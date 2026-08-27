Canelo Álvarez cambia sede de su campamento rumbo a pelea contra Christian Mbilli

Después de 6 años, Canelo Álvarez volverá a pelear como retador (Instagram | Canelo)

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Canelo Álvarez ha decidido modificar la ubicación de su campamento de preparación con miras al enfrentamiento que tendrá frente a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, donde estará en juego el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El boxeador mexicano tomó esta determinación para evitar que se repitan los inconvenientes que experimentó durante la función que disputó contra William Scull el año pasado.

Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

En una conversación con Box Azteca, Canelo afirmó que realizará parte de su preparación en Europa y detalló que viajará con ocho semanas de anticipación para lograr una adecuada adaptación, con el objetivo de evitar los problemas que enfrentó en su combate contra William Scull en mayo de 2025. En la misma entrevista, el púgil mexicano subrayó que ha extraído lecciones valiosas de esos errores.

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“Me fue muy mal con los horarios en esa ocasión. Pero como te digo, no hay que tomarlo de esa manera, hay que aprender y a lo que viene. En esta ocasión nos vamos a ir ocho semanas por aquellos lados (agregó Canelo en referencia a que hará gran parte de su campamento en España) a dos horas de diferencia (de Arabia Saudita) para que no nos pase lo que pasó la vez pasada”

Cabe recordar que en aquella ocasión Álvarez terminó por imponerse ante Scull de manera unánime con tarjetas 115-113, 116-112, 119-109, lo que le permitió ganar el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y recuperar el campeonato indiscutido.

La reivindicación de Álvarez

Saúl Álvarez buscará reivindicarse tras haber sufrido la tercera derrota en su carrera como pugilista profesional. El tapatío cayó por la vía de la decisión unánime ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium luego de que los tres jueces lo vieran perder con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Canelo Álvarez peleará contra Mbilli el próximo 12 de septiembre por el campeonato mundial del CMB (@canelo/Instagram)

La derrota para Álvarez significó perder los cuatro campeonatos de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) después de más de 5 años de dominio en la categoría. Después de ese momento, el jalisciense se sometió a una cirugía de codo que lo dejó sin tener actividad boxística en mayo pasado, mientras que Bud Crawford decidió retirarse dejando vacantes todos los títulos de las 168 libras.

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Mbilli: otro rival invicto al que enfrentará Canelo

La contienda frente a Christian Mbilli tendrá un significado particular para Canelo, quien volverá al cuadrilátero en calidad de retador tras un periodo de cuatro años. La última vez que Álvarez asumió el papel de “lado B” ocurrió el 7 de mayo de 2022, fecha en la que se midió con Dmitry Bivol por el título mundial semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dos hombres se miran fijamente en el desierto de Giza, con las majestuosas pirámides como telón de fondo bajo la luz dorada del amanecer. (Canelo Álvarez @canelo/Instagram)

Aunque para muchos Mbilli no representa un peligro en la trayectoria de Saúl Álvarez, el pugilista con raíces francesas marcha invicto con un récord de 29 victorias (24 por la vía del nocaut), un solo empate y ninguna derrota.

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Cabe recordar que la última pelea de Mbilli fue en la cartelera de Canelo vs Crawford donde se midió ante el guatemalteco Lester Martínez, la cual terminó en empate con tarjetas 97-93 (favor Lester), 96-94 (favor Mbilli), y 95-95 (empate).