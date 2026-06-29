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Por qué la infusión de boldo es ideal para depurar la vesícula antes de dormir

Esta planta medicinal ayuda a estimula la vesícula biliar, previene cálculos biliares y relaja el sistema nervioso

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Una taza de té blanca con líquido marrón caliente y vapor, sobre un plato blanco. Hojas verdes de boldo esparcidas en una encimera de mármol.
Esta planta medicinal ayuda a estimula la vesícula biliar, previene cálculos biliares y relaja el sistema nervioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de boldo figura entre las plantas medicinales más utilizadas en América Latina para el cuidado del hígado y la vesícula biliar. Su alcaloide principal, la boldina, estimula la producción y liberación de bilis, facilita la digestión de grasas y puede prevenir la formación de cálculos biliares. Tomada antes de dormir, suma a esos beneficios un efecto levemente sedante que favorece el descanso.

La boldina: el compuesto que trabaja mientras duermes

El boldo (Peumus boldus) es un arbusto originario de Sudamérica que los pueblos mapuches emplearon durante siglos para tratar dolencias digestivas, hepáticas y reumáticas. Su compuesto más activo, la boldina, actúa directamente sobre la vesícula biliar: estimula la liberación de bilis hacia el intestino delgado, lo que permite al organismo descomponer y procesar las grasas consumidas durante el día.

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Además de la boldina, el boldo contiene aceites esenciales como el cineol y el ascaridol. El primero tiene efecto hepatotónico y protector del estómago. El segundo actúa como antiflatulento y analgésico suave, lo que convierte a esta planta en un remedio de acción múltiple dentro del aparato digestivo.

Primer plano de una taza de vidrio transparente con té caliente, de la que sale vapor, sobre una encimera de mármol. Hay hojas de boldo verdes esparcidas alrededor.
Una taza de infusión de boldo antes de acostarse activa la depuración de la vesícula biliar durante el sueño, reduce la inflamación abdominal y combate el insomnio leve sin efectos secundarios, siempre que el consumo no supere las cuatro semanas continuas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza antes de acostarse puede cambiar la rutina digestiva

Tomar la infusión por la noche tiene una lógica fisiológica: durante el sueño el cuerpo activa sus procesos de reparación y depuración. Al estimular la vesícula biliar antes de ese periodo, el boldo puede favorecer una limpieza más eficiente de la bilis acumulada y reducir la inflamación abdominal que muchas personas experimentan al despertar.

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La boldina también muestra propiedades levemente hipnóticas. Esto la hace útil en personas con insomnio puntual, estrés o nerviosismo, ya que relaja el sistema nervioso sin provocar dependencia ni efectos secundarios graves cuando se consume en dosis correctas.

Más allá de la vesícula: lo que también mejora

Los beneficios del boldo no se limitan a la vesícula. La planta modifica la composición química de la bilis, lo que previene la formación de cálculos biliares y reduce los niveles de colesterol que el hígado procesa. También depura toxinas presentes en la sangre y actúa como laxante suave al mejorar el tránsito intestinal sin irritar el colon.

Una pantalla muestra una representación digital del torso humano; la vesícula biliar aparece resaltada en naranja brillante entre órganos translúcidos azules.
Utilizada por los pueblos mapuches desde hace siglos, la infusión de boldo estimula la producción de bilis, disuelve grasas acumuladas y previene la formación de cálculos en la vesícula biliar; tomada por la noche, suma además un efecto sedante natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes padecen gases, vientre hinchado o digestión lenta tras comidas copiosas encuentran alivio con esta infusión. El ascaridol reduce la flatulencia y el cineol tonifica el estómago, una combinación que combate la pesadez nocturna sin necesidad de medicamentos.

El boldo también reduce los niveles de colesterol al depurar el hígado y la bilis de grasas acumuladas. Personas con hígado graso, ictericia o cirrosis pueden beneficiarse de su consumo, siempre bajo supervisión médica.

Cuándo no tomarlo: las advertencias que no deben ignorarse

El boldo tiene contraindicaciones claras. No debe consumirse durante el embarazo, porque sus alcaloides pueden provocar contracciones o malformaciones en el feto. Tampoco está indicado en personas con obstrucción de vías biliares ni con enfermedades hepáticas graves.

El consumo continuo no debe superar las tres o cuatro semanas. Después de ese periodo, el organismo necesita un descanso de al menos dos semanas antes de reiniciar el tratamiento. Exceder 10 gramos de hoja seca al día puede generar efectos adversos como convulsiones o daño renal.

Mesa con variedad de infusiones naturales y tetera, promoviendo un estilo de vida saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El boldo concentra en sus hojas un conjunto de aceites esenciales y alcaloides que limpian la vesícula biliar, combaten los gases y favorecen el descanso nocturno; su infusión es uno de los remedios naturales más respaldados por la medicina herbal latinoamericana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta saludable de infusión de boldo depurativa para antes de dormir

  • 1 cucharada de hojas secas de boldo
  • 1 cucharadita de jengibre rallado (fresco o seco)
  • ½ cucharadita de cúrcuma en polvo
  • 1 cucharadita de miel pura
  • 1 cucharada de jugo de limón fresco
  • 2 tazas de agua

Preparación:

  1. Hierve las 2 tazas de agua en una olla de acero inoxidable.
  2. Agrega las hojas secas de boldo y el jengibre rallado.
  3. Cocina a fuego lento durante 5 minutos.
  4. Apaga el fuego, añade la cúrcuma y tapa la olla durante 10 minutos.
  5. Cuela la infusión y añade el jugo de limón y la miel.
  6. Mezcla bien y bebe caliente o tibia, media hora antes de acostarte.
  7. No agregues azúcar refinada: se fermenta e interfiere con la digestión.
  8. Repite el tratamiento durante 7 a 10 días y descansa antes de reiniciarlo.

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