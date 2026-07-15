Ciencia

Cuenta regresiva para el eclipse solar total de 2026: dónde se podrá ver

Mientras los expertos afinan recomendaciones y diseñan operativos de seguridad, la atención se centra en cómo observarlo de forma segura para evitar riesgos ambientales

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Eclipse solar total con corona de luz y siluetas de personas observando. El horizonte anaranjado muestra montañas, humo y llamas de incendios.
El eclipse solar total del 12 de agosto convertirá a España en epicentro mundial de la astronomía y movilizará a millones de personas por primera vez en un siglo, en medio de los incendios que azotan a la península ibérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuenta atrás ya está en marcha. El próximo 12 de agosto de 2026, España se convertirá en el escenario privilegiado de un evento astronómico que no se repetía en la península desde 1912: un eclipse solar total que cruzará de noroeste a sureste buena parte del territorio y situará al país como referencia internacional para la observación y la divulgación científica.

El fenómeno, que marca el inicio de una secuencia inédita de eclipses en Europa, desató una ola de interés sin precedentes, con récords en la reserva de vuelos, ocupación hotelera al límite y una preocupación nacional por los lugares riesgosos donde se podría observar el eclipse, en medio de una ola de incendios y calor extremo en la península ibérica.

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Así, la oportunidad de presenciar el eclipse coincide con un riesgo ambiental inusual: la presencia de incendios forestales activos en las inmediaciones de algunos de los principales puntos de observación. Las altas temperaturas de agosto y la sequía extrema elevaron al máximo la alerta, obligando al gobierno español a reforzar medidas de seguridad y a desaconsejar el acceso a áreas arboladas o protegidas.

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Una infografía detalla el recorrido del eclipse solar total que España presenciará en 2026, las previsiones de dos millones de desplazamientos y los desafíos ambientales y de seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recomendaron elegir espacios abiertos y seguros, lejos de focos de incendio, y planificar desplazamientos con antelación para evitar atascos y complicaciones en caso de evacuaciones.

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La combinación de pasión astronómica y desafíos ambientales convirtió el eclipse en un fenómeno sin precedentes, tanto por su valor científico como por la complejidad logística y de protección civil que implicó para todo el país.

Astronómicamente hablando, la franja de totalidad —el pasillo donde la Luna cubrirá completamente el Sol— atravesará regiones tan diversas como Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, el País Vasco, Navarra, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

La previsión oficial estima que cerca de dos millones de personas se desplazarán para presenciar el eclipse, con Castilla y León y Mallorca como epicentros del flujo turístico y científico.

El eclipse de 2026 será especial no solo por la magnitud del espectáculo, sino también por su impacto social y económico. De acuerdo con diversas plataformas de viajes, la demanda de vuelos hacia los destinos ubicados en la franja de totalidad ha experimentado un fuerte incremento. Mallorca se perfila como uno de los puntos más solicitados, mientras que otros destinos del norte también registran un interés notable. Incluso regiones fuera de España, como Islandia, aparecen entre las opciones preferidas para quienes buscan mejores condiciones de observación.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), lanzó un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto (Europa Press)
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), lanzó un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto (Europa Press)

La organización logística se diseñó a escala nacional. El Observatorio de Yebes (Guadalajara) fue designado sede oficial de retransmisión y control, con la señal en directo a cargo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Agencia Espacial Española (AEE), bajo la conducción de los astronautas españoles de la ESA, Pablo Álvarez y Sara García.

En paralelo, el observatorio de Javalambre en Teruel transmitirá el fenómeno para la comunidad científica, mientras en Palencia se reunirá un equipo internacional para experimentar con la observación de la corona solar. Cataluña, por su parte, prepara un estudio pionero sobre la respuesta fisiológica de la población, utilizando datos anónimos de relojes inteligentes y dispositivos portátiles.

Más de 200 puntos de observación oficiales fueron habilitados solo en Castilla y León, con 73 enclaves considerados óptimos por visibilidad y seguridad. Valladolid concentrará 18 de estos puntos, seguida de León, Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia, Soria y Zamora.

El presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Jaime Fernández, expresó la expectativa del sector: “Será un día histórico para la Comunidad. El sector lo espera con ansias”. La ocupación hotelera se encuentra al 100% y la demanda supera la oferta disponible. Fernández subrayó: “Esperamos tal afluencia que daría para ocupar dos veces hoteles, hostales y casas rurales”. Para el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, el eclipse supone “una oportunidad única” para dar a conocer el potencial turístico del medio rural.

