Alito Moreno acusa a Morena de usar instituciones de justicia y “La Mañanera” para intimidar a la oposición

Alito Moreno

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Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a Morena de utilizar medios institucionales de procuración de justicia para intimidar a la oposición.

A través de su cuenta oficial de X, aseguró que estas acciones se promueven desde el micrófono presidencial, haciendo referencia a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, hasta las cuentas oficiales del parido político, provocando un linchamiento público de reputaciones.

“Se normaliza que cuestionar al gobierno sea, automáticamente, un acto de traición o de conspiración. Y se hace todo esto mientras el país se desangra por una violencia que el Estado pretende ignorar”, escribió en su comunicado.

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Alito Moreno acusa a Luisa Alcalde por exhibir listas de críticos del gobierno

Hace unos días, Moreno criticó públicamente a Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, por presuntamente exhibir listas de periodistas y usuarios críticos del gobierno, utilizando para ello un programa financiado con recursos públicos.

El funcionario señaló que tras la exposición de nombres y cuentas, la miembro del gabinete negó haber presentado este documento, lo que calificó como un acto de cinismo. Asimismo, afirmó que existen imágenes y perfiles que prueban su acusación y cuestionó el uso de impuestos para señalar a ciudadanos por expresar opiniones contrarias.

En respuesta, Luisa María Alcalde rechazó haber difundido “listas negras” de periodistas durante su programa “Derecho de Réplica”. Explicó que lo presentado fue un análisis de redes digitales que replican cuestionamientos contra la administración de la mandataria mexicana, y que el esquema mostrado identificaba periodistas y medios que originan mensajes, pero no implicaba una operación coordinada contra ellos.

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Luisa María Alcalde acusó que existe una red de amplificación digital contra la 4T. | Presidencia

La polémica se intensificó luego de que en redes sociales la consejera declarará que su objetivo era describir el funcionamiento de “trolls” y bots digitales, y no señalar a personas como enemigos del gobierno. Sostuvo que existe un fenómeno de amplificación artificial de tendencias, pero negó rotundamente que los comunicadores financien campañas de desinformación.

El dirigente del PRI aprovechó para comparar la supuesta clasificación de críticos con la persecución del crimen, sugiriendo que si el gobierno de Sheinbaum aplicara igual rigor contra la delincuencia, México estaría más cerca de recuperar la paz.

PRI exige investigación internacional tras sanción a Andy López Beltrán, hijo de AMLO

Alito Moreno celebró la revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificando la medida como un avance contra la impunidad.

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El funcionario cuestionó duramente al progenitor del exmandatario por enviar una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump exigiendo explicaciones, acusándolo de creer que su apellido lo hace inmune a las consecuencias legales y políticas. De la misma forma, señaló que las acusaciones de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado deben ser investigadas a fondo.

Estas acusaciones se dan en un contexto de tensiones crecientes entre el PRI y Morena, marcado por recientes detenciones de personas allegadas al líder tricolor y denuncias cruzadas entre ambos movimientos. Moreno sostuvo que la cancelación de este papel es parte de un proceso más amplio en el que las autoridades estadounidenses ya no toleran la protección y el poder de ciertos grupos políticos mexicanos.

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Por otro lado, Moreno advirtió que para su partido este tipo de decisiones internacionales demuestran que fuera de México existen instituciones y gobiernos que no pueden ser cooptados ni corrompidos.