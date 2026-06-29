La NASA impulsó proyectos para mejorar la calidad del aire y del agua potable en misiones espaciales

La NASA afirmó que las soluciones del Desafío de Aterrizaje Humano pueden incorporarse al trabajo actual en módulos de aterrizaje Artemis de próxima generación (Europa Press)

La NASA anunció a los ganadores del Desafío de Aterrizaje Humano 2026, una competencia universitaria centrada en sistemas de control ambiental y soporte vital para futuros módulos lunares tripulados, con la mirada puesta en el programa Artemis, que llevará de regreso a astronautas estadounidenses a la Luna en 2028 y servirá de base para futuras misiones tripuladas a Marte.

La agencia otorgó el premio principal de USD 10.000 a la Universidad Estatal Politécnica de California por un proyecto de terminal de acumulación de hidratación basado en Peltier. La Universidad de Purdue quedó en segundo lugar y recibió USD 5.000 por su trabajo en un dispensador de agua potable mejorado, mientras que la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle de Daytona Beach obtuvo el tercer puesto con USD 3.000 por un sistema avanzado de rehidratación orbital.

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El desafío concluyó el 25 de junio, después de las presentaciones técnicas finales realizadas cerca del Centro de Vuelos Espaciales Marshall en Huntsville, Alabama. Desde septiembre de 2025, equipos estudiantiles de todo el país trabajaron en enfoques a nivel de sistema para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de tecnologías esenciales para misiones de espacio profundo.

Once equipos finalistas participaron en Huntsville del 23 al 25 de junio con propuestas para integrar aire, agua y control térmico en futuros módulos lunares tripulados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia se centró en aire, agua y control térmico

La edición 2026 del tercer Desafío Anual de Aterrizajes Humanos reunió del 23 al 25 de junio en Huntsville a estudiantes universitarios y asesores de 11 equipos finalistas. El eje del concurso fue el diseño de soluciones para sistemas de control ambiental y soporte vital en vuelos espaciales prolongados.

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Esas tecnologías cumplen funciones básicas para la supervivencia de la tripulación: mantener aire respirable, asegurar agua potable y sostener la estabilidad térmica durante misiones más allá de la órbita terrestre. La competencia buscó que los equipos analizaran esas necesidades no como componentes aislados, sino como sistemas integrados para futuras operaciones lunares.

Natalie Martinez-Vlasoff, líder de integración de capacidades avanzadas para reducción de riesgos y capacidades de misión en el Centro Marshall de la NASA, afirmó: “Mientras la NASA continúa preparándose para la exploración lunar sostenida y las futuras misiones tripuladas a Marte, el desarrollo de sistemas de soporte vital robustos, eficientes y confiables sigue siendo un área de enfoque fundamental”.

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La funcionaria añadió: “Los equipos de estudiantes de 2026 demostraron un profundo conocimiento de la variedad de opciones de diseño para estos sistemas y cómo los enfoques bien concebidos a nivel de sistema pueden mejorar la confiabilidad y la seguridad de la tripulación para los astronautas que utilicen futuros sistemas de aterrizaje tripulados”. También señaló que resulta alentador ver propuestas que contribuyen a hacer más factible la exploración lunar de larga duración.

El Desafío de Aterrizaje Humano 2026 se centró en sistemas de control ambiental y soporte vital para mantener aire respirable, agua potable y estabilidad térmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NASA vincula el desafío con los próximos módulos lunares de Artemis

Los finalistas se reunieron el 22 de junio en el Centro Espacial y de Cohetes de Estados Unidos, en Huntsville, para exponer sus investigaciones ante un panel de especialistas de la NASA y de la industria aeroespacial. La jornada incluyó una sesión colaborativa de pósteres antes del cierre formal de la competencia y de la ceremonia de premiación.

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La agencia explicó que el Desafío del Aterrizaje Humano busca impulsar a la próxima generación de ingenieros y científicos mientras desarrolla tecnologías necesarias para la exploración del espacio profundo. También indicó que las soluciones propuestas por los estudiantes podrían incorporarse al trabajo actual en módulos de aterrizaje Artemis de próxima generación.

El sistema de aterrizaje humano es el vehículo que transportará a los astronautas hasta la superficie lunar y de regreso a la órbita lunar dentro del programa Artemis. Según la NASA, esa arquitectura forma parte de una estrategia más amplia para realizar descubrimientos científicos en la Luna, generar beneficios económicos y preparar las primeras misiones tripuladas a Marte.

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El Programa de Sistemas de Aterrizaje Humano de la NASA, gestionado por el Centro Marshall de la NASA, patrocina la competencia. La administración del desafío está a cargo del Instituto Nacional de Aeroespacial.