Precios de referencia según la disponibilidad del 22 de mayo

Aunque los organizadores todavía no han publicado los precios oficiales para la función del 23 de mayo, la estructura de tarifas que regía para el concierto del 22 de mayo sirve como referencia. Antes de agotarse, esa fecha ofrecía boletos de Nivel C en modalidad normal por 4,017.50 pesos, mientras que algunas secciones de ese mismo nivel, identificadas como zonas “U”, tenían un costo mayor de 4,740.50 pesos.

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Entre las opciones con beneficios adicionales figuraba el GREENPRINT PREMIUM TICKET VIP EXPERIENCE, disponible en distintas secciones del Nivel C por 8,103.50 pesos. La plataforma también ofrecía paquetes VIP con precios de entre 8,103.50 y 16,808 pesos, según el tipo de experiencia.

Dentro de esa categoría se encontraba el GREENPRINT EARLY ENTRY EXPERIENCE, correspondiente a la zona de Pista de pie, con un valor de 10,655.25 pesos por boleto.

Dado que las tres fechas del Palacio de los Deportes comparten el mismo recinto y una estructura de venta similar, es esperable que el esquema de niveles y paquetes VIP se repita para el show del 23 de mayo, aunque los montos definitivos dependerán del anuncio oficial que realicen los organizadores antes de la preventa Banamex del viernes 13 de noviembre.

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Dado que las tres fechas del Palacio de los Deportes comparten el mismo recinto y una estructura de venta similar, es esperable que el esquema de niveles y paquetes VIP se repita para el show del 23 de mayo REUTERS/Mario Anzuoni

Preventa y venta general para el show del 23 de mayo

La venta de boletos para la tercera función de Ferxxo en el Palacio de los Deportes se organiza en dos etapas a través de Ticketmaster. La preventa Banamex está programada para el viernes 13 de noviembre a las 11:00 de la mañana.

La venta general para el concierto del 23 de mayo abrirá al día siguiente, el sábado 14 de noviembre, también a las 11:00 de la mañana. Durante ambas etapas, tanto en la preventa Banamex como en la venta general, estará disponible la compra de Paquetes VIP que ofrece el artista para esta presentación.

Este esquema de venta reproduce, en términos generales, el mecanismo utilizado para las dos fechas anteriores, que combinó una preventa bancaria previa a la apertura general del resto de las localidades.

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Fechas confirmadas en Monterrey y Guadalajara

Antes de llegar a la Ciudad de México, la gira de Feid contempla dos presentaciones en otras ciudades mexicanas. El 5 de mayo de 2027 el cantante se presentará en la Arena Monterrey, mientras que el 13 de mayo tiene programado un show en la Arena VFG de Guadalajara.

Estas dos fechas forman parte del tramo mexicano de la gira, que se completa con las tres presentaciones en el Palacio de los Deportes de la capital del país: los días 21, 22 y 23 de mayo de 2027.

El recorrido por México cierra así el circuito de la gira, que representa la producción más grande que el artista colombiano ha realizado en Norteamérica hasta el momento.

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Un cartel promocional anuncia las presentaciones del cantante Feid en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México para la gira The Green Star Tour. (Redes sociales gira Feid)

La gira THE GREEN STAR Tour 2027

La gira THE GREEN STAR Tour 2027 marca un salto en la trayectoria de Feid, luego de un 2026 en el que se presentó en teatros y salas del circuito House of Blues. Para 2027, el artista se traslada a recintos de mayor capacidad, del tipo arena.

El recorrido arranca el 5 de febrero en el Kia Center de Orlando, Florida, y continúa por distintas ciudades de Estados Unidos antes de cruzar a territorio mexicano. Entre las fechas confirmadas en suelo estadounidense figura una presentación el 29 de abril en el Intuit Dome de Inglewood, California.

La preventa de artista y la preventa de Spotify se realizaron en los días previos, y la venta general para las distintas fechas de la gira en Estados Unidos abrió el jueves 12 de noviembre a las 10:00 de la mañana, hora local de cada ciudad, a través de Ticketmaster.

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El cierre de la gira está previsto en Ciudad de México, con las tres funciones en el Palacio de los Deportes como última parada del recorrido por Norteamérica.

Feid gana Latin Grammy y presenta nueva canción con Snoop Dogg

Feid y Daddy Yankee cantan en vivo acompañados por bailarines durante la ceremonia de entrega de los premios Latin Grammy. (Captura de Pantalla/Billboard)

Un día antes de conocerse la noticia del tercer concierto en el Palacio de los Deportes, Feid se presentó en la 27ª entrega de los Latin Grammy, realizada el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El artista subió al escenario para interpretar un popurrí compuesto por “Se Puso Feo”, “Poder” y “Gracias”, junto a Baby Ranks, Divino, Lil Supa y el productor DJ Premier.

Durante esa presentación, Feid aprovechó el cierre para adelantar una nueva colaboración con Snoop Dogg, quien apareció en pantalla mientras el colombiano trabajaba junto a DJ Premier.

Feid and Ryan Castro perform during the 2026 Latin Recording Academy Person of the Year honouring Daddy Yankee in Las Vegas, Nevada, US, November 11, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El cantante competía esa noche en tres categorías: Mejor Interpretación Urbana, Mejor Canción de Rap/Hip-Hop (esta última junto a Lil Supa) y Mejor Interpretación de Reggaetón. Se llevó el premio en esta última categoría por “Verano Rosa”, tema grabado junto a Karol G, su excompañera sentimental.

Se trató del segundo Latin Grammy en la carrera del artista. El primero lo obtuvo en 2023 por su participación en “Perro Negro”, de Bad Bunny, también en la categoría de Mejor Interpretación de Reggaetón.

La presentación en los Latin Grammy no fue la única aparición de Feid en la semana de premiación. El miércoles anterior, el colombiano había participado en la gala que distinguió a Daddy Yankee como Persona del Año, donde compartió escenario con Bizarrap, Diljit Dosanjh, Bad Gyal, Jay Wheeler, French Montana y LL Cool J para un repaso por los éxitos del puertorriqueño, entre ellos “Con Calma”, “Despacito” y “Gasolina”.