Un fósil olvidado en un museo podría reescribir la historia del tigre dientes de sable

Un cráneo de hace más de cinco millones de años desafía las ideas previas sobre la evolución de los dientes de sable (Universidad de California - Berkeley)

Una calavera olvidada en un cajón de museo podría cambiar lo que la ciencia sabe sobre la evolución de los depredadores más temidos de América del Norte. El reciente hallazgo de un cráneo casi completo de Adelphailurus kansensis, una especie primitiva de felino dientes de sable, revela que estos animales evolucionaron de formas mucho más diversas y especializadas de lo que se creía.

El descubrimiento, encabezado por la paleontóloga Narimane Chatar de la Universidad de California en Berkeley, permite reconstruir la historia de estos carnívoros y entender por qué, tras dominar durante millones de años, desaparecieron de la Tierra.

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Durante décadas, el cráneo permaneció almacenado y mal identificado como un simple “felino” en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York. La investigación publicada por Chatar y su equipo, en la Revista de Paleontología de Vertebrados, confirma que pertenece a Adelphailurus kansensis, una especie que vivió hace más de cinco millones de años y hasta ahora solo se conocía a partir de fragmentos de mandíbula y algunos dientes.

El hallazgo de Adelphailurus kansensis revela mayor diversidad entre felinos dientes de sable (Universidad de California - Berkeley)

Este ejemplar, con un hocico largo y estrecho y dentadura completa, permite ubicarlo con mayor precisión dentro de la familia de los felinos dientes de sable.

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La investigadora señaló: “En el pasado, cuando pensábamos en los tigres dientes de sable, solo pensábamos en el Smilodon y nada más. Creíamos que todas las especies que presentaban una morfología dental similar a la de un sable debían haber cazado y comportado como el Smilodon”. El hallazgo demuestra que existieron distintas variantes de estos depredadores, no todas con los colmillos gigantes que se asocian al famoso Smilodon.

Especialización extrema: una ventaja y una condena

Los dientes de sable, o caninos superiores, de Adelphailurus kansensis eran más cortos que los de los ejemplares tardíos como el Smilodon fatalis, conocido por sus colmillos de hasta 18 centímetros. Estos dientes se caracterizaban por estar comprimidos lateralmente, como un cuchillo, lo que los hacía muy eficientes para cortar carne y atacar las arterias de sus presas. Sin embargo, esta especialización trajo consigo una fragilidad que otras especies de felinos no compartían.

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Durante décadas, el fósil permaneció ignorado en un cajón del Museo Americano de Historia Natural (Universidad de California - Berkeley)

Según la investigación, “los dientes en forma de sable son altamente eficientes para penetrar tejidos blandos, pero se fracturan fácilmente al contacto con hueso”.

En pruebas de laboratorio con modelos impresos en 3D, los colmillos de Smilodon resultaron ser los mejores para cortar carne, pero los que más se rompían al enfrentar resistencia ósea. Es decir, esta especialización extrema, que al principio ofreció ventajas evolutivas, terminó convirtiéndose en una desventaja letal cuando el entorno cambió.

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El efecto trinquete macroevolutivo y la extinción

El “efecto trinquete macroevolutivo” explica la tendencia irreversible a desarrollar colmillos cada vez más largos (Universidad de California - Berkeley)

La tendencia de los dientes de sable a desarrollar colmillos cada vez más largos y delicados ilustra lo que la paleontóloga llama el “efecto trinquete macroevolutivo”.

Así lo explicó Chatar: “Nunca hemos encontrado ningún linaje que comenzara desarrollando largos caninos superiores y luego se detuviera y volviera a un estado menos especializado; una vez que un grupo comienza, los colmillos se descontrolan y luego se extinguen”. Esto significa que, cuando los grandes herbívoros desaparecieron al final de la última Edad de Hielo, los dientes de sable no pudieron adaptarse a nuevas presas y fueron superados por otros carnívoros con dentaduras más versátiles y resistentes.

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Un linaje diverso y una advertencia para la paleontología

El descubrimiento de Adelphailurus kansensis revela que los dientes de sable no fueron una rareza aislada, sino un fenómeno repetido en múltiples linajes, incluyendo felinos, marsupiales sudamericanos como Thylacosmilus y antiguos carnívoros conocidos como nimrávidos. Hubo una “increíble variedad de tigres dientes de sable”, señaló Chatar, pero la mayoría de las especies tempranas desarrollaron colmillos relativamente cortos. Los más tardíos, como Homotherium y Smilodon, captaron la atención por sus caninos desproporcionados.

La extinción de los grandes herbívoros dejó a los dientes de sable sin presas adaptables (Universidad de California - Berkeley)

La investigadora subraya la importancia de revisar las colecciones de museos, donde aún pueden hallarse fósiles relevantes no identificados correctamente. “Esto pone de relieve la necesidad de volver a esas colecciones antiguas, abrir cada cajón y examinar esos ejemplares, porque puede haber fósiles asombrosos como este escondidos en algún lugar”, afirmó Chatar.

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El trabajo realizado por el equipo de la Universidad de California en Berkeley y publicado en la Journal of Vertebrate Paleontology ofrece una nueva perspectiva sobre la evolución y la extinción de los felinos dientes de sable.

El cráneo de Adelphailurus kansensis llegó a las manos de la ciencia después de más de medio siglo oculto en un cajón, y hoy se convierte en la clave para entender las ventajas y limitaciones de la especialización evolutiva en los grandes depredadores del pasado.

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