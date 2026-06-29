Ciencia

Investigadores hallaron en un organismo de la Antártida un compuesto con potencial contra el cáncer de piel

Una expedición científica de la Universidad del Sur de Florida analizó una especie marina que habita en aguas polares para comprender sus propiedades biológicas y evaluar sus posibles aplicaciones en medicina

Guardar
Google icon
Buzo equipado con traje de neopreno y máscara sumergido, con burbujas de oxígeno, junto a algas marinas grandes y corales naranjas en el fondo oceánico
Una ascidia de la Antártida alberga una bacteria que produce un compuesto capaz de eliminar células de melanoma sin dañar células humanas sanas (Captura de video: YouTube/@usouthflorida)

Un pequeño organismo que vive en las aguas heladas de la Antártida podría aportar información valiosa para el desarrollo de futuros tratamientos contra una de las formas más agresivas de cáncer de piel.

Un equipo de científicos estudia una especie de ascidia que alberga una bacteria capaz de producir un compuesto con una característica especialmente relevante: elimina células de melanoma sin afectar a las células humanas sanas.

PUBLICIDAD

El hallazgo impulsa una nueva etapa de investigación encabezada por especialistas de la Universidad del Sur de Florida (USF), quienes realizaron una expedición científica de seis semanas en la Península Antártica para recolectar muestras y comprender cómo se produce este compuesto en la naturaleza.

Un organismo adaptado a condiciones extremas

Las ascidias, también conocidas como chorlitos marinos, son invertebrados con forma de saco que viven adheridos a superficies del fondo oceánico. En la Antártida suelen encontrarse sobre paredes submarinas inclinadas o verticales, donde las fuertes corrientes transportan los nutrientes necesarios para su supervivencia.

PUBLICIDAD

Buzo en traje de neopreno y guantes rosas sujeta una criatura marina naranja en una red bajo el agua cerca de un fondo rocoso
La Universidad del Sur de Florida investiga en la Península Antártica el origen natural del compuesto y su posible aplicación contra el cáncer de piel (Captura de video: YouTube/@usouthflorida)

El interés científico por estos organismos radica en su larga evolución en un ambiente aislado y extremadamente hostil. Durante millones de años desarrollaron mecanismos de defensa química para protegerse de depredadores y enfermedades, una capacidad que despertó el interés de los investigadores por su posible aplicación médica.

Según explicó Bill Baker, profesor de química de la USF, el continente ofrece condiciones únicas para estudiar especies altamente especializadas.

“El continente es único porque permaneció aislado geográfica y ambientalmente durante millones de años. Como resultado, las especies de la Antártida tuvieron tiempo de evolucionar de forma independiente, dando lugar a organismos altamente especializados“, afirmó en una entrevista con la universidad.

Un compuesto con actividad frente al melanoma

El interés por esta especie comenzó hace dos décadas, cuando Baker identificó el potencial biológico de una bacteria asociada a estas ascidias. Una nueva expedición financiada por la Fundación Nacional de Ciencias buscó responder interrogantes fundamentales sobre el origen del compuesto y la forma en que interactúa con el organismo que lo alberga.

Melanoma
El melanoma es la forma más grave de cáncer de piel y causa unas 57.000 muertes al año, con una proyección de 96.000 para 2040 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información difundida por la USF, los investigadores detectaron que la bacteria produce una sustancia capaz de destruir células de melanoma sin provocar daños en células humanas sanas.

Además, Baker destacó que “esta característica es fundamental en el desarrollo de fármacos, ya que se busca tratar la enfermedad sin perjudicar al paciente”.

El melanoma representa la forma más grave de cáncer de piel. Según los datos y estudios citados por Science Focus, provoca alrededor de 57.000 muertes cada año en el mundo y las proyecciones indican que esa cifra podría alcanzar las 96.000 para 2040. Las tasas más elevadas se registran entre personas de piel clara en Australia y Nueva Zelanda, seguidas por Europa Occidental.

Una expedición en condiciones desafiantes

La campaña científica reunió a investigadores de la USF junto con especialistas del Desert Research Institute y del Scripps Institution of Oceanography.

Durante seis semanas realizaron inmersiones bajo el hielo antártico para recolectar ejemplares situados a profundidades que alcanzaron los 24 metros, además de utilizar vehículos operados a distancia para explorar zonas aún más profundas.

Bote con motor navega en aguas azules junto a grandes icebergs. Varias personas con chalecos salvavidas anaranjados ocupan la embarcación
La expedición de la USF, el Desert Research Institute y el Scripps Institution of Oceanography realizó inmersiones bajo el hielo antártico y recolectó muestras a distintas profundidades (Captura de video: YouTube/@usouthflorida)

El trabajo implicó enfrentar temperaturas extremas, hielo, escasa visibilidad, cambios constantes en el estado del mar e incluso la presencia ocasional de focas leopardo.

El oficial de seguridad de buceo de la USF, Ben Meister, describió las dificultades operativas de la expedición. “En promedio, nuestras inmersiones duraban entre 25 y 35 minutos, con una profundidad máxima de 40 metros”, explicó.

También resaltó que “en la Antártida, hay que lidiar con hielo, focas leopardo, mares cambiantes y, a veces, visibilidad muy limitada. Cada inmersión debe planificarse cuidadosamente para lograr el equilibrio entre realizar el trabajo y garantizar la seguridad de todos”.

