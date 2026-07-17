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Cómo serán las pruebas de la NASA antes de volver a la Luna con Artemis III

La próxima misión de ensayo de la agencia espacial estadounidense pondrá a prueba la coordinación entre la nave Orion y los prototipos de aterrizaje

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La NASA realizará una misión de prueba antes del viaje a la Luna de 2028 del programa Artemis para ensayar el acoplamiento entre Orion y los módulos de Blue Origin y SpaceX /REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
La NASA realizará una misión de prueba antes del viaje a la Luna de 2028 del programa Artemis para ensayar el acoplamiento entre Orion y los módulos de Blue Origin y SpaceX /REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo

Antes del viaje de astronautas a la Luna previsto para 2028 dentro del programa Artemis, la NASA realizará una misión de prueba. En esa instancia, se pondrá a prueba el acoplamiento en el espacio entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX.

Estas maniobras, que se llevarán a cabo tanto en la Tierra como en órbita, permitirán reunir datos fundamentales para mejorar la seguridad y la preparación de los futuros alunizajes tripulados.

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La información que se obtenga se sumará a los resultados de pruebas no tripuladas en la Luna, reforzando las posibilidades de éxito en las siguientes misiones.

La NASA colabora con ambas empresas estadounidenses para desarrollar los sistemas que transportarán astronautas desde la órbita lunar hasta la superficie y de regreso en próximas etapas del programa.

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En Artemis III, Blue Origin y SpaceX lanzarán versiones de prueba de sus módulos, mientras la tripulación viajará en la nave Orion impulsada por el cohete SLS (Europa Press)
En Artemis III, Blue Origin y SpaceX lanzarán versiones de prueba de sus módulos, mientras la tripulación viajará en la nave Orion impulsada por el cohete SLS (Europa Press)

En Artemis III, Blue Origin y SpaceX enviarán versiones de prueba de sus módulos en cohetes comerciales, mientras que la tripulación viajará en la nave Orion impulsada por el cohete SLS (Space Launch System).

Steve Creech director del programa de sistemas de aterrizaje tripulados de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Marshall en Huntsville, Alabama afirmó que “cada proveedor de sistemas de aterrizaje tripulados ha adoptado un enfoque diferente para la misión Artemis III”. Añadió que SpaceX y Blue Origin han planteado objetivos para complementar las próximas misiones no tripuladas y entender mejor las naves y los vehículos de lanzamiento antes de un alunizaje tripulado.

Cómo serán las pruebas con Blue Origin y SpaceX

El módulo de prueba Blue Moon se basará en la arquitectura actual del módulo tripulado Mark 2 de Blue Origin. Incluirá la aviónica principal, el software de vuelo y los sistemas de control para que las operaciones de esta demostración puedan trasladarse a futuros vuelos lunares tripulados.

La misión Artemis III activará tres de los cohetes más potentes del mundo en un lapso breve para probar el procesamiento en tierra, las redes y el intercambio de datos /REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
La misión Artemis III activará tres de los cohetes más potentes del mundo en un lapso breve para probar el procesamiento en tierra, las redes y el intercambio de datos /REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo

Hasta dos tripulantes abrirán la escotilla para entrar en ese vehículo de prueba. El prototipo deberá incorporar una cabina para la tripulación, aviónica y un Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital (ECLSS).

Blue Moon también llevará un simulador instrumentado de masa de traje espacial para la superficie lunar. Ese dispositivo ofrecerá información en tiempo real sobre el entorno dentro de la cabina, como ocurrió con el maniquí Moonikin que voló en Artemis I.

El prototipo Starship usará la versión 3 de la nave de SpaceX, de 52 metros (171 pies), que está en producción y pruebas. Esa versión llevará un sistema adicional de acoplamiento en la parte delantera para que la NASA y la empresa evalúen la interacción del conjunto formado por Orion y el módulo de prueba.

La agencia y la compañía todavía identifican las pruebas de controlabilidad y comunicaciones para Artemis III. Los astronautas no entrarán en el módulo de aterrizaje de prueba Starship durante esa misión.