Qué hacer y qué evitar para una observación segura

Más de 200 puntos de observación oficiales fueron habilitados en Castilla y León con 73 enclaves seleccionados por su visibilidad y seguridad CSIC // FECYT
Más de 200 puntos de observación oficiales fueron habilitados en Castilla y León con 73 enclaves seleccionados por su visibilidad y seguridad CSIC // FECYT

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades insiste en la importancia de la seguridad ocular. “Es imprescindible emplear gafas de eclipse certificadas bajo la norma internacional ISO 12312-2:2015 y que cuenten con el marcado auténtico de conformidad europea (CE)”, advierten las autoridades. Se desaconseja el uso de filtros caseros, radiografías o gafas de sol convencionales. Las gafas homologadas deben incluir advertencias sobre el uso y las instrucciones de conservación, y solo ellas garantizan la protección frente a daños oculares irreversibles.

Las recomendaciones también abarcan la prevención de incendios forestales —el eclipse coincidirá con la semana estadísticamente más crítica del año— y la planificación del tráfico. La Dirección General de Tráfico prevé congestiones severas y recomienda evitar desplazamientos innecesarios, llegar con antelación y extremar la precaución durante las horas de oscuridad súbita. Aparcar en carreteras o caminos no autorizados estará prohibido, y la circulación fuera de vías habilitadas será sancionada para no obstaculizar el acceso de los servicios de emergencia.

Ciencia, divulgación y experiencia compartida

La zona del eclipse total recorrerá el norte, centro y este de España.
La zona del eclipse total recorrerá el norte, centro y este de España.

El eclipse total de 2026 no es solo un evento astronómico, sino un catalizador de participación ciudadana, divulgación y experimentación científica a gran escala.

La Agencia Espacial Europea (ESA) organizará actividades educativas, recursos para docentes y retransmisiones para acercar la física solar al público general. La profesora Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, resumió la relevancia de la cita: “Un eclipse solar total es uno de esos momentos excepcionales en los que millones de personas pueden mirar al cielo al mismo tiempo y sentir tanto asombro como curiosidad. Es una experiencia compartida que nos conecta con el Universo y nos recuerda que el deseo de explorar y comprender es una de las grandes fortalezas de la humanidad”.

El eclipse del 12 de agosto ofrecerá condiciones irrepetibles: tendrá lugar al atardecer, con el Sol bajo en el horizonte, lo que creará imágenes de una belleza plástica inusual y permitirá observar fenómenos poco habituales como la corona solar, la aparición de estrellas y planetas brillantes y el cambio de comportamiento de aves e insectos. Durante unos minutos, el día se convertirá en noche, la temperatura descenderá varios grados y se vivirá una experiencia sensorial única.

El Consejo de Ministros aprobó la centralización de información, mapas y consejos de observación en un portal oficial, para facilitar el acceso a recursos y garantizar la seguridad. La Junta de Castilla y León, en coordinación con ayuntamientos y patronatos de turismo, lanzó jornadas formativas y líneas de subvenciones para financiar gafas homologadas, divulgadores científicos y actividades paralelas en los municipios.

Unas gafas rojas de eclipse solar son sostenidas en alto contra un cielo azul claro, revelando una forma de luna creciente del sol en sus lentes oscuras.
Una persona sostiene unas gafas protectoras rojas para observar de forma segura el eclipse solar parcial visible a través de sus lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del fenómeno supera cualquier antecedente reciente. No solo se espera un récord de visitantes y una ocupación total en hoteles y casas rurales, sino también una presencia masiva de medios, expertos y público desde otros países. El eclipse se verá, además, desde Groenlandia, Islandia y pequeñas zonas del noreste de Portugal, mientras que el resto de Europa podrá contemplar un eclipse parcial.

La experiencia eclipsará —literalmente— la rutina de millones de personas. Las autoridades insisten en que cualquier espacio abierto y seguro, con buena visibilidad del horizonte, puede convertirse en un observatorio. No obstante, el mayor riesgo no será la oscuridad, sino los incendios y las congestiones derivadas de una afluencia sin precedentes.

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