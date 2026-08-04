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Bacalar, la laguna que cambia de color: nadar, remar y perderse en Quintana Roo este verano

Descubre los siete colores de Bacalar, el destino imperdible del sur de Quintana Roo

Descubre cómo la Laguna de Bacalar, en el sur de Quintana Roo, despliega siete tonos de azul y se convierte en el mejor escenario para nadar, remar y relajarte. (IG: pueblomagicobacalar)

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La Laguna de Bacalar, conocida como la “Laguna de los Siete Colores”, ofrece una experiencia única para quienes buscan nadar, remar o simplemente contemplar la naturaleza en Quintana Roo.

Ubicada cerca de Chetumal, esta laguna debe su nombre al maya Bakhalal, que significa “cerca o rodeado de carrizos”.

Las aguas muestran un abanico de tonos azules gracias a la combinación de fondos arenosos, diferencias de profundidad y la incidencia solar.

Este fenómeno y la riqueza de actividades acuáticas convierten a Bacalar en un destino ideal para quienes buscan desconexión natural y aventura.

Bacalar: ubicación y accesos

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Bacalar se localiza a unos 40 kilómetros al norte de Chetumal, en el extremo sur de Quintana Roo.

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El acceso es sencillo tanto por carretera desde Cancún —a 340 kilómetros— como desde otras ciudades de la península. Esta conectividad facilita la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la laguna y sus alrededores.

El entorno inmediato de Bacalar está compuesto por casas privadas, posadas y pequeños hoteles, todos diseñados para aprovechar el acceso directo a la laguna, permitiendo que la experiencia de contacto con el agua sea constante.

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Bacalar, Quintana Roo
Bacalar se localiza a unos 40 kilómetros al norte de Chetumal, en el extremo sur de Quintana Roo. Foto: Instagram @pueblomagicobacalar

La laguna de los siete colores: características naturales

La laguna de Bacalar supera los 50 kilómetros de longitud y alcanza hasta dos kilómetros de ancho, según datos del Gobierno de México.

La particularidad de sus aguas —cuyo color varía gracias a la combinación del fondo, la luz solar y la profundidad— la convierte en un espectáculo visual único.

El agua es poco profunda en la mayor parte de la orilla, lo que la hace segura para nadar y perfecta para quienes desean explorarla en kayak o tabla de remo.

El gobierno federal destaca la transparencia de sus aguas y la variedad de vida silvestre, desde peces hasta aves como guacamayas rojas y loros.

La joya turística de Balacar ha servido como pista de aterrizaje de los narcos que transportan droga (Foto: Facebook/Bacalar)
La laguna de Bacalar supera los 50 kilómetros de longitud y alcanza hasta dos kilómetros de ancho. (Foto: Facebook/Bacalar)

Actividades acuáticas y recreativas

Durante el verano, las opciones en Bacalar multiplican la experiencia del visitante.

El Gobierno de México señala que la laguna es ideal para nadar, practicar esnórquel y buceo. Además, empresas locales —muchas de ellas apoyadas por programas turísticos estatales— ofrecen paseos en lancha a lugares emblemáticos como la Isla de los Pájaros o el Canal de los Piratas.

El Cenote Azul, que se encuentra a un costado de la laguna, es otro de los atractivos principales para buceadores y quienes buscan refrescarse en aguas profundas y cristalinas.

Los estromatolitos son considerados las formas de vida más antiguas del planeta
El Gobierno de México señala que la laguna es ideal para nadar, practicar esnórquel y buceo. Créditos: Cuartoscuro.

Historia: presencia maya, colonia y piratas

La Secretaría de Turismo y documentos históricos oficiales informan que Bacalar fue fundada en el año 415 d.C. por los mayas, bajo el nombre de Sian Ka’an Bakhalal.

Su localización fue estratégica para las rutas comerciales mayas, facilitando el intercambio de productos como sal, cacao y textiles entre ciudades del sureste mexicano y Centroamérica.

La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó una etapa de enfrentamientos y resistencia, tanto por parte de los mayas como de piratas europeos.

El Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII —según datos históricos del Gobierno de México—, fue clave para proteger la villa de asaltos y saqueos. Actualmente, este fuerte alberga un museo dedicado a la historia local.

Fuerte_Bacalar_Quintana_Roo
El Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII. (INAH)

Diversidad cultural y tradiciones

El entorno de Bacalar incluye comunidades mayas y asentamientos menonitas, ambos reconocidos por el Gobierno de México como parte de la riqueza cultural del municipio.

Se elaboran artesanías de madera y textiles utilizando el tradicional palo de tinte, además de hamacas y cestería.

Las celebraciones locales y la producción artesanal reflejan la combinación de herencias indígenas, coloniales y migrantes, y son un atractivo adicional para quienes buscan experiencias más allá de la laguna.

Bacalar, Quintana Roo
El entorno de Bacalar incluye comunidades mayas y asentamientos menonitas. Foto: Instagram @pueblomagicobacalar

Atractivos adicionales: cenotes y zonas arqueológicas

El Gobierno de México resalta que, además de la laguna, Bacalar permite el acceso a cenotes de gran profundidad, ideales para el esnórquel y el buceo, así como a sitios arqueológicos como Dzibanché, El Resbalón e Ich Kabal.

Estos vestigios, ubicados en la selva, recuerdan la presencia milenaria de los mayas y enriquecen la oferta turística de la zona.

Tren Maya INAH Dzibanché-Kinichná Quintana Roo (INAH)
Bacalar permite el acceso a cenotes de gran profundidad, ideales para el esnórquel y el buceo, así como a sitios arqueológicos como Dzibanché, El Resbalón e Ich Kabal. (INAH)

Población, economía y desarrollo

Datos oficiales reportan que Bacalar tenía, en 2020, una población superior a los 41 mil habitantes, con una composición equilibrada entre hombres y mujeres.

El 20% de la población habla alguna lengua indígena, siendo el maya la más común.

El turismo es la principal actividad económica, impulsada por recursos naturales, inversión extranjera y la designación de Bacalar como Pueblo Mágico en 2006 por parte de la Secretaría de Turismo.

Los estromatolitos son considerados las formas de vida más antiguas del planeta.
El turismo es la principal actividad económica de Bacalar. Créditos: Google Maps/ I Travella

Conservación y turismo responsable

Las autoridades federales y estatales, según lo informado por el Gobierno de México, promueven el turismo sostenible en Bacalar.

Se destacan campañas de sensibilización para preservar la laguna, sus manglares y microbiolitos, y regulaciones que buscan equilibrar el crecimiento económico con la conservación ambiental.

La protección de este ecosistema depende tanto de los visitantes como de la población local, quienes contribuyen a mantener los recursos naturales que dan identidad y sustento al municipio.

Vista aérea de un canal de agua turquesa claro. Cuatro personas en botes y tablas de remo. Orillas con vegetación oscura a ambos lados
Las autoridades federales y estatales, según lo informado por el Gobierno de México, promueven el turismo sostenible en Bacalar. (Instagram: pueblomagicobacalar)

Reconocimientos y actualidad

En 2011, Bacalar fue reconocido oficialmente como municipio, el más joven de Quintana Roo, lo que consolidó su desarrollo institucional y su autonomía local.

El Gobierno de México subraya que el nombramiento de Pueblo Mágico, obtenido en 2006, responde a la riqueza histórica, cultural y natural del lugar.

La laguna de Bacalar, con su espectáculo de colores y su legado maya y colonial, se mantiene como uno de los principales destinos para quienes buscan naturaleza, historia y descanso en el sur de México.

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