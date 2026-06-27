Ciencia

El increíble secreto detrás de la luz de las luciérnagas y las razones que las hacen únicas en la naturaleza

El resplandor aparece por la interacción de luciferina, oxígeno y luciferasa en el abdomen, y sirve como advertencia contra enemigos durante la etapa juvenil, además de facilitar señales específicas entre ejemplares adultos

Guardar
Google icon
Mano de adulto sosteniendo una luciérnaga con alas semiabiertas, que emite luz verde. Fondo oscuro con puntos de luz y vegetación.
Las luciérnagas brillan por una reacción entre luciferina, oxígeno y luciferasa en la parte inferior del abdomen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las razones por las que brillan las luciérnagas van mucho más allá del apareamiento: su luz surge de una reacción química y cumple funciones distintas a lo largo de la vida, desde ahuyentar depredadores hasta facilitar el encuentro entre machos y hembras, explicó Clyde Sorenson, profesor de entomología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en declaraciones recogidas por Popular Science.

Las luciérnagas brillan porque producen luz con una reacción entre luciferina, oxígeno y la enzima luciferasa en la parte inferior del abdomen. Esa luz funciona como defensa en la fase larvaria y, en la adultez, como sistema de comunicación para atraer a individuos de su misma especie y reproducirse, según Popular Science.

PUBLICIDAD

Aunque su nombre sugiera otra cosa, las luciérnagas no son moscas ni chinches, sino escarabajos bioluminiscentes. Su abdomen alberga la reacción bioquímica que genera destellos amarillos, verdes y, en casos poco frecuentes, azules.

Cómo usan la luz para defenderse

La función de la luz cambia según la etapa de vida. Según Sorenson en Popular Science, en la fase larvaria, el resplandor funciona como una señal aposemática. “Su brillo intenso les indica a otros que saben mal”, dijo el entomólogo.

PUBLICIDAD

Ese rechazo tiene una base química. Las luciérnagas contienen esteroides tóxicos llamados lucibufaginas, responsables de su mal sabor y capaces incluso de resultar letales para pequeños lagartos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las luciérnagas no son moscas ni chinches, sino escarabajos bioluminiscentes que emiten destellos amarillos, verdes y en casos raros azules (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depredadores potenciales aprenden a evitarlas tras experiencias previas. La luz, en ese sentido, actúa como una advertencia de riesgo.

La luz como lenguaje para encontrar pareja

En la adultez, el brillo cumple otra tarea. Los ancestros de las luciérnagas modernas probablemente emitían luz solo como larvas, pero con el paso de decenas de millones de años los adultos adaptaron esa capacidad al baile de apareamiento de las luciérnagas.

“En la mayoría de las luciérnagas norteamericanas, los machos tienen un patrón específico de destello”, dijo Sorenson a Popular Science. Si vuelan al anochecer y emiten la señal correcta, una hembra puede responder con otro destello. Tras ese intercambio, ambos insectos se acercan.

Sorenson añadió que quizá intervenga “algún tipo de comunicación por feromonas” antes del apareamiento.

Cada especie conserva su propio código luminoso. En Photinus pyralis, el macho emite un patrón con forma de J aproximadamente cada cinco segundos, y la hembra responde con un destello de medio segundo.

Hay especies que incluso sincronizan sus señales. El área de Elkmont, en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, y el Parque Nacional Congaree, en Carolina del Sur, albergan poblaciones que coordinan sus destellos en exhibiciones con cientos o miles de individuos al mismo tiempo.

Los expertos se preocupan por las poblaciones de luciérnagas (Canva)
La luz de las luciérnagas funciona como defensa en la fase larvaria y advierte a los depredadores sobre su mal sabor (Canva)

No todas las luciérnagas adultas brillan. Cerca de una cuarta parte de las especies del mundo no produce luz en esa etapa, aunque las que sí lo hacen se parecen mucho entre sí y se distinguen mejor por sus patrones de destello.

Las luciérnagas depredadoras que engañan a otras especies

Ese lenguaje luminoso también puede convertirse en trampa. Algunas luciérnagas depredadoras del género Photuris imitan los patrones de destello de hembras de otros grupos para atraer machos y comérselos.

Estas especies, descritas como “femme fatales”, no producen lucibufaginas propias. Para obtener esa protección, engañan a machos de géneros como Photinus y Pyractomena, los atraen con señales falsas y luego incorporan sus toxinas al comérselos.

“El siguiente uso de esos compuestos es proteger sus huevos”, explicó Sorenson en declaraciones recogidas por Popular Science. Añadió que esos químicos también les ofrecen cierta defensa frente a depredadores.

Ciclo de vida y una luz casi sin pérdida de energía

Fuera de ese caso, la mayor parte de la alimentación ocurre en la etapa larvaria. Sorenson explicó que, en la adultez, su tarea principal consiste en encontrarse, aparearse y asegurar una nueva generación al año siguiente.

