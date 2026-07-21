Movimiento Ciudadano denuncia a Clara Brugada por lluvias, cuestionan más de 3 mi millones de pesos

Movimiento Ciudadano CDMX presentó una denuncia formal contra Clara Brugada por el anuncio de 3 mil 360 millones para infraestructura hídrica y la continuidad de inundaciones. Crédito: X/@MovCiudadanoCMX

Movimiento Ciudadano CDMX presentó este 20 de julio una denuncia formal contra Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la capital, ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por el anuncio de 3 mil 360 millones de pesos para infraestructura hídrica y la continuidad de inundaciones en la demarcación.

Según un comunicado del partido, Movimiento Ciudadano sostuvo que el 13 de julio el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Segiagua) admitió que solo atendió uno de cada cuatro encharcamientos reportados, tras una tormenta que, afirmó la organización, dejó 12.5 millones de metros cúbicos de agua.

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La denuncia entregada a la Contraloría reclama que el pasado 13 de mayo la jefa de Gobierno anunció 3 mil 360 millones de pesos para “blindar” a la CDMX ante lluvias, monto que el partido comparó con lo ejercido en 2025, una cifra de 1 mil 500 millones. Movimiento Ciudadano señaló que, de acuerdo con la administración capitalina, el recurso alcanzaría para 318 obras.

La denuncia reclamó que el 13 de mayo la jefa de Gobierno anunció 3 mil 360 millones de pesos para “blindar” a la CDMX ante lluvias, monto que el partido comparó con los 1 mil 500 millones ejercidos en 2025. Crédito: X/@MovCiudadanoCMX

Como parte de la cronología incluida en el expediente, el partido afirmó que el 28 y 29 de junio siete alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, activaron la Alerta Roja por las lluvias.

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El comunicado también indicó que el pasado 8 de julio la CDMX acumuló 21.2 millones de metros cúbicos de agua en una sola tormenta, con el Metro y el Cablebús “colapsados”.

Salomón Chertorivski exige cuentas por el presupuesto hídrico y plantea dos escenarios: obra fallida o desvío

Salomón Chertorivski exigió al gobierno explicar con pruebas en qué se convirtieron los 3 mil 360 millones de pesos. Crédito: X/@MovCiudadanoCMX

Durante el acto, el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, declaró: “Aquí no hay margen para el maquillaje. El gobierno tiene que decir, con pruebas, en qué se convirtieron esos 3,360 millones de pesos. Si se gastaron y la obra falló, es incompetencia. Si no se ejercieron como se dijo, es un desvío de recursos públicos. No hay una tercera opción, y en ninguna de las dos la Jefa de Gobierno puede quedarse callada”.

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Con ese expediente, Movimiento Ciudadano pidió a la Contraloría “una investigación a fondo” y afirmó que los hechos encuadran en los supuestos de los artículos 50, por daño a la Hacienda pública, y 54, por desvío de recursos, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. El partido añadió que esta es la segunda denuncia que presenta ante esa instancia contra Clara Brugada.

El anuncio se realizó desde la explanada del Kiosko Morisco en la alcaldía Cuauhtémoc, con la presencia del coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en la CDMX, Alejandro Piña, así como concejales, diputados y liderazgos del partido.

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Piña sostuvo: “A nosotros no nos informan lo que pasa en la ciudad: lo vemos, lo pisamos, lo vivimos todos los días en la calle. Por eso sabemos exactamente qué corregir, y por eso no nos van a callar con un templete”.

Diputada de MC pide al INE investigar actos anticipados de campaña

La diputada federal por el MC Laura Ballesteros alista un exhorto al INE para que investigue y sancione actos anticipados de campaña.

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, pidió al INE investigar y sancionar posibles actos anticipados de campaña, al sostener que Morena, el Partido Verde y el PT ya usan coordinaciones estatales para posicionar aspirantes antes de que arranque formalmente el proceso electoral 2026-2027 en septiembre.

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Ballesteros informó el pasado 16 de julio que presentó un exhorto para que la autoridad electoral active vigilancia en todo el país. La legisladora emecista planteó que el instituto no solo puede fiscalizar estas conductas, sino que ya cuenta con herramientas para hacerlo.

Esta solicitud se presentó mientras el calendario legal ya fijó cuatro momentos del proceso: la sesión constitutiva del Consejo General del INE en la primera semana de septiembre de 2026, el inicio de precampañas federales en la tercera semana de noviembre, las campañas del 4 de abril al 2 de junio de 2027 y la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2027.

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