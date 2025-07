Por qué el bostezo es tan contagioso, según la ciencia

El bostezo es un reflejo universal que ayuda a refrescar el cerebro y mantener la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bostezar es un acto tan universal como intrigante: todos lo hacen, a cualquier edad y en todas partes del mundo. Más llamativo aún, muchas veces basta ver a alguien bostezando para sentir la misma necesidad, aunque uno no esté ni cansado ni aburrido. Investigaciones científicas han comenzado a esclarecer este misterioso reflejo, que va mucho más allá del simple aburrimiento y revela sorprendentes funciones fisiológicas y sociales.

Según National Geographic, una persona bosteza entre cinco y diez veces al día, aunque la frecuencia varía con el momento y el entorno. El gesto está presente desde antes del nacimiento—ha sido observado en fetos mediante ecografías—y se extiende por múltiples especies animales, desde mamíferos y aves hasta reptiles.

Además, estudios recogidos por The Conversation destacan que el bostezo es común en situaciones de transición entre el sueño y la vigilia, momentos de aburrimiento, estrés o incluso antes de desafíos importantes, como señalan atletas que declaran bostezar antes de competir.

Descartando mitos: ¿oxigenar o refrescar el cerebro?

Durante mucho tiempo se creyó que bostezar tenía el propósito de oxigenar el cerebro o eliminar dióxido de carbono. Sin embargo, experimentos realizados hace más de treinta años y citados por The Conversation demostraron que la cantidad de oxígeno en el aire no influye en la frecuencia del bostezo. Incluso los fetos, que no respiran por los pulmones, bostezan, lo que descarta aquella hipótesis.

Las investigaciones más recientes apuntan a otra explicación. El bostezo ayudaría a enfriar el cerebro, mejorando su funcionamiento. Un estudio del Instituto Politécnico de la Universidad Estatal de Nueva York, publicado en Communications Biology, mostró que durante el bostezo se inhala aire fresco y se producen movimientos musculares en la cabeza y el cuello, lo que aumenta la circulación de sangre fría hacia el cerebro. De esta manera, el cuerpo preserva el nivel de alerta y concentración cuando la temperatura cerebral tiende a elevarse.

La frecuencia del bostezo cambia con la estación: es más común cuando la temperatura ambiente es más baja y menos frecuente en calor extremo, ya que no sería útil inhalar aire cálido para refrescar el cerebro. Esta adaptación confirma el papel termorregulador del bostezo y su importancia para el funcionamiento mental óptimo, como subraya National Geographic.

Atención, emociones y un gesto que relaja

Aunque suele asociarse al cansancio, el bostezo cumple un rol en el mantenimiento de la atención. De acuerdo con The Conversation, suele aparecer en situaciones monótonas o cuando el cerebro necesita un breve “reinicio” para recuperar la concentración. Por ejemplo, durante clases largas, reuniones aburridas o incluso antes de eventos estresantes, bostezar ayuda a recuperar la vigilancia.

El acto de bostezar también tiene efectos relajantes. Según investigaciones citadas por The Conversation, una inspiración profunda y el estiramiento breve del diafragma durante el bostezo pueden inducir sensaciones de alivio y tranquilidad, aportando bienestar en momentos de estrés o presión.

¿Por qué el bostezo es tan contagioso?

Una de las características más fascinantes del bostezo es su capacidad de contagio. Basta ver a alguien hacerlo, escuchar un bostezo o incluso leer sobre el tema para sentir el impulso de imitarlo. Este fenómeno fue descrito como “eco social” por expertos citados en National Geographic, y se relaciona con la activación de las llamadas neuronas espejo, que facilitan la imitación inconsciente de gestos y expresiones.

La tendencia a contagiarse de un bostezo se potencia en grupos de personas con vínculos cercanos: National Geographic reporta que el fenómeno ocurre más entre familiares y amigos que entre desconocidos. Un estudio dirigido por Ivan Norsica y Elisabetta Papalagi, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Pisa y el Instituto de Ciencias Cognitivas y Tecnologías de Roma respectivamente, recopiló datos en Italia y Madagascar y concluyó que el bostezo compartido es un buen indicador de cercanía emocional.

Andrew Gallup, biólogo de la Universidad de Princeton y citado por National Geographic, propuso que la empatía podría estar involucrada en el contagio, aunque también mencionó que la atención a los seres queridos puede jugar un papel más importante aún. El contagio del bostezo es un rasgo evolutivamente reciente, presente en humanos y primates cercanos como chimpancés y babuinos, a diferencia del bostezo espontáneo, observado en vertebrados desde hace cientos de millones de años.

Un acto sencillo, aún rodeado de enigmas

A pesar de los avances científicos, el bostezo sigue dejando preguntas abiertas. Las evidencias citadas en The Conversation y National Geographic confirman que regula la temperatura cerebral, favorece la concentración y ayuda a relajarse, al tiempo que desempeña un papel social relevante por su capacidad contagiosa.

Sin embargo, los especialistas advierten que aún queda mucho por descubrir, como la razón detrás de las diferencias individuales en la sensibilidad al contagio o el alcance de sus beneficios sociales y fisiológicos. Mientras tanto, cada vez que veas a alguien bostezando—o incluso al leer estas líneas—es probable que experimentes el impulso irresistible de imitarlo, recordando que detrás de ese gesto simple se esconde uno de los misterios más universales y cautivantes de la biología humana.