El emotivo mensaje póstumo que dejó el comandante del Apolo 13 para los astronautas de Artemis II

El ex astronauta Jim Lovell saluda a la tripulación de la Artemis II

Una transmisión especial conmovió el despertar de un nuevo día a la tripulación de la misión Artemis II durante su jornada más esperada: el sobrevuelo lunar.

A casi 30.200 kilómetros de la superficie de la Luna, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), escucharon esta mañana al despertar, la voz de James Lovell, comandante de la histórica misión Apolo 13 y uno de los últimos astronautas de la generación pionera.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen recibieron el mensaje póstumo de Jim Lovell. (NASA)

El mensaje, grabado poco antes de su fallecimiento en agosto de 2025, se convirtió en un puente emocional entre eras de la exploración espacial, al reunir el pasado y el presente en un día clave para la historia de la humanidad.

La jornada empezó distinta, con la canción “Good Morning” de Mandisa y TobyMac resonando en la nave mientras la tripulación se preparaba para el primer sobrevuelo lunar tripulado desde el Apolo 17, en 1972.

La NASA preparó un despertar simbólico, evocando tradiciones de las misiones Apolo. Aunque la tecnología, la ciencia y los objetivos han cambiado, el espíritu de aventura y la conexión humana persisten. Todo se intensificó cuando la voz de Lovell, ya ausente físicamente, surgió en el intercomunicador.

La tripulación de Artemis II escuchó la voz de Jim Lovell durante el histórico sobrevuelo lunar. (NASA)

“¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte… para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra”.

El saludo de Lovell no solo evocó la memoria de un hombre cuya vida estuvo marcada por la exploración y el liderazgo, sino que también recordó la continuidad de un sueño colectivo. Según reportó la Associated Press, la muerte de Lovell a los 97 años en Lake Forest, Illinois, puso fin a una era y motivó a la NASA a resaltar el valor de su legado.

“El carácter y la inquebrantable valentía de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo”, expresó la agencia en un comunicado difundido tras su fallecimiento.

Jim Lovell, comandante del Apolo 13, envió su saludo final a los astronautas de la misión Artemis II.En la foto posa con Buzz Aldrin, astronauta de Apolo 11 (NASA)

La figura de Jim Lovell ocupa un lugar central en la historia espacial. Participó en cuatro misiones: Gemini 7, Gemini 12, Apolo 8 y Apolo 13. Sumó 715 horas, 4 minutos y 57 segundos en el espacio, una marca que se mantuvo hasta la llegada del programa Skylab.

Su liderazgo quedó grabado en la memoria colectiva a partir de la crisis del Apolo 13, cuando una explosión en el módulo de servicio puso en riesgo la vida de la tripulación. En ese momento, su serenidad y temple guiaron la maniobra de rescate más compleja hasta entonces. “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí”, fue la frase que pronunció Lovell, registrada por la NASA y luego popularizada como “Houston, tenemos un problema”.

Las palabras de Tom Hanks por la muerte del astronauta Jim Lovell (Composición: IMBD/NASA)

La transmisión de aquel mensaje a la base, bajo circunstancias adversas, sintetizó la tensión y la incertidumbre vividas durante los cuatro días en los que Lovell, junto a Fred Haise y Jack Swigert, permaneció confinado en el módulo lunar, con recursos mínimos de oxígeno, agua y energía. El episodio, según rememoró el propio Lovell años más tarde, fue un testimonio de la capacidad colectiva: “Lo que quiero que la mayoría de la gente recuerde es que, en cierto sentido, fue todo un éxito. No es que hayamos logrado nada, sino un éxito porque demostramos la capacidad del personal de la NASA”.

La misión Apolo 8, en la que Lovell compartió tripulación con Frank Borman y William Anders, marcó otro hito: fue la primera vez que seres humanos abandonaron la órbita terrestre y circunnavegaron la Luna. Aquella travesía, en plena competencia con la Unión Soviética, permitió que Estados Unidos avanzara en la carrera lunar.

