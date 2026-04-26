Ciencia

Pruebas científicas descartan la manipulación fraudulenta del oro africano en el siglo XVIII

Las muestras halladas en el Whydah Gally muestran purezas y composiciones coherentes con los yacimientos de Ghana, desmintiendo relatos históricos de supuesta adulteración por parte de comerciantes akanes

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Cinco científicos en batas de laboratorio y guantes azules analizan pepitas, máscaras y joyas de oro. Utilizan microscopios y equipo. Mapas de África y barco en la pared.
El análisis científico del oro del Whydah Gally descarta la adulteración por parte de comerciantes africanos en el siglo XVIII (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente análisis del oro de África Occidental recuperado del naufragio pirata Whydah Gally en 1717 refuta un mito colonial persistente sobre la supuesta adulteración del metal por comerciantes africanos. Investigadores han comprobado, mediante tecnología avanzada aplicada a piezas del hallazgo, que las impurezas evidenciadas responden a factores geológicos y no a un fraude deliberado, según divulgó Muy Interesante.

Un estudio científico reciente examina cientos de piezas de oro extraídas de un tesoro pirata del siglo XVIII y demuestra que la idea de que los comerciantes africanos manipularon este metal carece de sustento.

Las impurezas detectadas, principalmente plata y mínimas cantidades de cobre, son consistentes con la composición natural de los yacimientos de la Costa de Oro (hoy Ghana), concluye el análisis citado por Muy Interesante. Este hallazgo corrige, por primera vez con pruebas materiales directas, la versión tradicional europea sobre el comercio de oro africano.

Contexto histórico del oro africano y el mito de la adulteración

Durante siglos, el oro de África Occidental fue un eje fundamental del comercio internacional. Antes de la expansión atlántica europea, este metal circulaba por rutas transaharianas hacia el Mediterráneo. Con la llegada de los portugueses, neerlandeses, ingleses y franceses a la Costa de Oro, la región se consolidó entre los siglos XVII y XVIII como un centro comercial clave. Sin embargo, persistieron dudas acerca de la pureza del oro que los pueblos akanes ofrecían en el intercambio.

Muchos cronistas europeos, como Pieter de Marees y William Bosman, afirmaron que los comerciantes africanos mezclaban oro con plata y cobre para engañar a compradores extranjeros. Estas acusaciones, repetidas durante generaciones, terminaron integrándose en la narrativa histórica de Europa.

Vista a bordo del Whydah Gally bajo la lluvia, un cofre de oro akan abierto en cubierta emite hilos dorados que conectan figuras históricas y científicas.
El mito colonial de la adulteración del oro africano cae tras estudiar 70 piezas del tesoro pirata hallado en el Whydah Gally (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muy Interesante destaca que los testimonios descansaban en rumores y observaciones parciales, no en estudios directos del metal. Aunque algunos africanistas pedían cautela, hasta ahora faltaban pruebas materiales concretas.

El Whydah Gally y el mayor tesoro pirata del oro akan

El Whydah Gally, originalmente un barco inglés de comercio atlántico, partió hacia la Costa de Oro en 1716 en busca de mercancías valiosas. En su viaje, el navío recorrió puntos como Senegambia, el golfo de Benín y la zona akan.

En el trayecto hacia Jamaica fue capturado por el pirata Samuel Bellamy, conocido como “Black Sam”, quien hizo del Whydah su buque insignia. El barco naufragó en abril de 1717 cerca de Cape Cod, Massachusetts, a causa de una tormenta.

El hallazgo del Whydah Gally en 1984 permitió recuperar la mayor colección arqueológica de oro akan: más de 300 piezas, entre cuentas, pepitas, joyas y objetos creados con la técnica de cera perdida propia de la metalurgia akan.

Europeo del siglo XVIII sostiene lingote de oro. Akan muestra pepitas de oro. Balanza en mesa con oro puro e impuro.
El hallazgo obliga a revisar la historia del comercio de oro entre África Occidental y Europa, revalorizando la legitimidad de los comerciantes akanes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias piezas mostraban marcas y cortes que evidencian su uso previo en transacciones comerciales para comprobar su autenticidad. Esta colección, contextualizada y fechada, es la más relevante de su tipo a nivel mundial.

El análisis científico que desmonta el mito

Para desmontar la vieja acusación de adulteración, el equipo de investigación examinó 70 piezas del botín pirata y seleccionó 27 para pruebas detalladas. Utilizaron tecnologías como la fluorescencia portátil de rayos X (pXRF) y la microscopía electrónica de barrido con espectroscopía de dispersión de energía (SEM-EDS), lo que permitió determinar la composición precisa de cada muestra.

Los resultados revelaron que el oro analizado tenía entre 73,5% y 96,7% de pureza, con una media aproximada del 87,5%. La principal impureza era la plata, que ascendía hasta el 22% en algunos casos, mientras que el cobre apenas superaba el 1% en las muestras fundidas.

Los investigadores compararon estos resultados con el oro natural del cinturón aurífero Ashanti, en Ghana, y hallaron que las proporciones de plata y cobre correspondían a la variabilidad natural de esos yacimientos. Solo una muestra superaba ligeramente el contenido de plata encontrado en minas como Prestea.

Esto indica que las diferencias químicas del oro africano responden a la geología local y no a operaciones fraudulentas. El leve aumento de cobre detectado puede explicarse por una contaminación accidental de los instrumentos empleados o por una pequeña adición para endurecer el metal, no para alterar su valor de forma engañosa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tecnologías avanzadas como la pXRF y el SEM-EDS permitieron comprobar científicamente la autenticidad del oro hallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Muy Interesante, el nuevo análisis científico permite desacreditar la creencia sobre el oro adulterado, mostrando que esta idea carece de soporte en la evidencia material.

Reescribir la historia: del prejuicio colonial a la evidencia científica

Estos hallazgos, respaldados por técnicas de última generación, sugieren la necesidad de revisar la visión tradicional europea sobre el comercio de oro en la Costa de Oro. El prejuicio colonial nacido de la desconfianza hacia los comerciantes akanes se originaba más en la falta de comprensión que en los hechos objetivos.

La confirmación científica sobre el origen natural de las impurezas obliga a reevaluar la autenticidad del intercambio y rectificar relatos históricos que durante siglos subestimaron la sofisticación de los actores africanos.

El análisis de las piezas del Whydah Gally contribuye a replantear los viejos mitos y a comprender con mayor justicia el pasado compartido. Así, el tesoro hallado demuestra que las aparentes anomalías en la composición reflejan la riqueza y diversidad geológica local y no prácticas fraudulentas.

De este modo, la investigación informada por Muy Interesante reafirma el valor del oro africano y abre una perspectiva distinta sobre la narrativa histórica, invitando a reconsiderar antiguos prejuicios sobre el comercio entre África y Europa.

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