EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 6 de septiembre: se esperan lluvias fuertes a intensas en más de 20 estados

06:39 hsHoy
Pronóstico de lluvias:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (este y oeste) y Yucatán (centro).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas (oeste), Coahuila (sur), Nuevo León (centro), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (oeste), Jalisco (norte), Colima, Michoacán (norte), Guerrero (norte y este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (oeste y centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala, Puebla (este y sureste) y Chiapas (sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Querétaro (sur), Tabasco (suroeste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
06:01 hsHoy
Clima en México hoy 6 de septiembre
El pronóstico del clima en México para este domingo 6 de septiembre contempla lluvias puntuales intensas en varias regiones. El monzón mexicano favorecerá precipitaciones intensas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.
En el occidente, centro y sur también se esperan lluvias fuertes a muy fuertes. Veracruz, Oaxaca y Yucatán tendrán lluvias puntuales intensas.
Además, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país. La onda de calor continuará en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.