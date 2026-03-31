Misión de la NASA a la Luna: la historia de los cuatro astronautas elegidos para encabezar el hito

La diversidad de la tripulación simboliza el compromiso de la NASA con la inclusión y la cooperación internacional (AP Foto/Chris O'Meara)

La llegada de los cuatro astronautas que integran la misión Artemis II al Centro Espacial Kennedy en Florida marcó un nuevo capítulo en la historia de la exploración lunar. La NASA confirmó que la tripulación ya inició la cuarentena y los preparativos finales para el lanzamiento previsto, un hito que representa el primer vuelo tripulado hacia la órbita lunar en más de medio siglo.

La NASA lanzará Artemis II con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes realizarán un sobrevuelo lunar de diez días a bordo de la nave Orion. Esta misión validará sistemas críticos de soporte vital y navegación, y sentará las bases técnicas y logísticas para el regreso humano a la superficie lunar, según detalló la agencia espacial estadounidense.

A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II introduce una tripulación diversa en cuanto a género y nacionalidad, reflejando el objetivo de una exploración lunar más inclusiva. Los cuatro astronautas arribaron a Florida para iniciar la última fase de entrenamiento, en un viaje que no contempla alunizaje, pero que busca comprobar la capacidad de la nave Orion y el cohete SLS para sostener vuelos prolongados en el espacio profundo.

El vuelo de Artemis II no prevé alunizaje, sino un sobrevuelo de alta velocidad alrededor de la Luna antes del regreso a la Tierra (REUTERS/Joe Skipper)

Artemis II constituye la primera misión tripulada del programa Artemis y el regreso de seres humanos al entorno lunar desde 1972. Su objetivo es rodear la Luna, sin aterrizar, durante un trayecto estimado de más de 965.000 kilómetros, lo que permitirá validar en condiciones reales los sistemas de soporte vital, comunicaciones y navegación de la nave Orion.

El viaje, de aproximadamente diez días, llevará a los astronautas a una distancia récord de la Tierra y supondrá el ensayo general para futuras misiones como Artemis III, que planea un alunizaje cerca del polo sur lunar. Según la NASA, el desarrollo del cohete Space Launch System (SLS) y la cápsula Orion representó una inversión de más de USD 40.000 millones y dos décadas de desarrollo tecnológico.

Esta misión busca responder interrogantes críticos sobre la supervivencia humana en el espacio profundo, la protección frente a la radiación y la autonomía operativa de sistemas vitales. Los resultados definirán la viabilidad de establecer una presencia permanente en la Luna y, a largo plazo, avanzar hacia la exploración de Marte.

Quiénes son los astronautas de Artemis II y qué representa su selección

La tripulación de Artemis II se sometió a una cuarentena estricta en el Centro Espacial Kennedy para reducir riesgos sanitarios antes del lanzamiento (NASA)

La tripulación de Artemis II está conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, seleccionados por sus credenciales técnicas y su capacidad para trabajar en entornos de alta exigencia. Por primera vez en la historia de la exploración lunar, una mujer, una persona afroamericana y un astronauta canadiense participarán en una misión de este tipo, marcando un avance en términos de diversidad y cooperación internacional.

Reid Wiseman, comandante de la misión, subrayó que el objetivo es “abrir el camino a Marte” y que la elección de la tripulación refleja el compromiso de la NASA con la inclusión. Victor Glover destacó el valor de compartir el desafío con sus colegas y familias, mientras que Christina Koch celebró la oportunidad de “romper récords” y Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense, enfatizó el rol de la colaboración global en el regreso a la Luna.

Uno por uno, perfil y trayectoria de cada astronauta

Reid Wiseman

Reid Wiseman, comandante de Artemis II, liderará la primera misión tripulada alrededor de la Luna desde 1972 (REUTERS/Joe Skipper)

Natural de Baltimore, es capitán retirado de la Marina de Estados Unidos, ingeniero y piloto de pruebas condecorado. En 2014, permaneció 165 días en la Estación Espacial Internacional y fue jefe de la oficina de astronautas de la NASA. Su experiencia personal incluye la crianza de sus dos hijas tras el fallecimiento de su esposa, una circunstancia que lo llevó a involucrar a su familia en cada decisión sobre este vuelo.

