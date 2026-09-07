Colombia

Más de 150.000 venezolanos podrían perder su regularización en Colombia: tienen 60 días para retirar su permiso

Migración Colombia informó que los documentos fueron expedidos desde 2021 y permanecen en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios. Al vencer el plazo, la entidad los destruirá y considerará desistidos los trámites asociados

Migración Colombia
Miles de ciudadanos venezolanos tienen documentos pendientes de entrega en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios- crédito Mario Caicedo/EFE
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El tiempo empezó a correr para miles de ciudadanos venezolanos que hicieron parte del proceso de regularización migratoria en Colombia, pero todavía tienen pendiente recoger su Permiso por Protección Temporal (PPT). Migración Colombia informó que más de 150.000 documentos ya fueron expedidos y continúan disponibles para sus titulares.

La entidad fijó un plazo de 60 días para completar la reclamación. Una vez transcurra ese periodo, los permisos que permanezcan en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios (CFSM) serán destruidos, según informó la autoridad migratoria. La medida está dirigida exclusivamente a quienes ya cuentan con un PPT expedido y aún no realizaron la entrega. Por eso, Migración Colombia pidió revisar la situación del documento antes de que termine el periodo establecido y evitar que el trámite quede cerrado.

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Migración Colombia habilitó un listado para que los titulares verifiquen si su permiso continúa disponible -crédito Luisa González/ REUTERS
Migración Colombia habilitó un listado para que los titulares verifiquen si su permiso continúa disponible -crédito Luisa González/ REUTERS

Los permisos pendientes corresponden a documentos expedidos desde 2021 como parte del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos en Colombia, mecanismo creado para regularizar la situación migratoria de esta población. La expedición del documento, sin embargo, no significa que el proceso haya quedado completamente finalizado para quienes todavía no lo reclaman.

Para conocer si el permiso sigue disponible, los ciudadanos deberán consultar el listado habilitado por Migración Colombia. Si encuentran allí su documento, tendrán que identificar el Centro Facilitador de Servicios Migratorios señalado para realizar la reclamación. La recomendación de la autoridad migratoria es hacer esta verificación cuanto antes. El procedimiento pendiente consiste en acercarse al centro correspondiente y recibir el documento que ya fue expedido. No se trata, por tanto, de iniciar nuevamente la solicitud, sino de completar la etapa de entrega.

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El plazo de 60 días establece la última ventana para que los titulares de estos permisos puedan reclamar los documentos. Migración Colombia advirtió que quienes no lo hagan dentro del término enfrentarán consecuencias sobre el proceso de regularización asociado al PPT.

crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
La entrega debe realizarse en el Centro Facilitador de Servicios Migratorios asignado a cada ciudadano -crédito Mariano Vimos/Colprensa

Además de la destrucción física de los permisos que no sean reclamados, la entidad dará por “desistido el trámite de regularización asociado a esos permisos” cuando finalice el plazo y los documentos continúen pendientes de entrega. De esta manera, dejar pasar el término no solo implica perder el documento que ya estaba expedido, también afecta el trámite relacionado con la regularización migratoria.

El Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos fue el mecanismo mediante el cual se buscó regularizar la situación migratoria de ciudadanos venezolanos que se encontraban en Colombia. Los permisos expedidos bajo este proceso permanecen ahora en distintos centros de atención a la espera de que sus titulares completen la reclamación. Migración Colombia reiteró que la responsabilidad inmediata de los ciudadanos incluidos en el listado es verificar la disponibilidad del PPT y acudir al lugar indicado. La entidad busca que los permisos sean entregados antes de que termine el periodo de 60 días.

La advertencia cobra especial importancia por el volumen de documentos que todavía no son reclamados. Son más de 150.000 permisos expedidos desde 2021 que permanecen pendientes de entrega, mientras sus titulares cuentan con el plazo establecido para completar esta etapa.

La autoridad migratoria destruirá los documentos que permanezcan sin reclamar al terminar el plazo establecido -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La autoridad migratoria destruirá los documentos que permanezcan sin reclamar al terminar el plazo establecido -crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Por ahora, el procedimiento señalado por la autoridad migratoria es revisar el listado, confirmar que el PPT aparezca disponible y ubicar el Centro Facilitador de Servicios Migratorios correspondiente. Quienes tengan el documento pendiente deberán realizar la reclamación dentro de los 60 días.

La revisión también permite determinar el lugar exacto donde se encuentra cada documento, pues la reclamación debe hacerse en el centro indicado por la entidad. Así, quienes aparezcan en el listado no tendrán que buscar entre las oficinas habilitadas, sino seguir la información asociada a su permiso. Migración Colombia insistió en que esta comprobación es el paso necesario para saber si el PPT todavía continúa disponible y, posteriormente, completar la entrega antes de que se cumpla el plazo de 60 días establecido para estos documentos.

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