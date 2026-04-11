Qué dijo el jefe de la NASA tras el regreso de Artemis II, con el objetivo de pisar la Luna en 2028: “Esto es solo el comienzo”

Jared Isaacman, administrador de la NASA, calificó el regreso como un momento de orgullo y resaltó el objetivo de establecer una presencia permanente en la Luna (REUTERS/Joe Skipper)

A las 21:07 en Argentina, la cápsula Orión de la misión Artemis II tocó el océano Pacífico tras un descenso a más de 40.000 kilómetros por hora. Así concluyó una travesía de 9 días, una hora y 32 minutos que llevó a cuatro astronautas a orbitar la Luna y regresar a la Tierra, un hito que no ocurría desde hace más de cincuenta años. El jefe de la NASA, Jared Isaacman, calificó el regreso como un momento de orgullo y anticipó que el objetivo es volver al satélite para quedarse.

En la transmisión oficial de la NASA, Isaacman fue uno de los primeros en tomar la palabra tras el amerizaje. Frente a las cámaras, expresó: “Sigo sin palabras. El Jared de mi infancia no puede creer lo que acaba de presenciar. Esperé casi toda mi vida para ver esto”.

Durante la transmisión oficial, Isaacman agradeció a los equipos técnicos, la fuerza laboral de la NASA, la Marina de Estados Unidos y socios internacionales EFE/NASA

El administrador agradeció a la fuerza laboral de la NASA, a los equipos técnicos, a la Marina de Estados Unidos y a los socios internacionales que hicieron posible el regreso seguro de los astronautas. “Acabamos de traer de regreso a astronautas desde la Luna. Increíble”, enfatizó al dirigirse a quienes seguían la transmisión. Para el jefe de la agencia, el éxito de Artemis II es resultado de “años, esfuerzo y jornadas largas” desplegados por especialistas de todo el país.

Artemis II: entre la emoción, el rigor técnico y la mirada al futuro

El operativo de recuperación se desplegó en el océano Pacífico, donde la cápsula Orión flotaba estabilizada por cinco globos naranjas mientras aguardaba la llegada de personal especializado. Los astronautas, entre ellos Christina Koch y el comandante Reid Wiseman, confirmaron que se encontraban en excelente estado de salud tras soportar temperaturas de hasta 2.700 grados Celsius durante el reingreso.

La visión de la NASA contempla una presencia permanente en la superficie lunar y el desarrollo de capacidades para futuras misiones a Marte (Reuters)

Isaacman celebró la seguridad de la tripulación y subrayó la importancia de la misión: “Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento. Esto no es algo de una vez. Esto se va a repetir cada vez más seguido”.

La reentrada de la nave fue seguida minuto a minuto por los equipos de control, que confirmaron el correcto despliegue de los paracaídas y las condiciones ideales del clima para el descenso. El centro de control de la NASA supervisó factores como la trayectoria y el ángulo de ingreso atmosférico. De acuerdo con la agencia, la cápsula completó un viaje de 1.118.624 kilómetros y fue diseñada para soportar los desafíos del regreso, incluyendo un período de silencio de seis minutos al atravesar las capas más densas de la atmósfera.

La misión destacó la cooperación internacional con la participación de astronautas canadienses y el aporte de la Agencia Espacial Europea EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

“Esto es solo el comienzo”: presencia en la Luna para 2028

Durante la transmisión, Isaacman enfatizó que el regreso de Artemis II no es un hecho aislado, sino el inicio de una nueva etapa. “Esto es solo el comienzo. Vamos a volver a hacerlo con frecuencia, hasta aterrizar en la Luna en 2028 y comenzar la construcción de nuestra base”, afirmó.

La visión del administrador de la NASA apunta a una presencia permanente en la superficie lunar y a dominar las capacidades necesarias para futuras misiones a Marte. “Regresamos a la Luna para quedarnos. Queremos establecer una presencia permanente y dominar las capacidades en la superficie lunar para, en el futuro, realizar misiones a Marte”, planteó.

Los preparativos para Artemis III ya comenzaron, con avances logísticos y la llegada de componentes al Centro Espacial Kennedy - crédito NASA

Cooperación internacional y próximos pasos hacia Artemis III

Isaacman destacó que el éxito de Artemis II se logró gracias a la cooperación internacional y al aporte de socios industriales. En la nave viajaron astronautas de la Agencia Espacial Canadiense, como Jeremy Hansen, y el módulo de servicio fue provisto por la Agencia Espacial Europea. Además, a pocas horas del lanzamiento, la NASA firmó un acuerdo con la Agencia Espacial Italiana para la construcción de un módulo de hábitat en la Luna.

“Participan los mejores y más brillantes de la NASA, nuestros socios industriales y nuestros aliados internacionales. Los países, aliados y socios se unen y demuestran un compromiso con este objetivo”, sostuvo el administrador durante la transmisión oficial.

El amerizaje de Orión frente a las costas de San Diego marcó el cierre de una misión que abre una nueva era en la exploración lunar NASA/Handout via REUTERS

La atención ahora se concentra en la preparación de Artemis III, que buscará concretar el alunizaje en 2028. Isaacman detalló los avances logísticos: “Ya estamos avanzando; los segmentos SRB ya llegaron al KSC (Centro Espacial Kennedy), el núcleo de Artemis III se traslada el 20 de abril y el lanzador móvil uno está de regreso en el edificio de ensamblaje”.

La información recopilada en Artemis II será clave para la próxima misión. “Queremos examinar el sistema de protección térmica y descargar toda la información que no pudieron transmitir para usarla en Artemis III”, puntualizó Isaacman.

La transmisión oficial de la NASA permitió que millones de personas en todo el mundo siguieran en vivo el regreso de los astronautas. El operativo de recuperación avanzó bajo condiciones meteorológicas favorables, con vientos leves y olas bajas. La cápsula amerizó frente a las costas de San Diego, marcando el paso final de una travesía que vuelve a poner a la humanidad en ruta hacia la Luna.