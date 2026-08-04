Colombia le está vendiendo menos café y flores al mundo: cifras del Dane confirman problema de la revaluación del peso ante el dólar

Colombia es el tercer mayor productor global y el mayor productor de café arábica suave del mundo - crédito Luisa González/Reuters

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Las exportaciones colombianas crecieron en junio de 2026 con un impulso concentrado en combustibles y productos de las industrias extractivas, mientras cayeron las ventas externas de flores y café.

De acuerdo con el Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística (Dane), en el mes las ventas externas de Colombia subieron 7% frente al mismo mes de 2025 y, entre enero y junio, sumaron USD27.844,0 millones, con un alza de 14,2%. El aumento mensual se explicó, sobre todo, por combustibles y petróleo, mientras el agro retrocedió; en el semestre, el crecimiento también se apoyó en combustibles y oro, con caídas en agro y manufacturas.

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La entidad explicó que el resultado mensual se debidó al aumento de 17,1% del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas. Ese grupo sumó USD1.804,7 millones y representó 42,6% del total exportado en junio.

Dentro de ese bloque, las ventas de petróleo y derivados crecieron 17,6% y aportaron 12,3 puntos porcentuales (pp) a la variación del grupo. En el mes también salieron al exterior 13,5 millones de barriles de petróleo, 0,2% más que en junio de 2025. El Dane también precisó que las exportaciones agropecuarias, alimentos y bebidas cayeron 10,8%. Pasaron de USD1.225,8 millones en junio de 2025 a USD1.093,0 millones en el sexto mes de 2026.

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En junio de 2026, las ventas externas del país fueron de USD4.233,5 millones, lo que representó una variación 7,0% frente al mismo mes de 2025 - crédito Dane

Qué sectores impulsaron y cuáles frenaron las exportaciones en junio

El detalle sectorial confirmó que el mayor impulso vino del frente minero-energético. La medición situó:

Ventas de petróleo en USD1.266,3 millones en junio, también con un alza de 17,6%.

Exportaciones de menas y desechos de metales crecieron 118,1%.

El grupo de otros sectores avanzó 40,8%, casi por completo por el aumento del oro no monetario, que aportó 40,9 puntos a la variación.

Las manufacturas crecieron 2,4% hasta USD 909,6 millones. El resultado obedeció al aumento de los productos químicos, con USD406,4 millones y una variación de 18,7%, y de los artículos manufacturados diversos, con un alza de 8,6%.

A su vez, el Dane registró caídas dentro del mismo bloque industrial. El ferroníquel retrocedió 70,1% y los artículos manufacturados clasificados según el material disminuyeron 19,2%.

El mayor freno llegó desde el agro:

Flores y follaje cortados: cayeron 22,7%

Café sin tostar descafeinado o no: bajó 12,7%.

Ambos restaron en conjunto 9,2 puntos a la variación del grupo.

También retrocedieron el café tostado y el banano. En el caso del café tostado, otra cifra del mismo conjunto de datos mostró una caída de 63,1% frente a junio de 2025.

Estados Unidos siguió como principal destino, pero perdió dinamismo en junio

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas en junio, con una participación de 23,3% del valor total exportado. Después aparecieron:

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Panamá: 13,4%.

Italia: 5,5%.

Brasil: 4,9%.

India: 4,7%.

México: 4,4%.

Canadá: 3,3%.

Panamá e Italia fueron los mercados que más empujaron el crecimiento de las ventas externas durante el mes. Aun así, las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron por menores ventas de petróleo crudo. El comportamiento restó dinamismo a parte del avance general de junio. Pese a eso, el mercado estadounidense conservó el primer lugar entre los destinos de los productos colombianos.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que debe aprovecharse para construir una estrategia exportadora estructural - crédito @McLacouture/X

Ante los resultados de las ventas a Estados Unidos, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, puso el foco en la necesidad de convertir el crecimiento en una base más estable.

La dirigente pidió aprovechar el contexto para consolidar una estrategia exportadora estructural, competitiva y de largo plazo. “Las exportaciones a Estados Unidos crecieron 6,6% en el primer semestre, con un aumento de 25,2% en manufacturas, pero una caída de 6,6% en el agro. Avanzamos a velocidades distintas y sin suficiente continuidad: el crecimiento existe, pero aún necesita bases más sólidas”, escribió en X.