Victor Glover

Victor Glover será el primer afroamericano en participar en una misión lunar, desempeñándose como piloto de la nave Orion (REUTERS/Joe Skipper)

Piloto naval de Pomona, California, se convertirá en el primer afroamericano en viajar a la órbita lunar. Pilotó la misión SpaceX Crew-1 en 2020, acumulando más de seis meses en la Estación Espacial Internacional. Glover es máster en ingeniería de sistemas y operaciones militares, y se caracteriza por su enfoque metódico y su preparación frente a los riesgos de la automatización en vuelo.

Christina Koch

Christina Koch, ingeniera eléctrica, ostenta el récord femenino de mayor permanencia continua en el espacio, con 328 días en órbita (REUTERS/Joe Skipper)

Ingeniera eléctrica y astronauta, ostenta el récord de permanencia en el espacio para una mujer con 328 días consecutivos. Formó parte de la primera caminata espacial exclusivamente femenina en 2019 y ha trabajado en entornos extremos, como la Antártida. Koch valora la camaradería desarrollada en el equipo Artemis II y la posibilidad de batir nuevos récords de distancia respecto a la Tierra.

Jeremy Hansen

Jeremy Hansen, piloto de combate y físico canadiense, debutará en su primer vuelo espacial representando a la Agencia Espacial Canadiense (REUTERS/Joe Skipper)

Originario de Londres, Ontario, representa a la Agencia Espacial Canadiense y debuta en vuelo espacial con Artemis II. Hansen es físico, piloto de combate y ha participado en programas internacionales de entrenamiento en cuevas y hábitats submarinos. Su formación en espeleología y operaciones extremas lo prepara para los desafíos de aislamiento y autonomía de la misión. Hansen, de 1,88 metros de altura, será también el astronauta más alto en volar a la órbita lunar.

Cómo será el viaje de Artemis II: cronograma, riesgos y desafíos para la tripulación

La nave Orion enfrentará temperaturas de hasta 2.800 °C durante la reentrada en la atmósfera terrestre antes de amerizar en el océano Pacífico

El lanzamiento de Artemis II está programado desde el Centro Espacial Kennedy el 1 de abril, con una ventana de dos horas a partir de las 18:24 (hora local). Tras la separación inicial del cohete SLS, la cápsula Orion realizará maniobras de validación en órbita terrestre antes de poner rumbo a la Luna. El punto culminante será el sobrevuelo de la cara oculta del satélite, donde la nave y su tripulación alcanzarán la mayor distancia jamás recorrida por humanos respecto a la Tierra.

Durante el trayecto, la NASA implementará estrategias avanzadas de protección frente a la radiación solar y cósmica, como la defensa por capas y el “Experimento Matroshka”. La autonomía de la nave será crítica: en ciertos tramos, los astronautas podrían perder contacto temporal con el centro de control, gestionando emergencias de forma independiente.

El regreso a la Tierra, previsto para el 11 de abril, supondrá una prueba extrema para el escudo térmico de Orion, que enfrentará temperaturas de hasta 2.800 °C durante la reentrada. La recuperación se realizará en el océano Pacífico, donde equipos médicos y técnicos de la NASA asistirán a los astronautas tras el amerizaje.

El legado de Artemis II y los próximos pasos del programa lunar

La misión servirá como ensayo general para futuros alunizajes tripulados, previstos a partir de 2028 con Artemis IV (REUTERS/Brendan McDermid)

Artemis II representa mucho más que una prueba tecnológica: es la validación de los sistemas clave para la continuidad del programa lunar estadounidense. De su éxito depende la seguridad de futuras misiones, como Artemis III, orientada a un alunizaje cercano al polo sur, y Artemis IV, que buscará establecer una base científica sobre la superficie lunar a partir de 2028.

El programa Artemis apuesta por la reutilización de tecnología, la cooperación internacional —con la participación de la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea— y la consolidación de una presencia humana sostenida en la Luna. La transmisión global y la cobertura en tiempo real de cada etapa del vuelo refuerzan el impacto mediático y simbólico de la misión.

La tripulación de Artemis II, al volar más lejos que nunca, pondrá a prueba las fronteras del conocimiento y la resistencia humana, abriendo el camino para que la humanidad vuelva a pisar la Luna y, en el futuro, explore Marte.