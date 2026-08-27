México

El suavizante de ropa tiene un reemplazo más barato: el vinagre blanco

El ingrediente que tienes en la cocina puede reemplazar el suavizante comercial, cuesta menos de 20 pesos por lavada y organismos oficiales de México y Estados Unidos lo recomiendan

Una mujer dobla una manta sobre una mesa de madera junto a ropa doblada y un recuadro con botellas de vidrio con vinagre.
El vinagre blanco destilado figura entre los productos de limpieza doméstica recomendados por organismos oficiales de México y Estados Unidos por ser económico y libre de sustancias tóxicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El vinagre blanco es un sustituto funcional del suavizante comercial: se agrega al compartimento de enjuague de la lavadora, actúa sobre los residuos alcalinos del detergente que endurecen las fibras y neutraliza los compuestos que generan mal olor.

La Profeco y el Departamento de Ecología del Estado de Washington lo recomiendan por ser económico, accesible y libre de sustancias tóxicas. En México se consigue en cualquier tienda a entre 15 y 18 pesos por litro.

Botella de vinagre blanco con etiqueta "VINAGRE BLANCO" junto a una pila de camisetas blancas dobladas sobre una mesa de madera, con una ventana y una cesta al fondo.
El vinagre blanco se agrega al compartimento del suavizante, no al tambor ni al cajón del detergente, para que actúe durante el ciclo de enjuague. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reemplazo funciona porque los detergentes modernos dejan residuos alcalinos en las fibras después del lavado. Esa alcalinidad es la que endurece la tela y opaca los colores, según documenta la Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles (AATCC) en una monografía.

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Cómo usarlo: vinagre blanco en el compartimento del suavizante

La aplicación es directa. Se vierten entre media, una taza, o la medida que tenga en el compartimento del suavizante de la lavadora —no en el tambor ni en el cajón del detergente— y se corre el ciclo habitual.

El vinagre se libera durante el enjuague, cuando actúa sobre los residuos minerales y los compuestos responsables del olor.

Persona sonriendo mientras coloca ropa en una lavadora dentro de una sala de lavado hogareña.
El olor a vinagre desaparece por completo al secar la prenda y no deja rastro en la tela, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor a vinagre desaparece por completo al secar la prenda. No deja rastro en la tela ni en el tambor.

Suavizante casero con vinagre: receta de la Profeco

La Profeco publicó en su Revista del Consumidor, edición de noviembre de 2025, una receta de suavizante casero validada por su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

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La fórmula rinde un litro, dura hasta seis meses y los ingredientes pueden conseguirse en cualquier droguería, según la Procuraduría.

Ingredientes:

  • Un litro de agua.
  • Una cucharadita de vinagre blanco.
  • Una pizca de colorante vegetal azul.
  • Dos y media cucharadas de lauril sulfato de sodio.
  • Tres cucharadas de alcohol cetílico.
  • Una cucharada de aceite de ricino.
  • Un octavo de cucharada de carboximetilcelulosa sodio.
  • 15 gotas de esencia de rosas.
Pila de ropa doblada (suéter rosa, blusa azul, camiseta blanca, sudadera verde), edredón a cuadros, jarra de vidrio con líquido azul, pétalos blancos, lavadora, ventana.
La Profeco publica periódicamente recetas de tecnología doméstica en su Revista del Consumidor para reducir el gasto familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación: verter el agua en un tazón y colocarlo a baño maría.

Cuando esté caliente, añadir poco a poco el alcohol cetílico y revolver hasta que se funda. Incorporar el aceite de ricino y remover 10 segundos.

Retirar del fuego y agregar la carboximetilcelulosa sin dejar de agitar. Añadir el lauril sulfato de sodio, el colorante, el vinagre y la esencia. Dejar enfriar, colar y envasar en botella limpia. Guardar en lugar fresco y oscuro, con etiqueta.

Pila de textiles doblados de varios colores sobre una encimera blanca en un cuarto de lavado. Dos lavadoras frontales se ven en el fondo.
La receta de suavizante casero de Profeco rinde un litro, tiene una caducidad de seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la ropa puede tener mal olor después del lavado?

Investigadores del Centro de Ecología Microbiana y Tecnología de la Universidad de Gante encontraron, en un estudio publicado en la revista científica BMC Biology, que un ciclo estándar a baja temperatura no reduce la carga bacteriana en la ropa. La desplaza.

Los microorganismos de la piel son reemplazados por bacterias propias de la lavadora, muchas con capacidad de formar biofilm: una capa resistente que se adhiere a las fibras. Esas bacterias son las responsables del olores que persisten incluso después del lavado.

El vinagre y el bicarbonato no deben combinarse: al mezclarse, el ácido y la base se neutralizan entre sí y pierden su propiedad limpiadora, según la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El vinagre y el bicarbonato no deben combinarse: al mezclarse, el ácido y la base se neutralizan entre sí y pierden su propiedad limpiadora, según la Profeco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco actúa como neutralizador de esos compuestos volátiles.

El Departamento de Ecología del Estado de Washington lo incluye en sus publicaciones oficiales de limpieza doméstica junto a recetas para pisos, superficies y microondas.

Lo que el vinagre puede hacer y lo que no

La Profeco y la Secretaría de Salud distinguen, a través del portal oficial del Gobierno de México, entre limpiar y desinfectar.

Limpiar remueve suciedad y reduce microorganismos. Desinfectar requiere productos específicos como soluciones cloradas. El vinagre es un limpiador, no un desinfectante.

Infografía con una lavadora, una botella de vinagre, el precio promedio por litro en México y seis secciones explicativas con ilustraciones.
La infografía detalla las ventajas del vinagre blanco como sustituto del suavizante de ropa y sus recomendaciones de uso en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Semarnat advierte que no se debe mezclar cloro con vinagre, pues produce una sustancia que provoca tos, dificultad para respirar y quemaduras. Tampoco debe combinarse con bicarbonato: el ácido y la base se neutralizan entre sí y pierden la propiedad limpiadora.

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