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Puntualizó que “este viento favorable debe aprovecharse para construir una estrategia exportadora estructural, competitiva y de largo plazo”.

Crecimiento del semestre también se concentró en combustibles y oro

Entre enero y junio, las exportaciones colombianas sumaron USD27.844,0 millones y crecieron 14,2% frente al mismo periodo de 2025. El balance semestral repitió el patrón de junio: el crecimiento se concentró en combustibles y oro. Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 18,6% hasta USD 11.313,4 millones.

Petróleo: tuvo ventas por USD7.745 millones, con un crecimiento de 19,3% en el semestre.

Otros sectores: creció 97,6% hasta USD 3.985,6 millones. Ese salto respondió de forma principal al incremento de las exportaciones de oro no monetario.

Agro: en cambio, cayó 2,7% hasta USD 7.425,1 millones. Dentro de ese resultado, las ventas de café en el semestre alcanzaron USD 2.400 millones, con una baja de 11,6%, mientras las flores sumaron USD 1.338 millones y retrocedieron 5%.

Manufacturas: también cerraron el semestre en terreno negativo. Sus exportaciones llegaron a USD5.119,9 millones, 1,6% menos, afectadas sobre todo por la caída de los artículos manufacturados clasificados según el material y del ferroníquel.

La revaluación del peso colombiano frente al dólar ha jugado en contra del valor de las exportaciones colombianas - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Dentro de los destinos semestrales, Estados Unidos concentró 28,3% de las ventas externas. Las exportaciones hacia ese mercado crecieron 6,6%, impulsadas por las manufacturas con 25,2%, aunque las agropecuarias hacia ese mismo destino cayeron 6,6%.

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Italia e India estuvieron entre los países que más aportaron al crecimiento del semestre. En sentido contrario, China fue el principal factor de descenso por la desaparición de las ventas de petróleo hacia ese mercado.

Alerta por el peso colombiano fuerte y los costos operativos

Sobre lo que pasa con las exportaciones, la Asociación Nacional de Instutuciones Financieras (Anif) advirtió que el repunte exportador convive con un entorno más exigente para las empresas. El centro de estudios sostuvo que “el sector enfrenta un endurecimiento en las condiciones regulatorias de contratación, menores ingresos derivados de la apreciación del peso colombiano y un aumento de costos por los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, principal socio comercial del país”.

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Añadió que “aunque un dólar más barato puede favorecer a consumidores y viajeros, para las empresas exportadoras implica recibir menos pesos por cada dólar obtenido en ventas al exterior, lo que reduce sus márgenes de rentabilidad”. También señaló que la tasa de cambio se ha apreciado en más de 12,8% en lo corrido del año.

En su diagnóstico, Anif avisó que “esa combinación de factores puede afectar la capacidad de inversión de las compañías, comprometer su operación e incluso poner presión sobre el empleo, especialmente en sectores intensivos en exportaciones como el agro y la industria”. Después agregó que “uno de los principales desafíos para el próximo gobierno será implementar políticas que mitiguen los efectos de la reciente apreciación del peso sobre el aparato exportador y eviten un deterioro del mercado laboral, en momentos en que el país enfrenta un entorno internacional más exigente para el comercio exterior”.

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Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que la caída del valor del dólar frente al peso colombiano representa un obstáculo para exportadores y productores del país, ya que sus ingresos en moneda extranjera disminuyen - crédito Analdex

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, hizo un análisis favorable de las cifras generales, asociadas al mejor desempeño minero-energético y a la recuperación de los precios del petróleo y el carbón por los conflictos internacionales.

A la vez, advirtió que la caída del agro en junio y en el primer semestre refleja menores exportaciones de café, flores y aguacate, afectadas por la tasa de cambio, el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, los costos de transporte y los mayores costos de la energía.

Díaz dijo que “es una alerta sobre estas exportaciones diferentes a las minero energéticas”. A esa presión se suma, en el caso de las flores, el arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos.

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