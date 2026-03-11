Qué es la colectina 11, la proteína que conecta el sistema inmune con la reparación de los huesos

Científicos identifican a la proteína colectina 11 como clave en la reparación y fortaleza de los huesos humanos./Archivo Freepik

Científicos lograron identificar, por primera vez, que la proteína colectina 11 cumple un papel fundamental en la reparación y renovación de los huesos.

Este hallazgo no solo modifica lo que se sabe sobre la salud ósea, sino que también revela una conexión directa entre el sistema inmune y la fortaleza de los huesos.

La investigación, realizada por el equipo de la universidad King’s College de Londres y publicada en la revista PNAS, demostró que la colectina 11 es esencial para que el material óseo no pierda fuerza con el paso del tiempo.

Según los científicos, esta proteína evita que los huesos se vuelvan frágiles o se dañen fácilmente.

Cómo actúa la proteína

El estudio revela que colectina 11 permite la correcta renovación ósea y previene la fragilidad de los huesos con el tiempo./Archivo Infobae

La colectina 11 ayuda a unas células llamadas osteoclastos, responsables de eliminar el hueso viejo o dañado. De este modo, permiten que se forme hueso nuevo y sano.

Cuando el cuerpo no produce suficiente colectina 11, los osteoclastos no logran hacer bien su trabajo y la estructura del hueso se debilita.

Para entender el impacto de la colectina 11, los científicos realizaron experimentos con ratones de laboratorio. A estos animales les quitaron la colectina 11 y otras proteínas relacionadas.

Observaron que los ratones desarrollaron huesos más débiles, con curvaturas y deformaciones en la columna. Cuando los investigadores reintrodujeron la proteína, los huesos mejoraron y recuperaron parte de su resistencia.

El equipo también llevó el estudio al laboratorio con células humanas. Descubrieron que, sin colectina 11, las células no podían formar correctamente los osteoclastos.

Al añadir la proteína, el proceso de renovación ósea se restablecía y las células volvían a cumplir su función.

Investigadores de King’s College London demuestran que la colectina 11 resulta esencial para la salud ósea mediante experimentos en ratones y células humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colectina 11 no está solo en los huesos. También aparece en otros tejidos y está vinculada a problemas poco comunes que afectan a los huesos de la cara y el cráneo, como ocurre en el síndrome 3MC, una enfermedad genética poco frecuente que causa malformaciones en el rostro, el cráneo y otros órganos.

Por eso, los investigadores creen que aprender más sobre esta proteína podría servir para tratar enfermedades raras y también problemas óseos frecuentes.

El estudio mostró, además, que la colectina 11 trabaja junto a otras proteínas del sistema inmune, como C3 y el factor B.

Todas juntas permiten que los osteoclastos mantengan los huesos sanos. Si faltan estas proteínas, el hueso pierde densidad, la médula ósea acumula grasa y los discos de la columna sufren daños.

La ausencia de colectina 11 lleva al debilitamiento de los huesos, curvaturas y deformaciones/Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

Los experimentos confirmaron que, al devolver la colectina 11 en el laboratorio, los osteoclastos vuelven a formarse y el hueso puede regenerarse.

Esto deja claro que la proteína tiene un papel más importante de lo que se pensaba y que su ausencia puede provocar consecuencias graves.

En personas, la falta de colectina 11 puede estar detrás de enfermedades raras que modifican el crecimiento de la cara y el cráneo. Además, esta proteína parece ayudar a mantener los huesos sanos desde la infancia hasta la adultez.

Puentes entre defensa y renacimiento óseo

El hallazgo demuestra la relación directa entre el sistema inmune y la salud ósea. Podría impulsar el desarrollo de nuevos tratamientos para osteoporosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Steven Sacks, uno de los responsables del estudio, destacó que este descubrimiento demuestra que el sistema inmune, además de protegernos de infecciones, también cuida la salud de los huesos.

Esto abre la puerta a desarrollar tratamientos más efectivos para la osteoporosis y otros problemas óseos.

Hoy, los medicamentos para los huesos pueden provocar efectos secundarios y no siempre son lo suficientemente precisos.

Por eso, los científicos buscan terapias que actúen directamente sobre la colectina 11, para fortalecer el hueso sin afectar otras funciones del cuerpo.

El profesor Sacks señaló: “Nuestros hallazgos muestran una conexión inesperada entre el sistema inmune y la salud ósea, e identifican un posible nuevo objetivo para tratar la osteoporosis y las enfermedades óseas relacionadas con el cáncer, donde la actividad excesiva de los osteoclastos puede dañar el hueso”.

La investigación también demuestra que “las proteínas inmunes pueden tener un papel inesperado pero importante en el mantenimiento de la salud a largo plazo”.

Nuevos enfoques en terapias buscan fortalecer los huesos actuando sobre la colectina 11, ofreciendo alternativas más seguras y eficaces que los medicamentos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio recibió apoyo del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido y abre nuevas oportunidades para tratar a personas con huesos frágiles, ya sea por enfermedades hereditarias o por envejecimiento.

Los investigadores confían en que este avance permita mejorar tratamientos y la calidad de vida de quienes sufren problemas óseos.