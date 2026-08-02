Tribunal tumba amparo de Cabeza de Vaca: ordena mantener sus cuentas congeladas

Un tribunal de Tamaulipas revocó el amparo que protegía las cuentas del exgobernador panista. Crédito: X / @fgcabezadevaca

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Malas noticias para el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya que un tribunal federal revocó el amparo que le había sido concedido para liberar sus cuentas bancarias que fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ayer, viernes 31 de julio, reportes locales detallaron que el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa dejó sin efectos la sentencia emitida el 7 de junio de 2023 por el entonces juez Octavo de Distrito en Reynosa, Rodolfo de León Sánchez, quien otorgó el amparo 1240/2022 promovido por el exgobernador panista.

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Cabe recordar que el 19 de mayo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el congelamiento de 11 cuentas de Cabeza de Vaca, como parte de una indagatoria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También bloquean cuentas de familia de Cabeza de Vaca

No solo Francisco García Cabeza de Vaca sufrió el bloqueo de sus cuentas, pues las autoridades también congelaron las de 12 personas físicas y 24 personas morales.

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Entre las afectadas por esta medida de la UIF, se encuentran la madre del exgobernador, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; su esposa, Mariana Gómez Leal; así como la de sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca.

Mientras que entre las empresas cuyas cuentas también fueron aseguradas se encuentran Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

Francisco Cabeza de Vaca vive con su familia en Estados Unidos.

Las autoridades destacaron que el congelamiento de cuentas tiene como objetivo evitar que dinero presuntamente vinculado con “actividades ilícitas sean transferido, ocultado o movilizado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”.

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Cabeza de Vaca impugnó congelamiento de cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa analizó el recurso de revisión 26/2024 que la FGR promovió contra el amparo concedido en primera instancia al exgobernador para dejar sin efecto el aseguramiento de sus cuentas.

De acuerdo con el fallo inicial, el exmandatario impugnó la medida mediante un juicio de amparo y un juez federal le otorgó la protección al considerar que el aseguramiento era temporal y solo podía mantenerse durante 180 días, plazo que estimó suficiente para el desarrollo de la investigación.

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El juzgador sostuvo que ese periodo ya había transcurrido y determinó que no existen elementos para justificar que el aseguramiento permanezca, por lo que ordenó levantar la medida en 2023,

Inconforme, la Fiscalía General de la República promovió la revisión 26/2024 que, posteriormente, revisó el tribunal colegiado de Reynosa.

Tribunal tumba amparo de Cabeza de Vaca y sus cuentas continuarán aseguradas

Después de tres años, la “suerte” del exgobernador cambió ya que, por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa revocaron la sentencia de primera instancia.

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En consecuencia, el aseguramiento de las cuentas seguirá vigente mientras continúan las investigaciones a cargo de la autoridad federal.

Fotografía de archivo fechada el 21 de febrero de 2021, del gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hablando ante la Cámara de Diputados, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Apenas en febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resolvió por unanimidad revocar el amparo que protegía al exgobernador tamaulipeco, con lo que validó la orden de aprehensión en su contra.

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Sin embargo, este revés judicial, lo sufrió Cabeza de Vaca radicando con su familia en Texas, Estados Unidos, aunado a que sigue siendo militante del Partido Acción Nacional (PAN).

En su momento, Francisco García Cabeza de Vaca acusó “persecución política” y, bueno, parece que esa continúa, ya que tumbaron el amparo que evitaba mantener sus cuentas bancarias congeladas.

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