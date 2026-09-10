Ciencia

Un estudio reveló cómo una serpiente usa una cola que imita a una araña para cazar aves

El análisis de un ejemplar preservado durante décadas permitió revisar una rareza biológica que desconcertaba a los científicos

Cabeza de una serpiente escamosa con dos protuberancias cónicas sobre los ojos reposando en la arena
La víbora cornuda de cola de araña usa un señuelo que imita a una araña para atraer aves como parte de su estrategia de caza (YouTube/@NationalGeographicEspaña)
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Un señuelo con forma de araña permitió durante años describir una escena llamativa de la naturaleza: una víbora inmóvil, un ave que se acerca confiada y un ataque fulminante.

Pero el nuevo interés científico no estuvo solo en esa maniobra de caza, sino en una pregunta más amplia: cuánto puede decir el esqueleto sobre el aspecto real y el comportamiento de un animal.

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Durante décadas, la punta de la cola de esta serpiente pareció tan extraña que incluso fue confundida con una deformación. La duda era razonable. Si por fuera ese apéndice imitaba a una araña con tanto detalle, cabía esperar una estructura interna igualmente singular.

Una nota de Popular Science retomó las explicaciones de Sara Ruane, coautora del estudio y curadora asociada de herpetología del Field Museum, y de Georgios Georgalis, coautor del trabajo y profesor asociado de la Academia Polaca de Ciencias en Cracovia, para reconstruir esa incógnita.

Serpiente de color claro con dos pequeños cuernos sobre los ojos y la lengua afuera reposando en la arena
El estudio sobre Pseudocerastes urarachnoides mostró que la forma de araña en la cola no depende de huesos extraordinarios, sino de modificaciones externas (YouTube/@efectoalbedo8983)

La respuesta que aporta ahora la anatomía resulta relevante más allá de esta especie. Un estudio publicado en la revista The Anatomical Record mostró que la falsa araña de la cola no depende de huesos extraordinarios, sino de modificaciones externas.

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El hallazgo refuerza un problema central para disciplinas que trabajan con restos incompletos, en especial la paleontología: los huesos pueden conservar una parte decisiva de la historia de un animal, pero también pueden ocultar rasgos clave de su forma visible y de su conducta.

La rareza no estaba en el esqueleto, sino en la superficie de la cola

La protagonista del trabajo es Pseudocerastes urarachnoides, conocida como víbora cornuda de cola de araña, una especie descrita en 2006. Su rasgo más conocido es el extremo de la cola, que imita a una araña y funciona como señuelo para atraer aves.

Esa conducta ya había sido registrada, pero seguía abierta una pregunta anatómica: si la parte visible era tan inusual, ¿qué había debajo?

Serpiente de color claro con dos pequeños cuernos sobre los ojos y la lengua afuera reposando en la arena
La punta de la cola de esta serpiente fue confundida durante décadas con una deformación antes de la descripción formal de la especie en 2006 (YouTube/@efectoalbedo8983)

Para responderla, el equipo estudió el holotipo de la especie, es decir, el ejemplar de referencia que define sus rasgos físicos. Según el comunicado de prensa, ese espécimen había sido recolectado en 1968 y trasladado al Field Museum de Chicago, donde durante mucho tiempo se creyó que la punta de su cola era una malformación.

“Los científicos recolectaron por primera vez un ejemplar de esta serpiente en 1968 y, cuando lo llevaron al Field Museum, pensaron que tenía algún tipo de deformidad en la punta de la cola, como un tumor”, afirmó Sara Ruane, coautora del estudio, curadora asociada de herpetología y directora de los laboratorios centrales del museo, según el comunicado de prensa.

Esa interpretación cambió décadas más tarde, cuando apareció otro ejemplar con una cola similar y quedó claro que no se trataba de una anomalía aislada.

