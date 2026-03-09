Ciencia

Una sola sesión de ejercicio de 20 minutos impulsa la actividad cerebral relacionada con el aprendizaje

Un estudio demostró cómo el movimiento favorece zonas clave del cerebro, según los investigadores de Estados Unidos, Canadá y Austria

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Iowa confirma que una sola sesión de ejercicio físico impacta de inmediato en la actividad cerebral vinculada a la memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia suma una nueva evidencia sobre la conexión que hay entre el ejercicio físico y el funcionamiento cerebral.

Un estudio encabezado por científicos de la Universidad de Iowa en los Estados Unidos con colegas de Canadá y Austria comprobó que una sola sesión de ejercicio físico puede desencadenar un aumento en la actividad neuronal de las redes cerebrales relacionadas con el aprendizaje y la memoria.

Los resultados fueron publicados en la revista especializada Brain Communications de Oxford Academic.

El equipo, liderado por Michelle Voss, profesora y fellow de la Facultad de Psicología y Ciencias del Cerebro de la Universidad de Iowa, trabajó con 14 pacientes de entre 17 y 50 años tratados en el centro médico universitario por epilepsia.

La investigación publicada en Brain
La investigación publicada en Brain Communications utilizó electrodos intracraneales para observar los cambios neuronales tras el ejercicio en pacientes con epilepsia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo aporta evidencia concreta sobre cómo el movimiento físico puede tener efectos inmediatos sobre el cerebro humano.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre este vínculo se habían hecho en animales o con métodos indirectos en personas, pero no se había logrado observar de manera directa la actividad cerebral tras el ejercicio.

Cómo se analizó el efecto del ejercicio

El ejercicio físico elevó la
El ejercicio físico elevó la frecuencia de las ondas 'ripples', asociadas con el aprendizaje y la memoria en el cerebro humano. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación midió la actividad cerebral antes y después de que los participantes usaran una bicicleta fija durante 20 minutos, a una intensidad que pudieran sostener.

Para registrar los cambios, se utilizó electroencefalografía intracraneal (iEEG), con electrodos implantados en el cerebro.

Los científicos observaron que después del ejercicio aumentó la frecuencia de las ondas cerebrales de alta frecuencia conocidas como “ripples”.

Estas oscilaciones eléctricas, que se detectan en la actividad cerebral y suelen encontrarse entre los 80 y 500 Hz, surgen en el hipocampo y se conectan con áreas corticales relacionadas con el aprendizaje y la memoria.

Los resultados no son exclusivos
Los resultados no son exclusivos de la epilepsia, ya que coinciden con hallazgos en adultos sanos mediante imágenes cerebrales no invasivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante años se sabía que el ejercicio físico suele ser beneficioso para funciones cognitivas como la memoria, y ese beneficio se asocia a cambios en la salud cerebral, principalmente a partir de estudios conductuales e imágenes cerebrales no invasivas”, explicó Voss.

Añadió: “Al registrar directamente la actividad cerebral, nuestro estudio demuestra, por primera vez en humanos, que incluso una sola sesión de ejercicio puede modificar rápidamente los ritmos neuronales y las redes cerebrales implicadas en la memoria y la función cognitiva”.

Las ondas y su vínculo con la memoria

El estudio abre nuevas posibilidades
El estudio abre nuevas posibilidades para estrategias de prevención y tratamiento de trastornos de memoria mediante el ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ondas “ripples” ya habían sido documentadas en animales como ratones y ratas, pero hasta este trabajo no se había comprobado su vínculo con la memoria en humanos, ya que su registro requiere electrodos implantados.

Anteriormente, la hipótesis sobre el papel de estas ondas en personas se basaba en estudios que analizaban los cambios en el flujo sanguíneo cerebral tras el ejercicio. El uso de iEEG permitió a los investigadores ver por primera vez la actividad neuronal directamente después de la actividad física.

La investigación incluyó a pacientes con epilepsia porque ya contaban con los electrodos implantados por motivos clínicos.

Sin embargo, Voss remarcó que los resultados “coinciden con lo que se ha observado en adultos sanos usando imágenes cerebrales no invasivas, como la resonancia magnética funcional (fMRI)”.

