Mextrópoli 2026: fechas, sedes y actividades gratuitas del festival de arquitectura en CDMX

La arquitectura saldrá a las calles de la Ciudad de México con Mextrópoli 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mextrópoli 2026 ofrecerá actividades gratuitas del 17 al 20 de septiembre en la Ciudad de México. El Festival de Arquitectura y Ciudad reunirá a arquitectos, estudiantes, artistas, urbanistas, instituciones y público general mediante instalaciones, rutas, exposiciones, cine, libros y mesas de diálogo.

La edición “Movimientos” buscará explicar cómo la vivienda, el agua, la movilidad y el espacio público modifican la vida urbana.

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Las actividades sin costo confirmadas incluyen la inauguración de pabellones en la Alameda Central y las rutas arquitectónicas, que requerirán registro previo.

La agenda también reunirá propuestas en museos, centros culturales y espacios urbanos, con condiciones de acceso definidas por cada sede.

Mextrópoli 2026 se realizará del 17 al 20 de septiembre en la Ciudad de México

La edición 2026 será la número 13 de Mextrópoli. Durante cuatro días, el festival desplegará actividades en distintas zonas de la capital.

El tema de este año será “Movimientos”. La propuesta invita a observar la ciudad como un territorio que cambia de forma constante por las decisiones públicas, la movilidad, los flujos económicos, los cuidados y la vida cotidiana.

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Mextrópoli 2026 se realizará del 17 al 20 de septiembre en la Ciudad de México con actividades de arquitectura y urbanismo abiertas a la ciudadanía.

El programa combinará instalaciones de entrada libre, recorridos gratuitos con registro, exposiciones, cine, mesas de discusión, libros y conferencias que analizarán las transformaciones de la capital.

La reflexión abarcará asuntos como la vivienda, la infraestructura, el acceso al agua, la movilidad y las condiciones que permiten o dificultan la permanencia de las personas en sus barrios.

El festival plantea que las transformaciones urbanas no ocurren únicamente mediante obras o planes oficiales.

La ciudad también cambia por las necesidades de sus habitantes, las organizaciones vecinales, la economía popular y los efectos de fenómenos climáticos.

La programación reunirá a profesionales de la arquitectura, el diseño, el urbanismo, la cultura y las políticas públicas.

La convocatoria también está dirigida a estudiantes, comunidades, visitantes y personas interesadas en conocer distintos espacios de la capital.

La Alameda Central inaugurará nueve instalaciones el 19 de septiembre

La Alameda Central será una de las sedes de acceso libre del festival. El 19 de septiembre, a las 09:00 horas, comenzará la inauguración de los pabellones instalados en ese espacio del Centro Histórico.

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El conjunto estará formado por nueve intervenciones temporales. Las obras propondrán distintas maneras de pensar la relación entre arquitectura, circulación, materiales y uso colectivo de las plazas y parques.

Entre las instalaciones sobresale “El muro”, proyecto ganador del Concurso Arquine No. 28. La propuesta trabaja con una división permeable para modificar el recorrido de los visitantes y generar una experiencia de conexión espacial.

También se instalará “Transición comprimida”, una pieza de Panel Rey diseñada por Lucio Muniain. La obra se integrará a las propuestas que transformarán temporalmente el paisaje de la Alameda.

La Universidad Nacional Autónoma de México participará con “Montañas. Del bosque a la ciudad”. La intervención abordará el vínculo entre los entornos naturales y el crecimiento urbano.

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El Tecnológico de Monterrey presentará “Merma”. CENTRO llevará “Entre líneas. El metro como laberinto”, una instalación que remite a los trayectos y cruces que se producen en los sistemas de transporte colectivo.

El Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua participará con “Paso Nara”. La Universidad de Monterrey mostrará “Liminal” y la Universidad Iberoamericana presentará “Sobre Agua”.

Marista de Mérida también estará presente con “Dosel Andamiado”. Las propuestas de las instituciones académicas formarán parte de la experiencia abierta al público en la Alameda Central.

Las instalaciones tendrán un carácter efímero. La idea será intervenir el espacio sin convertir las obras en estructuras permanentes que limiten su uso compartido.

Entre las instalaciones sobresale “El muro”, proyecto ganador del Concurso Arquine No. 28. (Mextrópoli)

Ciudad Universitaria, Tlatelolco y Xochimilco tendrán rutas gratuitas con registro

Las rutas arquitectónicas formarán parte de la programación gratuita de Mextrópoli 2026. Para asistir, las personas interesadas deberán registrarse mediante la plataforma digital del festival.