Serpiente de color claro con dos pequeños cuernos sobre los ojos y la lengua afuera reposando en la arena
El equipo analizó el holotipo de la víbora cornuda de cola de araña, un ejemplar recolectado en 1968 y conservado en el Field Museum de Chicago (YouTube/@efectoalbedo8983)

La revisión de ese material abrió el camino para describir formalmente la especie y, con el tiempo, para estudiar con mayor detalle una estructura que desafiaba lo esperable en una víbora.

Las imágenes internas cambiaron la pregunta sobre cómo se forma ese señuelo

Para estudiar la anatomía sin dañar un ejemplar único, los investigadores utilizaron tomografía computada con rayos X, una técnica que genera miles de imágenes y las reúne en una reconstrucción tridimensional.

Así pudieron observar el interior de la cola sin abrirla. El análisis se centró en las vértebras, porque en otras serpientes el extremo de la cola presenta modificaciones óseas muy marcadas.

Un estudio reveló cómo una serpiente usa una cola que imita a una araña para cazar aves
La tomografía computada con rayos X permitió analizar el interior de la cola sin dañar el holotipo de la víbora

Pero en este caso ocurrió lo contrario. “No había nada en el esqueleto de la serpiente que sugiriera lo extrema que es su cola por fuera”, sostuvo Georgios Georgalis, coautor del trabajo y profesor asociado de la Academia Polaca de Ciencias en Cracovia, según el comunicado de prensa.

El estudio indica que las vértebras son similares a las de otras víboras y que la forma de araña depende de cambios en las escamas y otros tejidos de la superficie, no en los huesos.

El caso ofrece una advertencia para reconstruir animales a partir de huesos

La importancia del hallazgo no se agota en una curiosidad sobre serpientes. También aporta un ejemplo concreto sobre los límites de reconstruir especies, sobre todo extintas, a partir de restos óseos. Si esta víbora solo se conociera por vértebras aisladas, nada permitiría inferir que su cola podía simular una araña ni que ese rasgo formaba parte de su estrategia de caza.

Serpiente de color claro con dos pequeños cuernos sobre los ojos y la lengua afuera reposando en la arena
Las vértebras de Pseudocerastes urarachnoides resultaron similares a las de otras víboras y no anticipan el aspecto visible del señuelo (YouTube/@efectoalbedo8983)

“Soy, ante todo, paleontólogo, así que trato de usar especies actuales de serpientes para interpretar restos fósiles”, explicó Georgios Georgalis, profesor asociado de la Academia Polaca de Ciencias en Cracovia, según el comunicado de prensa.

En esa línea, el estudio subraya que las vértebras de las víboras suelen ofrecer pocas pistas claras cuando aparecen separadas del resto del cuerpo, una situación habitual en el registro fósil.

La lección que deja este caso es concreta: el esqueleto puede ser insuficiente para reconstruir rasgos decisivos de la apariencia y el comportamiento de un animal.

Plano frontal de una serpiente de color claro con dos protuberancias sobre los ojos y la lengua bífida fuera
El hallazgo advierte que los huesos pueden ocultar rasgos clave de la apariencia y el comportamiento de un animal, un problema central para la paleontología (YouTube/@efectoalbedo8983)

Ese punto resulta relevante para una agenda científica más amplia, que busca entender cuánto de la diversidad biológica del pasado y del presente queda fuera de lo que los huesos permiten ver.

El trabajo también refuerza el valor de las colecciones científicas, donde materiales conservados durante décadas pueden responder preguntas nuevas cuando cambian las herramientas de análisis.

“Los ejemplares recolectados hace 50, 100 o 200 años siguen utilizándose todo el tiempo para aprender cosas nuevas”, afirmó Sara Ruane, según el comunicado de prensa.

Serpiente de color claro con dos pequeños cuernos sobre los ojos y la lengua afuera reposando en la arena
El caso refuerza el valor de las colecciones científicas, porque ejemplares conservados durante décadas pueden responder nuevas preguntas con otras herramientas de análisis (YouTube/@NationalGeographicEspaña)

En este caso, un espécimen recolectado en 1968 permitió documentar que uno de los señuelos más extraños descritos en serpientes no estaba escrito en el hueso, sino en la superficie del cuerpo.

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