Colombia

La oración a la virgen de Chiquinquirá, para que no falten la salud ni el empleo: la patrona de Colombia por la que se expidió un nuevo día festivo

Con este nuevo feriado el país acumuló un total de 19 días festivos en 2026, siendo uno de los países en el mundo con mayor cantidad de días de descanso adicionales para sus ciudadanos

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- créditos archivo Colprensa / Luisa González | archivo Conferencia Episcopal de Colombia | red social Facebook
La patrona de Colombia también es venerada en Venezuela y Perú - créditos archivo Colprensa / Luisa González | archivo Conferencia Episcopal de Colombia | red social Facebook

La aprobación de la Ley 2578 de 2026, que declara el 9 de julio como día festivo nacional en Colombia en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ha motivado una amplia movilización devocional entre los feligreses del país.

A través de redes sociales y comunidades parroquiales, se ha compartido de manera masiva una oración dedicada a la Patrona de Colombia, como parte de la celebración litúrgica que cada año convoca a miles de creyentes en el país.

La Virgen de Chiquinquirá es considerada desde 1829 la Patrona de Colombia, título que le confirió el Papa Pío VII, que asignó el 9 de julio como fecha especial para su festividad.

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Con el paso de los años, la devoción a esta advocación mariana se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más arraigadas en el país, reuniendo fieles no solo de Colombia; sino de Venezuela y Perú, donde la Virgen de Chiquinquirá es igualmente venerada.

La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, ubicada en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, es el centro de peregrinación más importante en torno a esta advocación.

- crédito @bibliotecanalco/IG
El 1 de junio de 2026 se aprobó la Ley 2578 de 2026 que declaró el 9 de julio como día festivo en Colombia - crédito @bibliotecanalco/IG

El recinto, declarado basílica menor en 1927 por el Papa Pío XI, resguarda el lienzo original con la imagen de la Virgen, obra del periodo virreinal, que ha sido objeto de restauraciones y protección especial debido a su antigüedad y relevancia para la fe católica.

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La imagen muestra a la Virgen María vestida con túnica rosada y manto azul, sosteniendo al Niño Jesús, quien aparece con un pajarillo amarrado a su pie.

A la derecha de la Virgen se encuentra San Antonio de Padua, y a la izquierda, el apóstol San Andrés, ambos en actitud de veneración.

El marco del cuadro está adornado con símbolos nacionales y religiosos, reflejando la importancia de la advocación en la identidad nacional colombiana.

El nombre “Chiquinquirá” proviene del vocablo chibcha Xequenquirá, que significa “lugar pantanoso y cubierto de nieblas” o “pueblo sacerdotal”, en alusión a las antiguas prácticas rituales de la región.

Según la tradición, la presencia de la Virgen en este territorio representa la victoria del bien sobre las antiguas creencias y temores precolombinos, destacó ACP.

La devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá ha sido reconocida por varios pontífices:

  • San Juan Pablo II visitó la basílica en 1986 y consagró a Colombia a la Virgen, pidiendo el don de la paz y la reconciliación nacional
  • San Juan XXIII también expresó su cercanía a la advocación al enviar un cirio de purificación para ser encendido ante la imagen mariana.
El presidente electo participó de una misa campal en homenaje a Nuestra Señora del Rosario. La ceremonia será presidida por monseñor Ramón Alberto Rolón, obispo de la Diócesis de Chiquinquirá - crédito @_Ursul4/X
Hasta el presidente electo Abelardo de la Espriella participó de una misa campal en homenaje a Nuestra Señora del Rosario - crédito @_Ursul4/X

Con la promulgación de la Ley 2578 de 2026, el 9 de julio se consolida como una jornada de carácter nacional para honrar a la Patrona de Colombia. Esta ley, aprobada por el Congreso y sancionada por el Ejecutivo, responde a una solicitud histórica de los fieles y de la Iglesia católica del país.

Además, en 2026, la aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, traslada el festivo al lunes siguiente, por lo que el lunes 13 de julio será día no laboral en todo el territorio nacional.

Por todo lo anterior, grupos parroquiales, comunidades virtuales y familias compartieron la plegaria como muestra de gratitud y petición de protección.

La oración invoca el amparo de la Virgen en momentos de dificultad y exhorta a la confianza en su intercesión.

crédito Claudia Contreras / Colprensa
La imagen de arte colonial es una de las más valiosas que tiene el país por su valor histórico - crédito Claudia Contreras / Colprensa

Oración a la Virgen de Chiquinquirá

¡Oh incomparable Señora del Rosario de Chiquinquirá!

Madre de Dios, Reina de los ángeles,

abogada de los pecadores,

refugio y consuelo de los afligidos y atribulados.

Virgen Santísima, llena de poder y de bondad,

lanzad sobre nosotros una mirada favorable

para que seamos socorridos por Vos

en todas las necesidades en que nos encontramos.

Acordaos, ¡Oh clementísima Señora del Rosario!

que nunca se oyó decir que alguien que haya recurrido a Vos,

invocado vuestro Santísimo nombre,

e implorado vuestra singular protección,

fuese por Vos abandonado.

Animados con esta confianza, a Vos recurrimos.

Os tomamos desde hoy y para siempre por Madre nuestra,

nuestra protectora, consuelo y guía,

esperanza y luz en la hora de la muerte.

Libradnos de todo aquello que pueda ofenderos

y a vuestro Santísimo Hijo, Jesús.

Preservadnos de todos los peligros del alma y del cuerpo;

dirigidnos en todos los negocios espirituales y temporales;

libradnos de la tentación del demonio,

para que andando por el camino de la virtud,

podamos un día veros y amaros en la eterna gloria, por todos los siglos de los siglos.

Amén.

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