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Los recorridos permitirán visitar edificios, conjuntos urbanos y zonas de la Ciudad de México junto con especialistas. La agenda contempla rutas por Ciudad Universitaria, Tlatelolco, Xochimilco y Ciudad Independencia.

También habrá circuitos enfocados en autores, obras y referencias de la arquitectura mexicana. Entre ellos aparecen recorridos sobre Teodoro González de León, Juan O’Gorman, Goeritz y Candela.

La ruta Goeritz iniciará a las 08:00 horas. En ese mismo horario se desarrollarán los recorridos por Xochimilco y Candela.

La Biciruta Mextrópoli 2026 comenzará a las 09:00 horas. A esa hora también se llevará a cabo el recorrido dedicado a Teodoro González de León.

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A las 10:00 saldrán las rutas de Ciudad Universitaria, Tlatelolco, Ciudad Independencia e Integración Latinoamericana. El programa incluye además “Vuelta a la Ciudad en una esquina”, “Juan O’Gorman” y “Caminata Sonora”.

Los recorridos buscarán acercar al público a lugares que forman parte de la memoria arquitectónica de la capital. Cada actividad permitirá observar los edificios y los barrios desde su relación con la movilidad, la vivienda, el paisaje y los procesos urbanos.

La gratuidad de las rutas estará condicionada al registro previo. La organización recomendó consultar la disponibilidad y los detalles de cada recorrido en su sitio oficial.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibirá conferencias el 18 de septiembre

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris concentrará las conferencias magistrales de Mextrópoli 2026 el 18 de septiembre. La jornada reunirá a arquitectos, académicos, investigadores y especialistas de distintas ciudades.

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Entre los participantes figura Riken Yamamoto, ganador del Premio Pritzker de Arquitectura 2024. El programa también incluye a la arquitecta franco-libanesa Lina Ghotmeh, autora del Pabellón Serpentine de 2023.

El arquitecto japonés Junya Ishigami participará en la agenda. Su trayectoria incluye el León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2010.

La lista de invitados incorpora a LANZA Atelier, despacho mexicano que diseñó el Pabellón Serpentine 2026. También estarán Manuel Aires Mateus, Anna Puigjaner, Roger Boltshauser, Josep Ferrando, Joan Roig y Carlos Jiménez.

La programación reunirá a Beatriz Colomina y Mark Wigley, historiadores y teóricos vinculados con el estudio de la arquitectura y el diseño. Fernanda Lonardoni, jefa del Programa de ONU-Habitat para Mesoamérica y Cuba, también está anunciada.

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La inauguración de las conferencias está prevista para las 09:30 horas. Después comenzarán las exposiciones de los invitados durante el resto de la jornada.

Las conferencias magistrales estarán sujetas a venta de boletos. Esa modalidad las diferencia de los pabellones de la Alameda Central y de las rutas arquitectónicas, que se anunciaron sin costo.

El Colegio de San Ildefonso abrirá Entretejidas hasta el 6 de diciembre

El Colegio de San Ildefonso recibirá la exposición “Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro”. La muestra abrirá durante Mextrópoli y permanecerá hasta el 6 de diciembre.

La exposición fue curada por la arquitecta y urbanista Zaida Muxí Martínez. La propuesta busca visibilizar el trabajo de más de 200 arquitectas mexicanas en distintas épocas de la disciplina.

El recorrido reunirá dibujos, fotografías, planos y maquetas. Los materiales permitirán mostrar trayectorias de pioneras, profesionales que desarrollaron despachos propios y arquitectas cuya obra tuvo menor reconocimiento público.

La muestra no plantea una única lectura de la historia de la arquitectura en México. Su objetivo será presentar una red de profesionales que contribuyeron a diseñar edificios, espacios, ciudades y formas de habitar.

La agenda incluirá la mesa “Movimientos de la mujer: Entretejidas, Arquitectas mexicanas”. El diálogo ampliará los temas de la exposición y abordará la participación de las mujeres en la construcción de las ciudades.

La apertura de “Entretejidas” formará parte de las actividades iniciales del encuentro. Los visitantes deberán consultar los horarios de acceso establecidos por el recinto.

El Centro Cultural de España en México exhibirá Polis desde el 19 de septiembre

El Centro Cultural de España en México presentará “Polis: Premio Europeo al Espacio Público Urbano”. La exposición estará disponible desde el 19 de septiembre hasta el 15 de noviembre.

La muestra reunirá 32 obras relacionadas con la creación, recuperación y mejora de espacios públicos. Los proyectos estarán distribuidos en ocho ejes: memoria, reciclaje, movilidad, mercados, renaturalización, participación, vivienda y cuidados.

La exposición está vinculada con el premio creado por el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en 2000. La selección permitirá observar experiencias de diseño urbano desarrolladas en diferentes contextos.

