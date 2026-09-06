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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 6 de septiembre: se esperan lluvias fuertes a intensas en más de 20 estados

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06:39 hsHoy

Pronóstico de lluvias:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (este y oeste) y Yucatán (centro).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (oeste), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (oeste), Jalisco (norte), Colima, Michoacán (norte), Guerrero (norte y este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (oeste y centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala, Puebla (este y sureste) y Chiapas (sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Tabasco (suroeste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
06:01 hsHoy

Clima en México hoy 6 de septiembre

El pronóstico del clima en México para este domingo 6 de septiembre contempla lluvias puntuales intensas en varias regiones. El monzón mexicano favorecerá precipitaciones intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

En el occidente, centro y sur también se esperan lluvias fuertes a muy fuertes. Veracruz, Oaxaca y Yucatán tendrán lluvias puntuales intensas.

Además, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país. La onda de calor continuará en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

Infografía sobre el huracán Marie con una toma de satélite, un mapa de trayectoria proyectada y logotipos institucionales en la parte inferior
Un reporte de la Comisión Nacional del Agua detalla la ubicación y trayectoria del huracán Marie a 1.170 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. (Conagua clima)

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