Melanoma: cuáles son las señales de alerta y cómo detectarlo a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma es una de las formas más agresivas de cáncer de piel y su diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en el pronóstico de los pacientes.

En el marco de el Día Mundial del Melanoma, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de conocer las señales de alerta y los diferentes tipos de este tumor, guiando a la población hacia una detección precoz que permita tratamientos eficaces y mejores tasas de supervivencia.

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Tipos más comunes de melanoma y sus particularidades

De acuerdo con el Manual MSD, existen cuatro variantes principales de melanoma, cada una con características clínicas distintas y factores de riesgo específicos. El melanoma de extensión superficial es el más frecuente, representando el 70 % de los casos.

Suele originarse en un lunar preexistente y progresa gradualmente, como puede verse en las imágenes secuenciales que muestran el avance de la lesión. Este subtipo afecta a personas de todas las edades y suele aparecer en áreas expuestas al sol.

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El melanoma nodular constituye alrededor del 15 % de todos los melanomas. Se caracteriza por su aparición rápida como un bulto en la piel, generalmente de color negro, aunque también puede presentarse en tonos rojos o rosas.

Este tipo tiende a ser más agresivo y se diagnostica cuando ya ha alcanzado cierto volumen, lo que subraya la importancia de la vigilancia constante de cualquier cambio cutáneo.

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El melanoma lentigo maligno aparece preferentemente en personas mayores. Se localiza habitualmente en la cara, los oídos y los hombros, zonas que reciben exposición solar crónica.

Esta variante muestra una evolución lenta y se manifiesta como manchas que aumentan progresivamente de tamaño y asimetría, complicando el diagnóstico temprano si no se realiza un control dermatológico regular.

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Por último, el melanoma lentiginoso acral se desarrolla en las palmas de las manos, las plantas de los pies o debajo de las uñas.

A diferencia de otros tipos, no está relacionado con la exposición solar y es más común en personas con tonos de piel más oscuros. Suele pasar desapercibido, lo que retrasa su detección y tratamiento.

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Esta infografía detalla los cuatro principales tipos de melanoma y sus características distintivas, destacando factores de riesgo como la exposición solar y las dificultades en su diagnóstico para una detección temprana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta y criterios de sospecha

El criterio ABCDE es una herramienta esencial para identificar lesiones sospechosas de melanoma, según recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología (AAD) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se aconseja prestar atención a cinco aspectos clave:

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Asimetría

Bordes irregulares

Cambios de color

Diámetro mayor a 6 mm

Evolución o cualquier cambio reciente en un lunar

Además, el llamado “signo del patito feo” —que indica que cualquier lunar que luzca diferente a los demás debe ser examinado con urgencia— es respaldado por ambas instituciones.

Entre los síntomas adicionales que requieren consulta médica inmediata, la AAD y la OMS subrayan el prurito persistente, dolor, ulceración, sangrado espontáneo o la aparición de zonas inflamadas alrededor de una lesión pigmentada.

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La detección temprana de cualquiera de estos signos puede ser determinante para asegurar un tratamiento curativo.

Factores de riesgo y prevención

Las fuentes oficiales reconocen que la exposición a la radiación ultravioleta, tanto solar como artificial, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de melanoma.

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Las personas con piel clara, abundantes pecas, antecedentes de quemaduras solares intensas en la infancia, o con más de 50 lunares, presentan un riesgo significativamente mayor.

La predisposición genética también juega un papel crucial, especialmente en familias con antecedentes de melanoma o mutaciones conocidas en genes como CDKN2A o MC1R.

La prevención se basa en la protección eficaz frente al sol: emplear ropa adecuada, sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y fotoprotectores de amplio espectro, así como evitar los dispositivos de bronceado artificial.

Las campañas de educación sanitaria insisten en la importancia de inculcar estos hábitos desde la infancia.

Este infográfico detalla las señales de alerta, criterios de sospecha y factores de riesgo del melanoma, junto con las medidas de prevención recomendadas para detectarlo a tiempo y proteger la salud de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detección precoz: autoexamen y protocolos clínicos

La autoexploración mensual de la piel es una de las estrategias más efectivas para detectar melanomas en fases iniciales.

Se recomienda realizar un examen sistemático, utilizando espejos para visualizar todas las áreas del cuerpo, incluidas las menos accesibles como la espalda, el cuero cabelludo, las plantas de los pies y debajo de las uñas.

El registro fotográfico de los lunares y manchas nuevas puede ayudar a identificar cambios en visitas sucesivas.

En caso de identificar una lesión sospechosa, la consulta con un dermatólogo debe ser inmediata. El diagnóstico se confirma mediante dermatoscopia y, de ser necesario, una biopsia de escisión completa.

La rapidez en el acceso a la atención especializada es fundamental y, en algunos sistemas de salud, existen rutas rápidas para pacientes con sospecha de melanoma, lo que ha demostrado reducir los tiempos de espera y mejorar los resultados clínicos.

Consecuencias del diagnóstico tardío y enfoque en grupos de riesgo

Cuando el melanoma se detecta en fases avanzadas, la probabilidad de curación disminuye drásticamente y el riesgo de metástasis aumenta.

La supervivencia a cinco años es mucho mayor en los casos diagnosticados en estadios tempranos, donde el tumor no ha invadido estructuras profundas ni se ha diseminado a ganglios linfáticos u órganos distantes.

Los protocolos clínicos internacionales desaconsejan el cribado masivo en la población general, pero recomiendan controles dermatológicos periódicos en personas de alto riesgo, como quienes tienen antecedentes familiares, inmunosupresión, múltiples nevus atípicos o han sufrido quemaduras solares graves.

En estos casos, el seguimiento especializado puede facilitar la detección de lesiones incipientes y su tratamiento curativo.

La autoexploración mensual de la piel es una de las estrategias más efectivas para detectar melanomas en fases iniciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación y futuro en el diagnóstico

El desarrollo de tecnologías como la dermatoscopia digital, la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de patrones cutáneos y las pruebas moleculares avanza rápidamente.

Aunque estas herramientas prometen mejorar la precisión diagnóstica, la observación clínica y la experiencia del dermatólogo siguen siendo insustituibles.

La vigilancia activa de la piel y la consulta temprana ante cualquier cambio sospechoso constituyen las mejores herramientas para combatir el melanoma.