Mextrópoli también programó la mesa “Movimientos urbanos: Infraestructura, espacio público y legado urbano”. La conversación abordará las transformaciones de la ciudad desde la infraestructura, los desplazamientos y el uso colectivo de las áreas comunes.

Otra actividad se denomina “Movimientos del Agua: Atlas para una ciudad anfibia”. La discusión estará vinculada con el territorio lacustre de la Ciudad de México y con los desafíos relacionados con el agua.

Estas actividades conectarán los debates del festival con problemas cotidianos de la capital. La movilidad, el acceso al espacio público y las condiciones ambientales serán parte de las conversaciones previstas.

El Colegio de San Ildefonso recibirá la exposición “Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro”. La muestra abrirá durante Mextrópoli y permanecerá hasta el 6 de diciembre. (@mextropoli)

Laguna presentará Contextil y la exposición Construyendo Europa

La sede de Laguna recibirá “Contextil”, una instalación lumínica realizada por estudiantes del posgrado de Lighting Design que impulsa Arquine junto con la Universidad Politécnica de Cataluña.

La programación también contempla una ruta denominada “Luz”. La actividad estará relacionada con el trabajo de iluminación y con las posibilidades de intervención arquitectónica en ese espacio.

Laguna albergará la exposición “Construyendo Europa: Arquitecturas Catalanas. EUmies Awards 1988-2026”. La muestra se inaugurará el 19 de septiembre y permanecerá hasta el 31 de octubre.

La exposición reúne obras catalanas reconocidas y nominadas en los premios de arquitectura contemporánea de la Unión Europea.

La iniciativa fue organizada por la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y la Fundació Mies van der Rohe.

El espacio también se integrará a la red de sedes que conectarán la arquitectura con procesos culturales, educativos y urbanos. La propuesta combinará exposiciones, instalaciones y actividades de recorrido.

El Museo Experimental El Eco y PROYECTOR ampliarán la red de exposiciones

El Museo Experimental El Eco será sede de “Casa de monte”. La exposición estará disponible desde el 19 de septiembre hasta el 6 de diciembre.

El proyecto reúne al colectivo formado por Reyes Ríos + Larraín, PLUG, Vagantes, Macías Peredo Quirarte y pobladores de Maxcanú. La propuesta se incorporará a las actividades asociadas con Mextrópoli 2026.

La exposición “Procesos Salvajes” se presentará en PROYECTOR. Su apertura está programada para el 19 de septiembre y su permanencia se extenderá hasta el 13 de marzo de 2027.

El festival también estará vinculado con el Atlas de Arquitectura Contemporánea en México, curado por Pablo Landa. La muestra contará con sedes en el Museo Nacional de Arquitectura, el Museo Mural Diego Rivera y LIGA-Laguna.

El atlas estará disponible hasta el 20 de septiembre. Su coincidencia con los días del festival permitirá sumar referencias sobre obras y procesos de arquitectura contemporánea en el país.

La sede de Laguna recibirá “Contextil”, una instalación lumínica realizada por estudiantes del posgrado de Lighting Design que impulsa Arquine junto con la Universidad Politécnica de Cataluña. (@mextropoli)

Miralles y Teodoro en concreto formarán parte del ciclo de cine

Mextrópoli 2026 tendrá un ciclo de cine dedicado a las formas de mirar, imaginar y habitar las ciudades. La selección incluirá películas y documentales vinculados con la arquitectura y el territorio.

Entre las proyecciones anunciadas está Miralles, dirigida por María Muti. La película se centra en la figura del arquitecto catalán Enric Miralles.

También se presentará Here are the Arquitectas, dirigida por Kliwadenko & Novas y producida por Shelter. La programación incluye además Teodoro en concreto, dirigida por Emilio Maille y con guion de Miquel Adriá.

Las presentaciones de libros completarán la agenda editorial. Entre los títulos figura Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro, de Zaida Muxí Martínez y Andrea Griborio.

El programa sumará Escribir, dibujar, construir. Una vida en la arquitectura, dedicado a Carlos Jiménez. También se presentará Infraestructuras en tránsito, de Josep Ferrando.

La lista incluye Nosotras, las bacterias, de Beatriz Colomina y Mark Wigley, además de Ciudad: Azar y monumento. Teodoro González de León. Las publicaciones extenderán la reflexión sobre la ciudad hacia la investigación, la memoria y el diseño.

Mextrópoli 2026 combinará actividades gratuitas, propuestas con registro previo y eventos sujetos a boletos o a las normas de cada sede. El festival invitará a recorrer la Ciudad de México y a debatir las fuerzas que transforman su territorio y su vida cotidiana.