Para la investigadora, “esa convergencia entre métodos tan diferentes es una de las mayores pruebas de que los efectos no son exclusivos de la epilepsia, sino que reflejan una respuesta general del cerebro humano al ejercicio”.

Próximos pasos en la investigación

El equipo planea evaluar la
El equipo planea evaluar la memoria durante el registro cerebral post-ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo contó con la colaboración de Araceli Cárdenas, del Hospital de Toronto Oeste, y Juan Ramírez-Villegas, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria.

También participaron científicos de la la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad de Wisconsin-Madison, en EE.UU.

Los investigadores buscan consolidar la relación entre ejercicio y memoria en el cerebro al realizar pruebas de memoria después de la sesión de ejercicio, mientras se registra en directo la actividad cerebral. El financiamiento del estudio provino de la Universidad de Iowa.

El equipo espera que sus hallazgos amplíen el conocimiento sobre cómo la actividad física impacta la salud cerebral y sirvan para nuevas estrategias en la prevención y tratamiento de trastornos de la memoria.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoCerebroNeurocienciasEstudio cerebralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Lograron extirpar con cirugía robótica un tumor en una parte de difícil acceso del hígado

Un hombre de 79 años recibió un tratamiento innovador en Estados Unidos, donde médicos emplearon tecnología de última generación para abordar una condición hepática compleja

Lograron extirpar con cirugía robótica

Una de cada seis personas operadas por cáncer colorrectal en Argentina tiene menos de 50 años

Un consorcio de médicos analizó los datos de pacientes operados en hospitales entre 2022 y 2023. Los resultados se publicaron en The Lancet Regional Health Americas. Explicaron a Infobae por qué sugieren hacer más estudios antes de revisar la edad de inicio de los chequeos convencionales

Una de cada seis personas

Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

Un archivo geológico oculto bajo 523 metros de hielo reveló los cambios ambientales en épocas cálidas, fundamental para anticipar el nivel del mar, que podría subir hasta 5 metros si no se frena el aumento de temperaturas

Un hallazgo clave ayuda a

Descubrieron un nuevo tipo de molusco que casi no cambió su aspecto en 300 millones de años

Investigadores de Corea del Sur identificaron a Acanthochitona feroxa, una especie de sorprendentes características. Sus rasgos inalterados permitieron conocer detalles clave de su evolución

Descubrieron un nuevo tipo de

Advierten por el riesgo de extinción de especies migratorias de animales: qué revela un informe global

Lo elaboraron expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y se presentará en la cumbre CMS COP 15 que se hará en Brasil a fines de marzo. Qué retrocesos detectaron en la protección de la biodiversidad

Advierten por el riesgo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

El tercer intento de Hugo Ospina por llegar al Congreso no prosperó: quedó por fuera tras las elecciones legislativas

Felipe Saruma agradeció a sus seguidores por el apoyo en las elecciones legislativas, aunque no logró un cupo: “Esto apenas comienza”

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo

‘Pechy Player’ apareció en sus redes sociales tras ‘quemarse’ en su aspiración al Senado: “Somos la recontradedoblemondá”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Partido opositor dice que falta de servicio consular afecta a tres millones de venezolanos

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz

Zelenski enviará expertos ucranianos antidrones la próxima semana a Oriente Medio

Lukashenko felicita a Mojtaba Jameneí y destaca la resiliencia de Irán ante adversidades

Roland Garros vuelve a vibrar con la moda de Lacoste

ENTRETENIMIENTO

Entre risas, anécdotas y un

Entre risas, anécdotas y un homenaje a James Gandolfini: así fue la emotiva reunión de parte del elenco de Los Soprano

Identifican a la mujer que disparó a la mansión de Rihanna y es acusada de intento de asesinato

“Ahora, mi vínculo con el paso del tiempo es más una aceptación alegre”, afirmó Demi Moore sobre su evolución personal

La confesión más honesta de Cillian Murphy sobre Peaky Blinders y su vida fuera de las cámaras

La advertencia de Hugh Jackman sobre el cáncer de piel que busca crear conciencia: “Wolverine lleva protector solar”