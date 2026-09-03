Tres ciclones avanzan al mismo tiempo sobre el océano Pacífico por El Niño: por qué ocurre este fenómeno y cuáles son sus riesgos

El Niño favoreció un patrón poco habitual en el Pacífico con dos huracanes de categoría 4 y una tormenta tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos huracanes de categoría 4 y una tormenta tropical avanzaron esta semana sobre el Pacífico en un patrón poco habitual asociado al fenómeno de El Niño.

Además de multiplicar las condiciones para ciclones intensos, El Niño ya provoca efectos meteorológicos extremos en distintas regiones del mundo.

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De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, este año el fenómeno tenía un 69% de probabilidades de convertirse en el más intenso registrado, aunque no se esperaba que alcanzara su punto máximo hasta alrededor de noviembre. Ese calentamiento del Pacífico tropical es el trasfondo que explica la presencia simultánea de varios sistemas sobre el océano.

Según el Centro Nacional de Huracanes, el huracán Lowell era el sistema situado más al oeste, seguido por el huracán Karina. La tormenta tropical Marie avanzaba detrás de ambos, hacia el este, a unos cientos de millas al sur de Baja California, y se esperaba que se convirtiera en huracán más tarde ese mismo día.

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El Niño altera lluvias y temperaturas a escala global, con impactos ya visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lowell y Karina debían pasar bastante al sur y al noreste de Hawái, respectivamente. La trayectoria prevista seguía bajo incertidumbre por la posibilidad de que vientos alisios más fuertes y un aumento de las precipitaciones alcanzaran las islas por el paso de Lowell.

Hawái todavía se recuperaba de los efectos del huracán Lala, que rozó la parte sur de la Isla Grande y dejó vientos destructivos e inundaciones repentinas graves.

La secuencia de ciclones

La climatóloga Julia Cole de la Universidad de Michigan explicó a la AFP que el calentamiento provocado por El Niño genera un entorno favorable para estas tormentas, porque se alimentan en gran medida de aguas cálidas. “Cuando el Pacífico tropical está más cálido de lo normal, observamos un aumento de las tormentas fuertes”, dijo.

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Cole añadió que “sin duda, es raro ver una formación de tres ciclones”. El antecedente más cercano se remonta a 2015, otro año de El Niño intenso, cuando el tifón Kilo, el huracán Ignacio, el huracán Jimena y la depresión tropical 14E avanzaron al mismo tiempo hacia el oeste a través del Pacífico.

El Niño es la fase de calentamiento de un ciclo natural del Pacífico tropical conocido como El Niño-Oscilación del Sur, o ENSO, y aparece cada dos a siete años. Ocurre cuando los vientos alisios que soplan de este a oeste se debilitan de forma temporal y permiten que el agua cálida, que suele acumularse en el Pacífico occidental, se desplace hacia el este y aflore a la superficie.

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La climatóloga Julia Cole señaló que el calentamiento del Pacífico tropical por El Niño crea condiciones favorables para tormentas fuertes y hace rara la formación simultánea de tres ciclones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esas temperaturas superficiales por encima de lo normal persisten durante meses, aumentan las tormentas y la nubosidad en la región. Ese cambio desencadena efectos en cadena en la atmósfera global, con condiciones más cálidas y secas en algunos lugares y más frías y húmedas en otros.

El fenómeno ya afecta desde Perú hasta Sudán

El impacto no se limita al Pacífico central. En Perú, el mayor productor mundial de anchoas, el calentamiento del mar golpea la producción, según fuentes del sector.

En Sudán, al fenómeno se le atribuye el retraso de lluvias cruciales, con una caída drástica en el nivel del Nilo. El mismo episodio climático que favorece ciclones en el Pacífico también altera la distribución de lluvias y temperaturas a escala planetaria.

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De acuerdo con los expertos, el cambio climático intensifica los efectos de El Niño. Como una atmósfera más caliente por los gases de efecto invernadero retiene más humedad, las lluvias asociadas al fenómeno pueden ser más extremas; a la vez, el secado de los suelos agrava la sequía en las zonas donde ese patrón ya reduce las precipitaciones.

Existe menos acuerdo sobre si el cambio climático desencadena por sí mismo episodios de El Niño más intensos. El artículo menciona, entre las pruebas que empiezan a aparecer, un estudio reciente basado en registros de esqueletos de coral y publicado en Science, que concluyó que los fenómenos de El Niño se han vuelto significativamente más intensos en los últimos 40 años frente al período preindustrial.

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