Mexicana inaugura ruta AIFA–Bajío y alcanza 19 destinos nacionales: fortalece la conectividad con Guanajuato

Mexicana de Aviación aumenta su cobertura con su nuevo vuelo 19 AIFA-Bajío (Mexicana Vuela﻿/FB)

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La aerolínea Mexicana amplió su red de conectividad en el país. Este 27 de julio de 2026 inició operaciones la nueva ruta que conecta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX), en Guanajuato, un enlace que busca fortalecer la movilidad entre el Valle de México y una de las regiones con mayor actividad económica, industrial y turística del país.

De acuerdo con el comunicado oficial de la empresa, el primer vuelo despegó a las 06:20 horas, marcando el arranque de una ruta estratégica que permitirá ofrecer mayores alternativas de transporte aéreo para viajeros de negocios, turistas y pasajeros que requieren desplazarse entre ambas regiones.

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Con esta incorporación, Mexicana alcanza 19 rutas nacionales, consolidando el crecimiento de su red de destinos desde su relanzamiento y reforzando su objetivo de conectar distintas regiones del país mediante vuelos directos.

La nueva ruta AIFA–Bajío busca impulsar el desarrollo regional

La nueva ruta AIFA–Bajío de la aerolínea Mexicana (Fotografía tomada a través de un cristal en el aeropuerto. REUTERS/Henry Romero)

La aerolínea destacó que esta conexión representa un puente estratégico para fortalecer la integración entre el centro del país y el corredor industrial del Bajío, una zona que concentra una importante actividad manufacturera, automotriz, comercial y turística.

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Asimismo, señaló que la expansión de rutas forma parte de su compromiso por ofrecer un servicio basado en la seguridad, eficiencia, puntualidad y accesibilidad, facilitando el traslado de miles de pasajeros.

La llegada de esta nueva ruta también incrementa las opciones de conectividad desde el AIFA, aeropuerto que ha registrado un crecimiento constante en operaciones comerciales durante los últimos meses.

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Horarios de la ruta AIFA–Bajío

Mexicana informó que los vuelos operarán bajo el siguiente esquema:

De lunes a viernes

AIFA – Bajío: salida a las 06:20 horas y llegada a las 07:20 horas .

Bajío – AIFA: salida a las 08:00 horas y llegada a las 09:00 horas.

Domingos

AIFA – Bajío: salida a las 16:50 horas y llegada a las 17:50 horas .

Bajío – AIFA: salida a las 18:30 horas y llegada a las 19:30 horas.

Los boletos pueden adquirirse mediante la página oficial de Mexicana, su aplicación móvil para Android e iOS, el centro de atención telefónica y los módulos de venta ubicados en el AIFA y en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

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Mexicana ha reforzado su flotilla con nuevas aeronaves en las últimas semanas

Mexicana incorporó nuevos aviones Embraer E195-E2 (Foto: Cuartoscuro)

El crecimiento de la red de destinos también ha estado acompañado por la expansión de la flota de la aerolínea.

Durante las últimas semanas, Mexicana incorporó nuevos aviones Embraer E195-E2, aeronaves de última generación que forman parte del proceso de modernización anunciado por la empresa. Estas unidades destacan por ofrecer mayor eficiencia en el consumo de combustible, menores emisiones contaminantes y una capacidad aproximada para 132 pasajeros en configuración de una sola clase.

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Con la llegada de estos equipos, la aerolínea ha comenzado a sustituir gradualmente aeronaves arrendadas por aviones propios de nueva fabricación, lo que permitirá incrementar frecuencias, abrir nuevos destinos y mejorar la puntualidad operativa.

Las nuevas incorporaciones forman parte del contrato firmado con el fabricante brasileño Embraer, mediante el cual Mexicana recibirá de manera escalonada varias aeronaves E195-E2 para fortalecer su capacidad operativa durante los próximos años.

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En total, 20 aviones Embraer E195-E2 que recibirá Mexicana de Aviación llegarán de manera paulatina: cinco fueron en 2025, siete más en 2026 y los ocho faltantes en 2027, para lo cual ya se capacitan 56 pilotos y se prevé la integración de 84 sobrecargos.

Expansión de Mexicana continúa durante 2026

La apertura de la ruta hacia el Bajío confirma la estrategia de crecimiento que mantiene la aerolínea para ampliar su presencia en el mercado nacional.

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Con 19 destinos operando desde distintos aeropuertos del país y una flotilla en proceso de modernización, Mexicana busca consolidarse como una alternativa competitiva para el transporte aéreo nacional, ofreciendo mayores opciones de conectividad desde el AIFA hacia ciudades estratégicas.

La incorporación de nuevas rutas y aeronaves permitirá responder al incremento en la demanda de pasajeros, fortalecer la conectividad regional y apoyar el desarrollo económico mediante una red aérea que continúa expandiéndose durante 2026.

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