“Voló como un sueño”: los astronautas que viajaron a la Luna en Artemis II revelaron nuevos detalles de la misión

La tripulación de Artemis II visitó Europa para destacar la cooperación internacional y el aporte de la NASA y la ESA en la misión lunar /EFE/ Imane Rachidi

La cooperación internacional marcó la primera visita de la tripulación de Artemis II a Europa tras su histórico vuelo alrededor de la Luna.

Astronautas y responsables de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) subrayaron que el regreso humano al espacio profundo fue posible por la colaboración entre socios y por la tecnología europea del Módulo de Servicio Europeo de la nave Orion.

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La tripulación viajó para conocer en persona a los equipos europeos que trabajaron en Artemis II y destacar qué aportó esa tecnología a la misión. Según EFE, el Módulo de Servicio Europeo proporcionó durante diez días aire, agua, electricidad, control térmico y propulsión a Orion en un recorrido de más de un millón de kilómetros.

Los cuatro astronautas, Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (astronauta) y Jeremy Hansen (astronauta canadiense), iniciaron esta semana una gira. La primera parada fue el centro tecnológico de la ESA en Países Bajos, antes de continuar hacia Alemania e Italia.

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La tecnología del Módulo de Servicio Europeo deriva del Automated Transfer Vehicle de la ESA y se adaptó para propulsión, energía y soporte vital en una misión lunar/ REUTERS/Nicolas Economou

Responsables de la NASA y la ESA insistieron en una misma idea: Artemis II no fue el éxito de un solo país, sino el resultado de décadas de trabajo entre socios internacionales. La visita también buscó poner rostro a los equipos europeos que participaron en la misión.

El papel clave del Módulo de Servicio Europeo

Ingenieros europeos desarrollaron el sistema que impulsó a Orion alrededor de la Luna y la devolvió a la Tierra. Ese módulo también suministró soporte vital a la tripulación, mantuvo la temperatura de la nave y generó electricidad con cuatro paneles solares.

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Los astronautas visitaron además la sala de control Eagle de la ESA, desde donde los ingenieros supervisaron el módulo las 24 horas del día durante toda la misión. La cadena industrial europea incluyó a Airbus en Bremen, contratista principal, y a Thales Alenia Space en Turín, empresa que construyó la estructura del módulo.

En declaraciones a EFE, Sara Pastor responsable del Grupo de Proyectos Lunares en la ESA, dijo que la Luna se ha convertido en “el lugar ideal para probar tecnologías” útiles para futuras misiones a Marte y con aplicaciones en la Tierra. Añadió: “La autonomía europea está en la cooperación. Las dos cosas no compiten entre sí. Queremos ser autónomos en cooperación con otros socios internacionales”.

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La sala de control Eagle de la ESA supervisó el Módulo de Servicio Europeo las 24 horas durante toda la misión Artemis II / REUTERS/Jonathan Ernst

Lo que dijo la tripulación sobre la tecnología europea

El director del programa Orion de la NASA, Howard Hu, resumió esa contribución con una frase: “No vamos a la Luna sin el equipo de la ESA y nuestros socios europeos”. El mensaje apuntó al aporte técnico y al vínculo entre las dos agencias.

Wiseman recordó que uno de los momentos decisivos llegó apenas dos minutos después del lanzamiento. Mientras el cohete dejaba atrás la atmósfera, la tripulación esperaba escuchar “SM priming complete”.

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“Ese fue el primer momento en que pudimos respirar tranquilos. Significaba que el módulo estaba preparado para llevarnos al espacio profundo”, afirmó. El comandante precisó que, sin esa confirmación automática, la misión habría tenido que abortarse.

Glover señaló que el módulo “voló como un sueño”. También recordó que el sonido constante de los propulsores acabó por convertirse en una señal de calma porque indicaba que todo funcionaba como debía.

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Koch destacó el trabajo previo con ingenieros de Airbus en Alemania. Ese intercambio pasó luego al entrenamiento y a los simuladores, que resultaron claves durante la inyección translunar, la maniobra que puso rumbo a la nave hacia la Luna.

Ingenieros europeos desarrollaron el sistema que impulsó a Orion alrededor de la Luna y permitió su regreso a la Tierra (NASA vía AP, Archivo)

El sistema deriva del Automated Transfer Vehicle (ATV), la nave de carga que la ESA desarrolló para abastecer durante años a la Estación Espacial Internacional. Según la astronauta, esa evolución técnica convirtió aquel vehículo en un sistema de propulsión, energía y soporte vital para una misión lunar.

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Hansen llevó el mensaje a un plano más amplio tras contemplar la Tierra desde el espacio profundo. “Ya no pensaba en un país, pensaba en la Tierra”, confesó.

El astronauta canadiense añadió: “No hemos viajado al espacio profundo como países; sino como una sola especie, y debemos estar orgullosos de eso”. Después advirtió que “no podemos seguir gastando tanta energía destruyendo”.

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Los próximos pasos de Europa en el programa lunar

Europa ya entregó el tercer ESM para Artemis III, la misión en la que el astronauta italiano Luca Parmitano será el primer europeo en participar en este programa. Al mismo tiempo, desarrolla el aterrizador lunar Argonaut y la red de navegación y comunicaciones Moonlight.

Pastor sostuvo que la Luna ofrece un banco de pruebas para tecnologías ligadas a movilidad, robótica, generación de energía y supervivencia. Ese trabajo busca sostener futuras exploraciones y contribuir a una presencia humana permanente en la Luna.

La gira de la tripulación dejó una idea compartida entre astronautas, ingenieros y directivos: una misión de este tipo solo avanza cuando miles de personas trabajan con coordinación y confianza.