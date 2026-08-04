Cuánto cuesta el collar que Aldo Rendón le regaló a Karina Torres por su cumpleaños

Un collar de diamantes fue el gran detalle que el stylist Aldo Rendón le dio a Karina Torres por su cumpleaños (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cumpleaños de Karina Torres en el reality La Casa de los Famosos México tuvo un giro inesperado que acaparó la atención dentro y fuera de la casa.

Además de la celebración y muestras de afecto, Karina Torres recibió de parte de Aldo Rendón un lujoso collar de diamantes.

(Captura de pantalla swarovski)

Aunque no se ha precisado la marca exacta de la pieza, todo parece apuntar a que podría ser un Swarovski de la colección Ariana Grande x Swarovski.

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Se trata de un collar con cristales en forma de corazón y chapados en rodio, su ancho es de 7/8 pulgadas con cierre plegable, su precio es de alrededor de 6 mil 500 pesos mexicanos.

(Captura de pantalla swarovski)

Cabe señalar que hay una variación de la misma colección que vale 8 mil pesos, aunque los diamantes de la gargantilla están presentados con la forma de flores.

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Algunos fans de la joyería y seguidores del programa reconocieron que también podría ser un collar que forma parte de la colección de Anabela Chan; cuyo costo asciende a los 70 mil pesos, pero los diamantes de esta pieza son de menor tamaño.

Qué le dijo Aldo Rendón a Karina Torres

Durante el festejo, Aldo Rendón no dudó en acompañar el regalo con un mensaje especial para Karina Torres:

“Bebé, happy birthday. Para que brilles igual que ellos, tú eres una reina máxima. No te lo quites, tu sello”.

Todo ello se lo mencionó mientras la abrazaba en la cocina y se encargó de colocárselo.

La influencer, visiblemente sorprendida y emocionada, agradeció el gesto ante la mirada de sus compañeros.

En la dinámica de la casa, el gesto de Rendón generó una oleada de comentarios tanto entre los habitantes como entre los seguidores del programa.

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El obsequio se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados, desplazando incluso a bromas internas, como la de Gema Garoa, quien contrastó el lujo del collar diciendo que ella regalaría unas chanclas similares a las que usa en el reality.

Del anexo a la televisión: así es la historia de Karina Torres

Karina Torres celebra su cumpleaños dentro de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla )

La celebración del cumpleaños número 36 de Karina Torres se produce dentro de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, donde la influencer trans de León, Guanajuato, se ha consolidado como una de las favoritas del público.

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La fecha marca un punto de inflexión en su vida, pues el recorrido hasta este momento estuvo marcado por retos personales, superación y un ascenso inesperado a la popularidad nacional.

La historia de Karina Torres comenzó lejos del foco mediático y los aplausos.

Desde los quince años, la influencer enfrentó una batalla de 14 años contra las adicciones a solventes, marihuana y cristal, situación que derivó en episodios graves de psicosis, intentos de suicidio y una estancia en prisión de cerca de seis meses y medio.

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(Infobae México/ especial)

Durante ese periodo, también vivió en situación de calle y ejerció el trabajo sexual, atravesando extorsiones y abusos de autoridad.

La familia de Torres tomó la decisión de internarla involuntariamente en el centro Casa Gratitud, donde las reglas le permitían usar teléfono móvil. Fue allí donde Karina encendió por primera vez la cámara y comenzó a grabar su vida diaria, dando los primeros pasos en la creación de contenido digital.

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Tras completar su rehabilitación, Karina se integró al trabajo formal en una fábrica de calzado.

En ese tiempo, Wendy Guevara —quien hoy es ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México— la invitó a participar en transmisiones en vivo, lo que aumentó su visibilidad.

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Las emisiones propias de Karina, que al principio duraban media hora o una hora diaria, comenzaron a monetizarse con el tiempo. En su celebración, dijo que el mejor regalo era una vida libre de sustancias.

Ese impulso la llevó a estudiar belleza y, en 2023, obtuvo su título en la Academia de Belleza y Cosmetología de León.

El logro le valió entre sus seguidores el apodo de “La Licenciada”, convertido en una broma recurrente en redes sociales.