Tres científicos con batas y gafas de seguridad observan luciérnagas dentro de un tanque de vidrio y varios frascos, con equipos de laboratorio y un monitor de computadora.
Las luciérnagas contienen lucibufaginas, esteroides tóxicos que explican su rechazo por parte de depredadores y pueden ser letales para pequeños lagartos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las luciérnagas pasan la mayor parte de su vida como larvas, durante hasta uno o dos años. Viven enterradas en el suelo, dentro de madera en descomposición o en el mantillo, donde se alimentan de invertebrados de cuerpo blando como babosas y caracoles.

Después atraviesan una metamorfosis completa. Dejan atrás el cuerpo larvario, desarrollan alas y patas, y pasan unas semanas más antes de alcanzar la adultez.

Ya adultas, se reproducen, ponen huevos y viven entre cinco días y un mes. Luego el ciclo vuelve a empezar.

Otro rasgo de estos escarabajos es su rendimiento energético. Convierten casi el 100% de su energía química en luz, con una pérdida mínima en forma de calor.

Ese nivel de eficiencia ayuda a explicar el interés que siguen despertando entre los especialistas. Según detalló Popular Science, Sorenson considera que, a medida que avanza su estudio, estos escarabajos resultan aún más llamativos por la forma en que producen luz.

Temas Relacionados

LuciérnagasLuzEscarabajos BioluminiscentesCiclo de Vida AnimalPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El perezoso de dos dedos esconde un récord genético que reescribe su vida a baja energía

La secuenciación completa del ADN detecta 15.898 retrocopias, un volumen inusual ligado a rutas mitocondriales, y plantea que esa arquitectura molecular podría sostener funciones celulares cuando la disponibilidad energética cae al mínimo

El perezoso de dos dedos esconde un récord genético que reescribe su vida a baja energía

Los últimos hallazgos que refuerzan el interés científico por rastros de vida en Marte

Nuevas investigaciones en el planeta rojo aportan pruebas sobre ambientes antiguos con agua, compuestos orgánicos y condiciones pasadas favorables para la existencia de organismos

Los últimos hallazgos que refuerzan el interés científico por rastros de vida en Marte

Científicos descubren cómo la gripe aviar H5N1 infecta a vacas lecheras

Un estudio publicado en Science Advances explica el patrón atípico de la infección, abriendo el camino a mejores estrategias de control y prevención de la gripe aviar y la detección de nuevos focos

Científicos descubren cómo la gripe aviar H5N1 infecta a vacas lecheras

El MIT construyó un modelo sobre 450 millones de años de extinciones y encontró una señal que se repite hasta hoy

El estudio, publicado en Physical Review Letters, analizó 27 episodios de cambio ambiental de la historia geológica y sus conclusiones van mucho más allá de la paleontología

El MIT construyó un modelo sobre 450 millones de años de extinciones y encontró una señal que se repite hasta hoy

Las ondas sísmicas de los terremotos en Venezuela tardaron 8 minutos en llegar a Buenos Aires

Los movimientos telúricos registrados el miércoles activaron un sismómetro de un observatorio del CONICET, a más de 5 mil kilómetros del epicentro, y permitieron observar cómo la energía liberada recorrió el interior del planeta

Las ondas sísmicas de los terremotos en Venezuela tardaron 8 minutos en llegar a Buenos Aires
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Shakira confirmó a Lele Pons que sigue soltera y rechazó rumores de un romance con Manuel García-Rulfo

Cancillería reportó 24 colombianos muertos tras los terremotos en Venezuela: así avanza la misión de rescate en La Guaira

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto y el concierto de Kenia Os

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: Ataques y fugas en moto dejan cinco muertos en Tepito y Centro Histórico

Marcha “En Defensa del Voto” EN VIVO hoy 27 de junio: cierre de calles, desvíos y a qué hora será la movilización convocada por Roberto Sánchez y Juntos por el Perú

INFOBAE AMÉRICA

Brenda Cerén se une a Cruz Azul Femenil, la delantera salvadoreña inicia una nueva etapa en México

Brenda Cerén se une a Cruz Azul Femenil, la delantera salvadoreña inicia una nueva etapa en México

La Universidad de El Salvador identifica dos genotipos del virus Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin

El Salvador recibirá al nuevo Nuncio Apostólico con una misa en la Catedral Metropolitana

Panamá facilitará el regreso de sus ciudadanos que decidan salir de Venezuela

Suspenden navegación en el Caribe nicaragüense por paso de onda tropical que causará tormentas y oleaje

ENTRETENIMIENTO

Tom Holland revela quién fue su apoyo durante el rodaje de “La Odisea”

Tom Holland revela quién fue su apoyo durante el rodaje de “La Odisea”

Ariana Grande causa revuelo al modificar la letra de una canción en pleno show para dedicarsela a su exnovio argentino

¿Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden? Datos, teorías y una posible cuenta millonaria

La película animada “Toy Story 5″ alcanza 379 millones de dólares y consolida su dominio en la taquilla global

Jennifer Lopez revela fotos de la graduación de sus gemelos en UCLA