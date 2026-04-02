Las 117 mejores fotos del lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna

La misión Artemis II de la NASA, que tiene como objetivo sobrevolar la Luna, despega desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos
El cohete SLS iluminó el cielo de Cabo Cañaveral y marcó el inicio de una nueva era espacial
La misión Artemis II de la NASA despega desde el Centro Espacial Kennedy
La cápsula Orión de la misión Artemis II abandona la Tierra rumbo a la Luna, tras su lanzamiento desd Cabo Cañaveral
El público se reunió para presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II en Titusville, Florida
Un hombre vestido de astronauta se emociona al ver la transmisión en vivo del lanzamiento durante un evento organizado por el Consulado General de Estados Unidos en México
Así se presenció desde el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires
La misión tiene previsto un itinerario de casi 10 días repleto de desafíos científicos, maniobras técnicas y rutinas pensadas para sobrevivir en el espacio profundo
La misión Artemis II marca el regreso de vuelos tripulados al entorno lunar tras más de medio siglo
El microsatélite argentino Atenea integró por primera vez una misión lunar de la NASA
El astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, se abrocha el casco al traje espacial
El astronauta de la NASA Reid Wiseman hace un gesto a una cámara remota junto al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense)
Jeremy Hansen choca los puños con un miembro del equipo de tierra
Momentos antes del despegue hubo tensión porque los técnicos debieron resolver un problema con un sensor que mostraba una batería con temperatura fuera de rango
El momento previo al despegue de la misión Artemis II
El cohete SLS de la NASA despega desde el Centro Espacial Kennedy rumbo a la Luna (NASA)
La misión Artemis II destaca el rol de la cooperación entre organismos públicos y privados (NASA)
El despegue visto desde el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires (NASA)
Aficionados al espacio se reúnen en Toronto para presenciar la misión Artemis II
Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022
Personas de diferentes edades presenciaron la misión Artemis II, cuyo objetivo es orbitar la Luna
La misión de 10 días aspira a ser la primera en llegar a la órbita de la Luna desde Apolo 17, lanzada en diciembre de 1972
Familias se agrupan para presenciar el ascenso del cohete SLS
Una mujer usa su teléfono para tomar fotos de la Luna tras el lanzamiento de la misión Artemis II
Artemis II busca validar tecnologías y procedimientos para futuras misiones de alunizaje
Un niño hace un gesto el día del lanzamiento del cohete lunar de última generación
La misión cuenta con participación internacional, sumando satélites de Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur y Argentina
Un monitor de televisión en la sala de prensa de la Casa Blanca muestra el lanzamiento del Artemis II en Washington, D.C
Los CubeSats acompañan a la cápsula Orion en una misión de 10 días alrededor de la Luna (REUTERS/Brendan McDermid)
La misión Artemis II de la NASA sobrevolará la Luna
El día del lanzamiento del cohete lunar de última generación, el Space Launch System (SLS) y la cápsula tripulada Orion
El momento del despegue (REUTERS/Brendan McDermid)
Así se vivió el despegue de Artemis II en el Centro Cultural de la Ciencia
Expertos en Tierra del Fuego y Córdoba monitorean las señales de Atenea desde estaciones argentinas (REUTERS/Steve Nesius)
Visitantes internacionales miran expectantes el despegue de Artemis II
La tripulación de Artemis II sobrevolará el lado oculto de la Luna antes de regresar a la Tierra (REUTERS/Brendan McDermid)
El viaje de Artemis II durará diez días, cubriendo una distancia de 384.000 kilómetros hasta la Luna
El lanzamiento fue seguido en vivo por millones de personas alrededor del mundo
El momento del despegue
Los astronautas completan chequeos de sistemas antes de iniciar el viaje lunar
Periodistas se congregan antes del lanzamiento previsto de la misión Artemis II de la NASA para sobrevolar la Luna, en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida
La cápsula Orion está equipada con sistemas de soporte vital de última generación
La misión Artemis II representa una colaboración sin precedentes entre agencias espaciales y universidades
Varias personas se congregan para observar el cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento
El proyecto Atenea destaca el aporte de la educación pública argentina a la ciencia global
Los cuatro astronautas dando sus últimos saludos
El SLS alcanza una altura de más de 98 metros, superando a la Estatua de la Libertad
La astronauta de la NASA Christina Koch ajusta el visor de su casco
Varias personas se congregan para presenciar el lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral
El astronauta de la NASA Victor Glover
Técnicos argentinos colaboran con equipos internacionales en la integración de los CubeSats
La astronauta de la NASA Christina Koch
El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS)
Los astronautas minutos previos a partir
Los momentos previos al despegue
A los astronautas se los vio sonrientes y esperanzados
El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion
El astronauta de la NASA Reid Wiseman saluda antes de abordar la furgoneta espacial
La comunidad internacional observa con atención los avances de Artemis II y sus innovaciones tecnológicas
El astronauta de la NASA Victor Glover reacciona antes de abordar la furgoneta
Varias personas se congregan en Space View Park antes del lanzamiento
La astronauta de la NASA Christina Koch saluda antes de abordar la furgoneta espacial con la tripulación
Varias personas se relajan y divierten antes del lanzamiento del cohete lunar
El astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jeremy Hansen, y el astronauta de la NASA, Victor Glover, reaccionan junto a la tripulación de la misión Artemis II
Banderas conmemorativas se exhiben mientras la gente se reúne en Space View Park antes del lanzamiento del cohete lunar de próxima generación, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula tripulada Orion
Jeremy Hansen reacciona junto a la tripulación de la misión Artemis II
Personas se congregan en Space View Park antes del lanzamiento del cohete lunar de última generación
La tripulación de la misión Artemis II
Niños con gorras de Artemis mientras la gente se reúne antes del lanzamiento del cohete lunar de última generación
El astronauta de la NASA Reid Wiseman saluda junto a la tripulación de la misión Artemis II
Un hombre lleva una camiseta con la temática de Artemis mientras la gente se reúne antes del lanzamiento del cohete
Un cartel anuncia la venta de postales se exhibe mientras la gente se congrega antes del lanzamiento del cohete lunar
Varias personas en Space View Park antes del lanzamiento
La tripulación de la misión Artemis II
Un hombre vende camisetas y otros artículos de recuerdo mientras la gente se reúne antes del lanzamiento
El astronauta de la NASA Reid Wiseman
Un grupo de personas expectantes en Space View Park
Un helicóptero sobrevuela el cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion
El murmullo de la multitud crece a medida que la cuenta regresiva se acerca al momento crucial
El equipo de Artemis II
Un hombre usa binoculares mientras la gente se reúne antes del lanzamiento del cohete lunar
El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion en el Complejo de Lanzamiento 39B antes del lanzamiento
Varias personas saludan a la tripulación de la misión Artemis II
Christina Koch posa para una foto
Varias personas para observar a la tripulación de la misión Artemis II
El astronauta de la NASA Victor Glover, miembro de la tripulación de la misión Artemis II que sobrevolará la Luna, lanza besos antes de abordar la furgoneta
La furgoneta que transporta a la tripulación de la misión Artemis II para sobrevolar la Luna
El astronauta de la NASA Victor Glover reacciona junto a la tripulación de la misión Artemis II
Una furgoneta del programa Artemis II, que transporta a los astronautas
Los miembros de la tripulación de la misión Artemis II
Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, se dirigen al Complejo de Lanzamiento 39B
Christina Koch saluda para la foto previa al despegue
Los equipos de prensa trabajan en tiendas de campaña temporales mientras al fondo se ve el edificio de ensamblaje de vehículos, antes de la misión de sobrevuelo lunar Artemis II de la NASA, en el Centro Espacial Kennedy
Los astronautas de la NASA Christina Koch y Victor Glover reaccionan junto a la tripulación de la misión Artemis II
Una furgoneta del programa Artemis II se encuentra frente a la salida de los astronautas
La tripulación de la misión Artemis II, que sobrevolará la Luna, compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen
La astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), Jenni Gibbons, posa antes de que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen, salgan para abordar la camioneta espacial que los llevará a la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, asiste al lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA para sobrevolar la Luna, que consta del cohete Space Launch System (SLS) con la cápsula tripulada Orion, en el Centro Espacial Kennedy
Reid Wiseman posa durante la previa
Varias personas se congregan antes del sobrevuelo lunar Artemis II de la NASA, con un reloj de cuenta regresiva de fondo
La plataforma de lanzamiento del cohete Artemis II en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 31 de marzo del 2026
Reloj de cuenta regresiva con el cohete Artemis II
Equipos de prensa trabajan desde carpas de transmisión temporales mientras el edificio de ensamblaje de vehículos es visible al fondo, antes de la misión de sobrevuelo lunar Artemis II de la NASA
Personas compran artículos antes de la misión Artemis II de la NASA sobre la Luna, en el Centro Espacial Kennedy
Varias personas prepararon cámaras para fotografiar la misión de sobrevuelo lunar Artemis II de la NASA, con el cohete lunar de última generación, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula tripulada Orion, en la plataforma 39B, antes del lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral
El senador estadounidense Mark Kelly (demócrata por Arizona) habla con los medios
Reloj de cuenta regresiva con el cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) de la NASA y la nave espacial Orion al fondo
La gente hace cola para comprar mercancía, con el edificio de ensamblaje de vehículos visible al fondo, antes de la misión de sobrevuelo lunar Artemis II de la NASA
Las personas ansiosas esperan el lanzamiento
La misión Artemis II de la NASA, que incluye el cohete lunar de última generación SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la cápsula tripulada Orion, se encuentra en la plataforma 39B antes del lanzamiento de la misión Artemis II en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral
Unos hombres preparan café mientras la gente se reúne antes del lanzamiento del cohete lunar de última generación
Pegatinas con motivos espaciales se exhiben en una heladera portátil mientras la gente se reúne antes del lanzamiento del cohete
Personas en sus autos y caminando a la espera del lanzamiento
Una mujer revisa su teléfono mientras la gente se reúne antes del lanzamiento del cohete lunar
Periodistas llenan el centro de prensa del Centro Espacial Kennedy mientras continúan los preparativos para el lanzamiento de la misión Artemis II
La NASA comienza la carga de combustible del cohete de Artemis II para su lanzamiento