Buzo en traje de neopreno azul, máscara, aletas y equipo de oxígeno. El buzo ilumina el fondo marino con una linterna. Algas y estrellas de mar en el fondo
Los científicos afrontaron hielo, escasa visibilidad, cambios en el mar y la presencia de focas leopardo durante las tareas de buceo en la Antártida (Captura de video: YouTube/@usouthflorida)

Por su parte, el investigador posdoctoral Sam Afoullouss señaló que uno de los principales objetivos consistió en determinar la distribución de la bacteria dentro de las ascidias y comprender la relación entre ese microorganismo y los compuestos asociados con la investigación sobre melanoma.

El trabajo continúa en los laboratorios

Tras el regreso de la expedición, las muestras comenzaron a distribuirse entre distintos equipos científicos para realizar análisis de ADN, estudios químicos y evaluaciones biológicas. Los investigadores estimaron que este proceso podría extenderse durante meses o incluso años antes de determinar si el compuesto reúne las condiciones necesarias para convertirse en la base de un futuro tratamiento.

Baker señaló que la investigación posee relevancia tanto desde el punto de vista medioambiental como médico, ya que permite comprender de qué manera los organismos utilizan la simbiosis para sobrevivir en condiciones extremas, un fenómeno que todavía se conoce poco en los ecosistemas de aguas frías de la Antártida.

Una estrella de mar sobre rocas rosadas y oscuras cubiertas de algas y otras criaturas marinas en el fondo del océano
Las muestras recolectadas en la Antártida serán analizadas con estudios de ADN, pruebas químicas y evaluaciones biológicas para definir si el compuesto puede convertirse en un futuro fármaco (Captura de video: YouTube/@usouthflorida)

Destacó que identificar el origen y la función de ese compuesto resulta esencial para evaluar su posible desarrollo como un futuro fármaco, según la información difundida por la Universidad del Sur de Florida.

Temas Relacionados

AntártidaMelanomaCáncer de PielCienciaBiologíaCáncerMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La NASA impulsó proyectos para mejorar la calidad del aire y del agua potable en misiones espaciales

La agencia espacial distinguió a equipos por propuestas orientadas a optimizar el soporte vital en vuelos prolongados

La NASA impulsó proyectos para mejorar la calidad del aire y del agua potable en misiones espaciales

Arqueólogos hallan un misterioso círculo de piedras de hace 4.000 años: creen que se usó para rituales

Un equipo de la Universidad Queen’s descubrió cerca del Giant’s Ring, en las afueras de Belfast, una estructura hasta ahora desconocida, datada en el Neolítico tardío o la Edad del Bronce temprana, que “muy probablemente” habría cumplido funciones ceremoniales

Arqueólogos hallan un misterioso círculo de piedras de hace 4.000 años: creen que se usó para rituales

La psicología de los penales en el Mundial: cuáles son las claves para acertar bajo presión, según un experto

En las definiciones, la tensión y el contexto pueden alterar el desempeño de cualquier futbolista. Investigaciones recientes explican cómo la preparación mental y el respaldo grupal marcan la diferencia en momentos decisivos

La psicología de los penales en el Mundial: cuáles son las claves para acertar bajo presión, según un experto

Cómo sigue el operativo contrarreloj de la NASA para evitar que el telescopio Swift caiga a la Tierra

Un contrato de 30 millones de dólares busca evitar su regreso a la atmósfera de la Tierra y recuperar su capacidad ante eventos cósmicos urgentes

Cómo sigue el operativo contrarreloj de la NASA para evitar que el telescopio Swift caiga a la Tierra

¿Los veranos extremos son la nueva normalidad en Europa? Qué dice la ciencia

Olas de calor más largas, intensas y frecuentes desafían los registros históricos y ponen a prueba la vida urbana en las principales ciudades, mientras la comunidad científica advierte sobre un cambio profundo en el clima del continente

¿Los veranos extremos son la nueva normalidad en Europa? Qué dice la ciencia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Villa Devoto: un camión chocó contra el alambrado y el muro del ferrocarril San Martín

Villa Devoto: un camión chocó contra el alambrado y el muro del ferrocarril San Martín

Los rugbiers franceses acusados de violar a una mujer en Mendoza enfrentarán una nueva audiencia en la Justicia

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

La OCU advierte sobre las cervezas con limón del supermercado: “Solo destacan tres radler de marca blanca por su buena relación calidad-precio”

Luz, agua, transporte, prepagas y colegios privados: cuánto aumentarán los servicios a partir de julio

INFOBAE AMÉRICA

Samuelandia frente a la Constitución

Samuelandia frente a la Constitución

La vida efímera del rock progresivo: la cultura de masas con voluntad de gran arte

Los países del Mercosur se reúnen en Paraguay para cerrar las diferencias internas sobre el acuerdo de libre comercio con la UE

Gobierno pone en marcha brigadas médicas de salud en comunidades alejadas de Honduras

El Salvador: Policía captura a madre y su hijo acusados de tenencia de droga en Conchagua

ENTRETENIMIENTO

Pamela López minimiza a Pati Lorena tras polémica por ‘La Granja VIP’ y la tilda de ‘patética’: “Simplemente no existe”

Pamela López minimiza a Pati Lorena tras polémica por ‘La Granja VIP’ y la tilda de ‘patética’: “Simplemente no existe”

Toy Story 5 rompe récords de taquilla en Argentina

Michael Fassbender define a Martian en “The Agency” y explica su apuesta por el espionaje: “Algunas personas de la CIA fueron de gran ayuda”

Charli XCX habló de “Music, Fashion, Film”, su próximo álbum, y reveló por qué sintió celos de Lorde

Milly Alcock: “Estoy harta de mí misma. Estoy harta de mi cara. Y de verdad odio la atención”