Cohete Space Launch System (SLS) blanco y naranja en la Plataforma de Lanzamiento 39B de Kennedy Space Center con una luna llena brillante a su izquierda en un cielo azul oscuro
La NASA probará en las maniobras de acoplamiento y desacoplamiento que Orion, Blue Moon y Starship puedan encontrarse con precisión y operar con hardware y software interoperables (Ben Smegelsky / NASA)

La secuencia de tres lanzamientos en Artemis III

La misión pondrá en marcha tres de los cohetes más potentes del mundo en un lapso breve. Esa cadencia servirá para probar el procesamiento en tierra, los equipos, las instalaciones de lanzamiento, los centros de control, las redes y el intercambio de datos en varios puntos del país.

La secuencia permitirá dos maniobras consecutivas de encuentro y acoplamiento entre Orion y los módulos de prueba antes del amerizaje de la tripulación. Jeremy Parsons director del programa Artemis describió Artemis III como “una coreografía meticulosa con una exigente secuencia de lanzamiento a través de múltiples plataformas y operaciones de misión igualmente exigentes para nuestros equipos de tierra y de vuelo”.

Para futuras misiones tripuladas a la Luna, la NASA prevé una campaña de lanzamiento dual con el módulo de aterrizaje ya posicionado en órbita a la espera de una Orion tripulada lanzada por el SLS. Artemis III ofrecerá una oportunidad para practicar esos procesos y operaciones de lanzamiento.

Las maniobras en la Tierra y en órbita permitirán reunir datos para mejorar la seguridad y la preparación de los futuros alunizajes tripulados /NASA/Handout vía REUTERS/Foto de archivo
Las maniobras en la Tierra y en órbita permitirán reunir datos para mejorar la seguridad y la preparación de los futuros alunizajes tripulados /NASA/Handout vía REUTERS/Foto de archivo

El módulo de prueba de Blue Origin despegará primero y podrá permanecer en el espacio hasta 30 días. Ese margen permitirá comprobaciones en órbita antes del lanzamiento del SLS y Orion desde el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Ese vehículo seguirá una trayectoria predefinida hasta una órbita de estacionamiento destinada a las verificaciones de sistemas. Después de las pruebas de encuentro y acoplamiento con Blue Origin y del lanzamiento tripulado de Artemis III, SpaceX enviará su Starship de prueba para la segunda fase orbital con Orion.

Durante toda la misión, Orion volará en una órbita circular. Los tres cohetes dispondrán de más oportunidades de lanzamiento que en una misión lunar y podrán alcanzar la altitud de misión prevista con un solo despegue.

Una postal de Artemis II (Europa Press)
Una postal de Artemis II (Europa Press)

Qué probará la NASA en las maniobras de acoplamiento

En las operaciones de acoplamiento y desacoplamiento, Orion y la tripulación de Artemis III usarán los módulos de prueba como objetivos. Orion actuará como nave de seguimiento, la misma configuración prevista para futuras misiones tripuladas de alunizaje.

La NASA revisará que ambos vehículos de prueba estén listos para la misión y sean seguros para la tripulación antes de Artemis III. Esas verificaciones se apoyarán en requisitos funcionales y de rendimiento, además de controles de riesgo para el hardware y el software, con la tripulación siempre dentro de Orion.

Las dos empresas ya probaron en tierra sus capacidades de acoplamiento. SpaceX obtuvo la certificación de esa capacidad en 2023, mientras Blue Origin hizo pruebas de desarrollo en tierra de su sistema de acoplamiento presurizado a principios de este año.

Una diferencia central será la ubicación del acoplamiento. Orion se unirá por el lateral al módulo Blue Moon, junto a la cabina, y después lo hará de frente con el gran módulo de prueba de SpaceX.

Las pruebas de software buscarán demostrar que Orion y los prototipos comerciales pueden encontrarse en un punto y un momento precisos del espacio. Cuando Orion se acople con Blue Moon, el software de Orion controlará la nave unida; en la segunda parte de la misión, ese control quedará en manos del prototipo de SpaceX.

Durante esas fases, la NASA y sus socios también evaluarán la interoperabilidad del hardware y del software, además de la dinámica del movimiento del conjunto integrado. La misión funcionará como un ensayo técnico para afinar la siguiente etapa del regreso tripulado a la superficie lunar.

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