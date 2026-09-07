Estas son las siete medidas de vivienda y créditos blandos para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto que anunció el Gobierno

El Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron siete medidas de vivienda y recuperación económica para los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Gentileza FDI

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El Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca anunciaron siete medidas de vivienda y recuperación económica para las familias, comerciantes y emprendedores afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El paquete contempla habilitación de suelo, viviendas disponibles, alojamientos temporales, créditos con condiciones preferenciales, capital semilla, apoyos al turismo y acompañamiento emocional.

Los anuncios se produjeron tras una reunión con damnificados de las comunas 19, 2 y 17 de Cali, incluidos residentes del sector de Cuarto de Legua. El alcalde Alejandro Eder informó que las medidas buscarán facilitar la reconstrucción de inmuebles y barrios, mediante acciones coordinadas entre los sectores público y privado.

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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la atención de la emergencia entró en una segunda fase, centrada en la recuperación de la infraestructura y los proyectos de vida de las personas afectadas. Según el mandatario, la respuesta incluye iniciativas para vivienda, comercio, emprendimientos, turismo y atención a las familias.

El Gobierno nacional evalúa subsidios para que familias damnificadas accedan a 864 viviendas identificadas por Camacol que no resultaron afectadas por el sismo - crédito @alejoeder/X

Habilitación de suelo y viviendas disponibles para damnificados

La primera medida anunciada es la habilitación del uso y aprovechamiento del suelo en las zonas afectadas. El Ministerio de Vivienda trabajará en alternativas de mayor densificación para los sectores donde esta posibilidad sea viable técnica, jurídica y urbanísticamente.

La iniciativa está dirigida especialmente a zonas de estratos 4, 5 y 6 que sufrieron afectaciones por el terremoto. El Gobierno busca generar condiciones que permitan ampliar el número de unidades habitacionales y facilitar la reconstrucción de viviendas en los sectores impactados.

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La segunda solución se relaciona con 864 viviendas construidas que fueron identificadas por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Los inmuebles no resultaron afectados por el sismo y, según lo anunciado, están listos para ser entregados.

El Gobierno nacional trabaja en un mecanismo que permita a las familias damnificadas acceder a subsidios para ocupar estas viviendas. La medida pretende convertir la oferta existente en una alternativa inmediata para hogares que perdieron sus casas o requieren traslado.

La habilitación de suelo en Cali buscará ampliar unidades habitacionales y facilitar la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por el terremoto - crédito Ernesto Guzmán/EFE

La tercera acción consiste en la habilitación de 24 inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Estas propiedades podrán ser destinadas de manera temporal a las familias afectadas por el terremoto.

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Antes de la entrega, se realizará una caracterización de los hogares y una verificación técnica de cada inmueble. El propósito es confirmar que las viviendas estén en condiciones adecuadas y que las personas trasladadas no queden expuestas a nuevos riesgos.

Créditos para empresas, capital semilla y apoyo al turismo

El Gobierno nacional anunció un paquete cercano a $40 mil millones para apoyar a microempresas, establecimientos comerciales y actividades turísticas afectadas en el Valle del Cauca. Los recursos buscan reactivar negocios que sufrieron daños, reducción de ingresos o interrupciones en su operación.

La cuarta medida corresponde a una línea de crédito para recuperación empresarial. Se movilizarán hasta $30 mil millones para que las empresas afectadas puedan reanudar sus actividades, atender obligaciones y recuperar su capacidad productiva.

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La SAE destinará 24 inmuebles como alojamiento temporal para familias afectadas por el terremoto, tras una caracterización de hogares y una verificación técnica - crédito Alcaldía de Cali

Dentro de esa estrategia, Bancóldex dispondrá de un cupo de hasta $25 mil millones para microempresas. La línea tendrá una tasa final máxima de IBR + 0 %, plazos de hasta tres años, periodos de gracia de hasta 12 meses y tres meses de periodo muerto.

Los recursos podrán destinarse al pago de nómina, arriendos, proveedores e inventarios. También podrán utilizarse para recuperar locales, equipos y maquinaria afectada por el terremoto, de acuerdo con la información suministrada por el Gobierno.

La quinta medida es la asignación de $9.289 millones en capital semilla a través de iNNpulsa. La estrategia se desarrollará con la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca para respaldar la recuperación de unidades productivas.

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El programa proyecta apoyar directamente a 1.858 establecimientos afectados: 1.658 unidades productivas localizadas en municipios del departamento y 200 negocios del comercio nocturno. El paquete contempla recursos para quienes necesiten reactivar sus actividades y para personas que busquen iniciar emprendimientos.

Bancóldex movilizará hasta $25 mil millones en créditos para microempresas, con plazos de hasta tres años y recursos para nómina, arriendos, proveedores e inventarios - crédito Mario Baos/EFE

La sexta medida será ejecutada por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que destinará $400 millones para la dotación y recuperación de prestadores y actividades turísticas afectadas. El propósito es respaldar una actividad económica que tiene peso en distintos municipios del Valle del Cauca.

Acompañamiento a las familias y vivienda sismo resistente

La séptima acción anunciada consiste en una estrategia de acompañamiento emocional y espiritual para las familias damnificadas. La gestora social de Cali, Taliana Vargas, y la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, trabajarán en talleres y actividades directamente en los territorios afectados.

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El presidente Abelardo de la Espriella señaló que la reconstrucción no puede reducirse a reparar edificaciones. “No solamente se trata de reconstruir los edificios y las casas, sino también el espíritu, el corazón”, afirmó el mandatario durante el encuentro con los habitantes afectados.

En Pueblo Nuevo fue presentada la primera vivienda que será reconstruida con apoyo del sector privado. La casa tendrá 50 metros cuadrados y será edificada con bloques estructurales elaborados a partir de plástico 100% reciclado.

Según lo informado durante la jornada, el sistema constructivo permitiría reducir la huella de carbono en 97% y la huella hídrica en 90%. La vivienda contará con características de sismo resistencia, según anunció el Gobierno nacional.

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El Valle del Cauca recibirá un paquete cercano a $40 mil millones para apoyar microempresas, comercio y turismo afectados por el terremoto - crédito Gentileza FDI

El presidente informó que se construirán 10 viviendas adicionales, incluidas casas destruidas por el terremoto. También fijó un plazo de 30 días para entregar la primera vivienda a una de las familias afectadas en Pueblo Nuevo.

Para el Valle del Cauca, el Gobierno anunció el avance en la entrega de 300 títulos de propiedad y la gestión de $3.265 millones en subsidios de vivienda rural. Estos recursos permitirían que 64 familias accedan a soluciones habitacionales en zonas rurales.

Medidas complementarias para Buga y el Valle del Cauca

Durante su visita a Buga, Abelardo de la Espriella anunció recursos para reconstrucción de vivienda, infraestructura educativa, comercio, emprendimientos y patrimonio religioso. El mandatario indicó que estas acciones hacen parte de la segunda etapa de atención tras el terremoto.

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El Gobierno informó que ya están disponibles $1.200 millones para las obras de recuperación de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. La administración nacional trabaja con el sector privado para obtener otros $5.000 millones y alcanzar una inversión total de $6.200 millones.