Lovell tomó la icónica foto del amanecer de la Tierra en la misión Apolo 8 Crédito: (AP)

La imagen de la Tierra captada desde la órbita lunar y la lectura del Génesis en Nochebuena por la tripulación pasaron a ser símbolos universales de esperanza. Lovell reflexionó sobre esa experiencia: “Lo que sigo imaginando es, si fuera un viajero solitario de otro planeta, qué pensaría de la Tierra a esta altitud, independientemente de si estaría habitada o no”.

La relevancia de Lovell en el desarrollo de los vuelos espaciales fue reconocida por figuras como Gene Kranz, quien lo consideró uno de los pilares del programa estadounidense. Su figura trascendió el ámbito científico y técnico, consolidándose como emblema de determinación y calma.

Tom Hanks protagonizó la pelicula Apolo 13 (IMBD)

La película “Apolo 13”, protagonizada por Tom Hanks, afianzó la imagen pública de Lovell y multiplicó el alcance de su historia. El propio Lovell reconoció con ironía el impacto de la misión: “Ir a la Luna, si todo sale bien, es como seguir un libro de cocina. No es para tanto. Si algo sale mal, eso es lo que distingue a los hombres de los niños”, declaró en 2004 a la Associated Press.

La NASA subrayó la influencia de Lovell en las generaciones futuras, tanto por su trayectoria como por su capacidad de inspirar. En el vigésimo quinto aniversario del Apolo 13, Lovell admitió su único pesar: “La pérdida de la oportunidad de caminar en la Luna es mi único arrepentimiento”.

La distinción pública llegó en 1995, cuando el presidente Bill Clinton le otorgó la Medalla de Honor Espacial del Congreso, destacando que, aunque no pisó la Luna, ganó el respeto y la gratitud de toda una nación.

El mensaje de Jim Lovell destacó la importancia del trabajo en equipo y la cooperación internacional. (NASA)

La despedida de Jim Lovell, reflejada en su mensaje a la tripulación de Artemis II, cerró un ciclo. Nacido en Cleveland, Ohio, en 1928, Lovell se formó en la Universidad de Wisconsin y la Academia Naval de los Estados Unidos. Tras una carrera como piloto de pruebas, ingresó a la NASA en 1962 como parte de “los próximos nueve”. Fue el último sobreviviente de ese grupo, lo que lo convirtió en el astronauta con más tiempo de servicio activo. Su legado familiar quedó plasmado en las palabras de sus hijos: “Extrañaremos su optimismo inquebrantable, su sentido del humor y cómo nos hacía sentir a cada uno de nosotros que podíamos lograr lo imposible. Era verdaderamente único”.

En el sobrevuelo lunar de Artemis II, la voz de Lovell traspasó los límites del tiempo y el espacio. El mensaje, pleno de simbolismo, acompañó a una nueva generación de astronautas en una misión que apunta a sentar las bases para futuras expediciones a Marte. Lovell celebró el avance y alentó a los equipos terrestres y a la tripulación:

“Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte… para el beneficio de todos”. En la nave, la emoción fue palpable. La historia de la exploración espacial se renovó en ese instante, enlazando el coraje del pasado con el entusiasmo del presente.

El sobrevuelo lunar de Artemis II rinde homenaje a los pioneros de la exploración espacial. (NASA)

La jornada de la misión Artemis II, volvió a poner en primer plano el valor humano detrás de cada avance científico. La música, la tradición y el mensaje de Lovell funcionaron como recordatorio de que el viaje espacial nunca fue solo una cuestión técnica. En la memoria colectiva, el saludo del comandante del Apolo 13 quedó ligado a la esperanza, la cooperación internacional y la búsqueda incesante de conocimiento.

La NASA, al rendir homenaje a su legado, proyectó el mensaje de Lovell hacia el futuro. El testimonio del astronauta se escuchó en un momento crucial, cuando la humanidad retoma el sueño de explorar la Luna y, más adelante, Marte.

La tripulación de Artemis II, respaldada por equipos de científicos e ingenieros, afrontó el desafío con la convicción de que cada paso está construido sobre la experiencia y el coraje de quienes los precedieron. “Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra”.