Desalojan varias viviendas y cortan una carretera cerca de La Calabaza (Burgos) por un incendio forestal en gravedad 2

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Un incendio forestal en el monte de La Calabaza, en Aranda de Duero, ha obligado a desalojar viviendas cercanas a la carretera BU-925 y a cortar la circulación en esa vía. En paralelo, una treintena de medios terrestres y aéreos trabajan para frenar el avance del fuego declarado a las 14:48 horas.

El origen de las llamas ha tenido lugar en las proximidades del campo de tiro municipal, a unos siete kilómetros de Aranda de Duero, según han asegurado desde la Junta de Castilla y León. Más tarde, a las 16:39 horas, las autoridades elevaron la emergencia al Índice de Gravedad Potencial 2, ante el riesgo que el incendio podía suponer para la población y los bienes no forestales.

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Incendio en La Calabaza junto a un bloque de viviendas desalojadas (@naturalezacyl)

Tres personas que viven junto a la BU-925 han sido desalojadas

La medida de los servicios de emergencia ha afectado concretamente a residentes de inmuebles situados a la altura del kilómetro 6,5 de la BU-925, la carretera que conecta Aranda de Duero con La Gallega, según ha informado Europa Press. Hasta el momento, tres personas han abandonado preventivamente sus casas debido a la evolución de las llamas.

Afortunadamente, el incendio no ha alcanzado la urbanización de La Calabaza, una zona residencial con edificaciones dispersas en la que están censadas cerca de un centenar de personas, según ha podido saber EFE. Además, el viento sopla en dirección opuesta al núcleo urbano, hacia la carretera y el término municipal de Quemada.

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Rachas de hasta 30 kilómetros por hora que podrían aumentar en unas horas

En el lugar intervienen bomberos de Aranda de Duero, agentes forestales, cinco cuadrillas terrestres, cuatro brigadas helitransportadas, dos autobombas, un bulldozer y cinco medios aéreos. La Consejería de Medio Ambiente ha desplazado en total alrededor de 30 recursos para las tareas de extinción.

El dispositivo afronta rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. No obstante, la previsión de tormentas entre las 19:00 y las 20:00 horas planteaba un escenario de viento variable, con posibilidad de rachas de hasta 60 kilómetros por hora hasta las 21:00.

Las causas del fuego permanecen bajo investigación y aún no se ha determinado la superficie afectada. No obstante, desde la administración han advertido que ha habido un “avance notable” en las labores de extinción. “Una vez cortada su cabeza, los medios terrestres INFOCAL trabajan en el perímetro para eliminar puntos calientes y asegurarlo”, han asegurado a través de redes sociales.

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*Noticia en ampliación