Ciencia

El perezoso de dos dedos esconde un récord genético que reescribe su vida a baja energía

La secuenciación completa del ADN detecta 15.898 retrocopias, un volumen inusual ligado a rutas mitocondriales, y plantea que esa arquitectura molecular podría sostener funciones celulares cuando la disponibilidad energética cae al mínimo

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Un perezoso de pelaje marrón y verdoso cuelga boca abajo de una rama cubierta de musgo en un bosque tropical, rodeado de hojas verdes brillantes.
La primera secuenciación completa del genoma del perezoso de dos dedos reveló 15.898 retrocopias, la cifra más alta registrada en un animal estudiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera secuenciación completa del genoma de un perezoso de dos dedos reveló metabolismo ultralento y detectó 15.898 retrocopias genéticas, la cifra más alta registrada hasta ahora en un animal estudiado, según National Geographic.

Según el estudio publicado en BMC Biology, los perezosos tendrían un metabolismo tan lento porque su ADN acumula miles de retrocopias vinculadas al metabolismo energético y a la función mitocondrial. Ese conjunto de copias podría sostener procesos celulares esenciales incluso cuando la producción de energía cae a niveles muy bajos.

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El trabajo, recogido por National Geographic, fue encabezado por investigadores del Wellcome Sanger Institute, el Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) y el Hospital Sírio-Libanês. Los científicos ensamblaron genomas de calidad cromosómica de un perezoso de dos dedos y de un oso hormiguero meridional, dos especies del linaje Xenarthra.

Durante décadas, los perezosos han desconcertado a los investigadores por su inmovilidad prolongada y su bajo consumo de energía. También mantienen una temperatura corporal que varía de forma poco habitual entre mamíferos.

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Cuatro científicos con batas blancas observan una pantalla curva que muestra gráficos de reducción de riesgo en adicciones y datos numéricos.
Las retrocopias del perezoso de dos dedos superan ampliamente las 2.000 a 8.000 copias que suelen hallarse en otros mamíferos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son las retrocopias y por qué llaman la atención en los perezosos

Las retrocopias son secuencias que aparecen cuando ciertos fragmentos de ADN, descritos como “genes saltarines”, copian genes funcionales y los insertan en otras zonas del genoma. En la mayoría de los animales, muchas de esas copias quedan como restos evolutivos sin una función aparente.

En el perezoso de dos dedos, el panorama es distinto. Su genoma contenía 15.898 retrocopias, muy por encima de las entre 2.000 y 8.000 que suelen hallarse en otros mamíferos.

Otra señal que destacó el análisis es que muchas de esas copias parecen recientes en términos evolutivos. Eso sugiere, según National Geographic, que los procesos de duplicación siguieron activos durante millones de años.

La pista genética detrás de un metabolismo excepcionalmente lento

La revisión de esas copias llevó a los investigadores hacia las mitocondrias, las estructuras celulares encargadas de producir energía. Allí encontraron que muchas retrocopias procedían de genes asociados con el metabolismo energético y la función mitocondrial.

Ese patrón encaja con una fisiología poco común. La tasa metabólica basal del perezoso se ubica entre 69% y 79% por debajo de lo esperable para mamíferos de su tamaño corporal.

perezoso trepando cautelosamente en la densidad del bosque tropical - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio en BMC Biology vinculó las retrocopias del perezoso de dos dedos con el metabolismo energético y la función mitocondrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

A eso se suma otra característica inusual: estos animales pueden dejar que su temperatura corporal fluctúe según el entorno. Esa combinación refuerza la idea de que su organismo opera con un gasto energético mínimo.

Según los autores, algunas de esas copias genéticas podrían actuar como una especie de sistema de respaldo biológico. Ese mecanismo mantendría en marcha procesos celulares esenciales incluso cuando la producción de energía celular es extremadamente baja.

El estudio también plantea que lo que parecía una limitación biológica podría ser una adaptación molecular perfeccionada durante más de 30 millones de años. Esa interpretación cambia el sentido del metabolismo lento del perezoso y lo presenta como un rasgo funcional.

Lo que este hallazgo podría aportar a la medicina y a la investigación espacial

La investigación va más allá del interés zoológico porque muchas enfermedades humanas están ligadas a alteraciones en la producción de energía celular. Entre ellas figuran la diabetes, los trastornos neurodegenerativos, la pérdida muscular asociada al envejecimiento y diversas patologías mitocondriales.

Tres científicos en laboratorio miran una gran pantalla holográfica. Muestra un cerebro humano con un área resaltada y células. Microscopios y equipo médico en mesas.
La investigación vincula la energía celular con la diabetes, los trastornos neurodegenerativos, la pérdida muscular y las patologías mitocondriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa razón, los científicos consideran que los perezosos podrían servir como modelo biológico para estudiar cómo un organismo se mantiene sano con niveles energéticos extremadamente bajos. Según el medio, esa hipótesis todavía forma parte de las posibles implicaciones del hallazgo y no de una aplicación ya demostrada.

Los autores también mencionan campos como la preservación de tejidos, los cuidados intensivos, la medicina del envejecimiento, las enfermedades metabólicas y las misiones espaciales de larga duración. El estudio abre así una vía para examinar qué mecanismos celulares permiten conservar funciones vitales cuando la energía disponible es mínima.

Si futuras investigaciones confirman esa línea de trabajo, el caso del perezoso de dos dedos podría ofrecer claves útiles para entender cómo proteger células y tejidos humanos en escenarios de estrés energético prolongado.

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