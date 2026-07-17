Ariadna Montiel y Maru Campos se pelean por soberanía nacional tras audios de Marina del Pilar

Maru Campos se lanzó contra Marina del Pilar por "entregar la seguridad del país a cambio de impunidad", acusándola de "traición a la patria". (Crédito: Maru Campos)

Se le siguen acumulando los problemas a Morena y al Gobierno federal, así lo advirtió la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a través de un video en redes sociales, donde acusó el uso del ya conocido “Caso CIA” para intentar limpiar el nombre de su homóloga en Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien se encuentra envuelta en una nueva polémica por la revelación de audios que la exhiben ofreciendo información a presuntas autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, no dejó pasar las palabras de la mandataria de Chihuahua, con quien desde hace algunos meses ha mantenido una disputa constante, incluso, la ha llamado “traidora a la patria”, tras la intervención extranjera en un operativo donde se desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

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Esto dijo Maru Campos en contra de Marina del Pilar, Morena y la presidenta

Como ya es “costumbre”, Maru Campos no dejó pasar la oportunidad de arremeter en contra de Marina del Pilar, destacando que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca cobijar a la mandataria estatal morenista que “negocia con una agencia extranjera”.

Aseguró que ambos casos son distintos, ya que la bajacaliforniana “ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal, porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición”.

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Tal como Morena lo hizo en su momento, la mandataria de Chihuahua acusó de “traición a la patria” a Marina del Pilar, ya que en los audios queda en evidencia la posible entrega de información en materia de seguridad nacional “a cambio de impunidad”.

Detalló que las acciones que derivaron en la participación de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés) no contemplan otra acción, más que el combate al crimen organizado.

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