Bacalar, la laguna que cambia de color: nadar, remar y perderse en Quintana Roo este verano

Descubre cómo la Laguna de Bacalar, en el sur de Quintana Roo, despliega siete tonos de azul y se convierte en el mejor escenario para nadar, remar y relajarte. (IG: pueblomagicobacalar)

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La Laguna de Bacalar, conocida como la “Laguna de los Siete Colores”, ofrece una experiencia única para quienes buscan nadar, remar o simplemente contemplar la naturaleza en Quintana Roo.

Ubicada cerca de Chetumal, esta laguna debe su nombre al maya Bakhalal, que significa “cerca o rodeado de carrizos”.

Las aguas muestran un abanico de tonos azules gracias a la combinación de fondos arenosos, diferencias de profundidad y la incidencia solar.

Este fenómeno y la riqueza de actividades acuáticas convierten a Bacalar en un destino ideal para quienes buscan desconexión natural y aventura.

Bacalar: ubicación y accesos

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, Bacalar se localiza a unos 40 kilómetros al norte de Chetumal, en el extremo sur de Quintana Roo.

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El acceso es sencillo tanto por carretera desde Cancún —a 340 kilómetros— como desde otras ciudades de la península. Esta conectividad facilita la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la laguna y sus alrededores.

El entorno inmediato de Bacalar está compuesto por casas privadas, posadas y pequeños hoteles, todos diseñados para aprovechar el acceso directo a la laguna, permitiendo que la experiencia de contacto con el agua sea constante.

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Bacalar se localiza a unos 40 kilómetros al norte de Chetumal, en el extremo sur de Quintana Roo. Foto: Instagram @pueblomagicobacalar

La laguna de los siete colores: características naturales

La laguna de Bacalar supera los 50 kilómetros de longitud y alcanza hasta dos kilómetros de ancho, según datos del Gobierno de México.

La particularidad de sus aguas —cuyo color varía gracias a la combinación del fondo, la luz solar y la profundidad— la convierte en un espectáculo visual único.

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El agua es poco profunda en la mayor parte de la orilla, lo que la hace segura para nadar y perfecta para quienes desean explorarla en kayak o tabla de remo.

El gobierno federal destaca la transparencia de sus aguas y la variedad de vida silvestre, desde peces hasta aves como guacamayas rojas y loros.

La laguna de Bacalar supera los 50 kilómetros de longitud y alcanza hasta dos kilómetros de ancho. (Foto: Facebook/Bacalar)

Actividades acuáticas y recreativas

Durante el verano, las opciones en Bacalar multiplican la experiencia del visitante.

El Gobierno de México señala que la laguna es ideal para nadar, practicar esnórquel y buceo. Además, empresas locales —muchas de ellas apoyadas por programas turísticos estatales— ofrecen paseos en lancha a lugares emblemáticos como la Isla de los Pájaros o el Canal de los Piratas.

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El Cenote Azul, que se encuentra a un costado de la laguna, es otro de los atractivos principales para buceadores y quienes buscan refrescarse en aguas profundas y cristalinas.

El Gobierno de México señala que la laguna es ideal para nadar, practicar esnórquel y buceo. Créditos: Cuartoscuro.

Historia: presencia maya, colonia y piratas

La Secretaría de Turismo y documentos históricos oficiales informan que Bacalar fue fundada en el año 415 d.C. por los mayas, bajo el nombre de Sian Ka’an Bakhalal.

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Su localización fue estratégica para las rutas comerciales mayas, facilitando el intercambio de productos como sal, cacao y textiles entre ciudades del sureste mexicano y Centroamérica.

La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó una etapa de enfrentamientos y resistencia, tanto por parte de los mayas como de piratas europeos.

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El Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII —según datos históricos del Gobierno de México—, fue clave para proteger la villa de asaltos y saqueos. Actualmente, este fuerte alberga un museo dedicado a la historia local.

El Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII. (INAH)

Diversidad cultural y tradiciones

El entorno de Bacalar incluye comunidades mayas y asentamientos menonitas, ambos reconocidos por el Gobierno de México como parte de la riqueza cultural del municipio.

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Se elaboran artesanías de madera y textiles utilizando el tradicional palo de tinte, además de hamacas y cestería.

Las celebraciones locales y la producción artesanal reflejan la combinación de herencias indígenas, coloniales y migrantes, y son un atractivo adicional para quienes buscan experiencias más allá de la laguna.

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El entorno de Bacalar incluye comunidades mayas y asentamientos menonitas. Foto: Instagram @pueblomagicobacalar

Atractivos adicionales: cenotes y zonas arqueológicas

El Gobierno de México resalta que, además de la laguna, Bacalar permite el acceso a cenotes de gran profundidad, ideales para el esnórquel y el buceo, así como a sitios arqueológicos como Dzibanché, El Resbalón e Ich Kabal.

Estos vestigios, ubicados en la selva, recuerdan la presencia milenaria de los mayas y enriquecen la oferta turística de la zona.

Bacalar permite el acceso a cenotes de gran profundidad, ideales para el esnórquel y el buceo, así como a sitios arqueológicos como Dzibanché, El Resbalón e Ich Kabal. (INAH)

Población, economía y desarrollo

Datos oficiales reportan que Bacalar tenía, en 2020, una población superior a los 41 mil habitantes, con una composición equilibrada entre hombres y mujeres.

El 20% de la población habla alguna lengua indígena, siendo el maya la más común.

El turismo es la principal actividad económica, impulsada por recursos naturales, inversión extranjera y la designación de Bacalar como Pueblo Mágico en 2006 por parte de la Secretaría de Turismo.

El turismo es la principal actividad económica de Bacalar. Créditos: Google Maps/ I Travella

Conservación y turismo responsable

Las autoridades federales y estatales, según lo informado por el Gobierno de México, promueven el turismo sostenible en Bacalar.

Se destacan campañas de sensibilización para preservar la laguna, sus manglares y microbiolitos, y regulaciones que buscan equilibrar el crecimiento económico con la conservación ambiental.

La protección de este ecosistema depende tanto de los visitantes como de la población local, quienes contribuyen a mantener los recursos naturales que dan identidad y sustento al municipio.

Las autoridades federales y estatales, según lo informado por el Gobierno de México, promueven el turismo sostenible en Bacalar. (Instagram: pueblomagicobacalar)

Reconocimientos y actualidad

En 2011, Bacalar fue reconocido oficialmente como municipio, el más joven de Quintana Roo, lo que consolidó su desarrollo institucional y su autonomía local.

El Gobierno de México subraya que el nombramiento de Pueblo Mágico, obtenido en 2006, responde a la riqueza histórica, cultural y natural del lugar.

La laguna de Bacalar, con su espectáculo de colores y su legado maya y colonial, se mantiene como uno de los principales destinos para quienes buscan naturaleza, historia y descanso en el sur de México.