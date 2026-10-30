José Alfredo Hernández amenazó a Guadalupe Taddei con acudir al Departamento de Justicia de EEUU por conflicto en el INE

Guadalupe Taddei y el empresario José Alfredo Hernández tenían conflictos por los negocios que tenían en el INE (especial)

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El conflicto entre Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y José Alfredo Hernández Casillas escaló con una advertencia que involucra a autoridades de Estados Unidos.

En un fragmento de audio difundido por la periodista Adela Micha en su portal de noticias y sus redes sociales, Hernández Casillas aseguró que, ante el deterioro de su relación con Taddei y las diferencias por presuntos acuerdos comerciales, estaba dispuesto a recurrir a sus contactos en el Departamento de Justicia estadounidense.

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Durante la conversación, Hernández Casillas relató que la relación con la titular del INE se había deteriorado porque, según su versión, ella pretendía romper los compromisos que ambos habían establecido. Incluso sostuvo que había realizado inversiones y participado en la integración de proyectos que, afirmó, terminaron beneficiando al instituto electoral.

La parte más delicada de su declaración ocurrió cuando advirtió que no permitiría que Taddei interviniera en sus negocios y que, de no alcanzar un acuerdo, buscaría respaldo fuera de México.

“Yo también tengo amistades a las que voy a acudir, incluyendo contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos”, expresó Hernández Casillas en el audio.

El hombre también mencionó que tenía previsto viajar a Estados Unidos un viernes, aunque aseguró que le habían pedido esperar para evitar que su llegada derivara en la integración de un expediente relacionado con Guadalupe Taddei y su entorno.

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“Para mi viaje para el viernes próximo, me están pidiendo que me espere”, comentó, antes de insistir en que la salida al conflicto debía ser mediante acuerdos.

Hernández Casillas acusa a Taddei de romper acuerdos

En el fragmento, Hernández Casillas presentó su distanciamiento con Guadalupe Taddei como una disputa personal y de intereses económicos. Según su relato, la consejera presidenta habría buscado terminar la relación y desconocer compromisos que previamente habían establecido.

“Lo que quería ella era cortar la relación y el compromiso que había hecho”, afirmó.

También sostuvo que durante tres años participó en la conformación de un grupo de trabajo dentro del INE y en la propuesta y ubicación de proyectos que, según dijo, posteriormente se concretaron.

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Sin embargo, acusó a Taddei de querer concentrar los beneficios y desplazarlo de las actividades en las que había participado.

“Lo que ella quería era mandarme a la chingada. Y eso no lo voy a permitir porque hay mucho invertido”, expresó.

Hernández Casillas aseguró que la disputa no se limitaba a diferencias personales, sino que también involucraba intereses empresariales y proyectos en distintas entidades del país.

Mencionó particularmente a Coahuila y Veracruz, donde, según su versión, existían diferencias por negocios en los que también estaban involucradas otras personas. En ese contexto, insistió en que Taddei habría intentado perjudicarlo económicamente.

Habla de contratos, empresas y la credencial de elector

Otro de los señalamientos que aparecen en la grabación tiene que ver con la relación entre los proyectos empresariales de Hernández Casillas y las actividades del INE.

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El entrevistado mencionó la credencial de elector como uno de los asuntos que, desde su perspectiva, modificaron los acuerdos y las relaciones entre las personas involucradas.

También hizo referencia a distintas empresas y personas, entre ellas Corona, Carranza y otros nombres que aparecen en la conversación, aunque el audio contiene pasajes poco claros que impiden establecer con precisión las responsabilidades que les atribuye.

En otro momento, mencionó un adeudo con una mueblería y aseguró que había pedido a una persona identificada como Octavio que realizara el pago correspondiente, pero que la instrucción nunca se cumplió. Según su relato, la situación derivó en una demanda contra Octavio.

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Hernández Casillas también rechazó que hubiera tenido intención de perjudicar sus propias empresas y cuestionó las versiones sobre posibles irregularidades en los negocios que mencionó.

Adela Micha señala presunto uso de bienes públicos para intereses privados

Adela Micha INE audio José Alfredo Hernández (especial)

Al presentar el fragmento, Adela Micha consideró que la conversación exhibe la influencia que Hernández Casillas habría tenido sobre Guadalupe Taddei, particularmente en asuntos relacionados con contratos y proyectos del organismo electoral.

La periodista señaló que, por momentos, el hombre parecía asumir un papel de autoridad dentro del instituto, al grado de comportarse como si fuera su director o propietario.

Micha sostuvo que el contenido del audio representa una muestra de la presunta corrupción al interior del INE y de una crisis personal entre Taddei y Hernández Casillas que, de acuerdo con su interpretación, terminó por involucrar a una institución pública.

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“Es el ejemplo perfecto de cómo los bienes públicos se utilizan para beneficiar intereses privados”, expresó.