Cómo se descubrió que todas las lenguas comparten un ritmo interno estable pese a su enorme variedad fonética y gramática

Un estudio internacional revela que todos los idiomas comparten un ritmo de comunicación basado en unidades de entonación recurrentes (Freepik)

En la actualidad, la diversidad lingüística es un reflejo de la complejidad cultural y social de la humanidad. Se estima que existen alrededor de 7.000 lenguas vivas en el planeta, aunque solo una fracción de ellas cuenta con reconocimiento oficial en sus respectivos países o regiones.

Según la base de datos Ethnologue, utilizada como referencia por organismos internacionales, existen 195 países y más de un centenar de idiomas con estatus oficial en distintas naciones, desde el inglés, el español y el francés hasta lenguas menos difundidas como el swahili, el birmano o el quechua. Esta multiplicidad abarca familias lingüísticas, alfabetos y sistemas de escritura muy diversos, lo que subraya la riqueza de la comunicación humana.

A pesar de las aparentes diferencias (en la entonación del francés, los tonos del mandarín o la cadencia del inglés), recientes investigaciones científicas revelan que todos comparten un ritmo oculto. Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demostró que la estructura del habla, más allá de palabras y sílabas, sigue una cadencia interna: unidades de entonación que se repiten de manera regular en cada lengua analizada. Este hallazgo sugiere la existencia de un pulso biológico común a toda la humanidad, capaz de organizar y facilitar la comprensión incluso entre personas que no comparten el mismo idioma.

El hallazgo del ritmo universal

Este descubrimiento ha marcado un hito en la comprensión científica del lenguaje. Un equipo de investigadores, liderado por Maya Inbar, Eitan Grossman y Ayelet N. Landau de la Universidad Hebrea de Jerusalén, analizó 668 grabaciones de habla espontánea provenientes de 48 idiomas distintos, distribuidos en 27 familias lingüísticas y todos los continentes. El estudio, publicado en PNAS en agosto de 2025, evitó trabajar con frases leídas en laboratorio y se centró en el habla real y cotidiana.

La diversidad lingüística mundial refleja una complejidad cultural con más de 7.000 lenguas vivas y cientos de idiomas oficiales reconocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de estas grabaciones permitió identificar que, pese a la enorme diversidad de sonidos, gramáticas y estilos, todas las lenguas presentan una estructura temporal común: las llamadas unidades de entonación (IUs), que emergen a un ritmo constante de baja frecuencia. Específicamente, estas unidades aparecen con una regularidad promedio de 0,6 Hz, lo que equivale a una IU cada 1,6 segundos. Este patrón apenas varía según la edad o el sexo, lo que refuerza la idea de un fenómeno biológico más que cultural.

El hallazgo fue posible gracias a la validación de un algoritmo automático para detectar los límites de las IUs. Este sistema fue confrontado con anotaciones manuales de expertos en cuatro lenguas y mostró coincidencias elevadas, permitiendo así que el análisis se extendiera a cientos de grabaciones y miles de minutos de audio sin perder fiabilidad. Los datos mostraron que el ritmo de las unidades de entonación no depende de la velocidad con la que se articula el habla ni de la cantidad de sílabas por segundo, sino que responde a un compás interno que estructura la comunicación humana.

De acuerdo con los autores, esta cadencia lenta y estable permite dosificar ideas, marcar transiciones y facilitar los turnos de palabra. Su estabilidad a través de idiomas y culturas sugiere que el cerebro humano está predispuesto a organizar el discurso siguiendo este “metrónomo” natural, lo cual podría ser una de las claves por las que las conversaciones fluyen aun entre personas que no comparten idioma.

El núcleo del descubrimiento reside en que, bajo la enorme variedad de las más de cien lenguas vivas, existe un pulso temporal compartido. El estudio ofrece la primera prueba robusta de que el habla humana, más allá de las diferencias superficiales, sigue un ritmo universal que estructura el flujo de la información y facilita la interacción.

Unidades de entonación: qué son y cuál es su naturaleza

Se trata de fragmentos del habla definidos no por el significado de las palabras, sino por cambios acústicos que el oído humano percibe de manera intuitiva. Estas unidades se identifican por variaciones en el tono, la intensidad y el ritmo de la voz, y suelen coincidir con pausas, énfasis o caídas en la entonación. Lejos de ser caprichosas, las IUs siguen un patrón regular, organizando el discurso en bloques de sentido que facilitan la comprensión tanto para el hablante como para el oyente.

El hallazgo del ritmo universal sugiere que el cerebro humano utiliza un pulso biológico para estructurar el lenguaje y organizar la información (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista acústico, cada una se distingue por una huella específica: en su interior, se observa un reinicio y una declinación sostenida del tono y de la intensidad de la voz. Estas variaciones funcionan como señales naturales para indicar el final de una idea y la inminencia de otra, marcando el ritmo de la conversación. Al analizar la fase de componentes lentos de la señal de habla, los investigadores comprobaron que los comienzos se alinean de forma consistente con oscilaciones de baja frecuencia, lo que refuerza su papel como unidades básicas de organización del lenguaje oral.

El papel funcional va más allá de la simple segmentación del discurso. Actúan como “unidades de planificación” que permiten dosificar la información, facilitar los turnos de palabra y anticipar cambios de tema. Esta estructura temporal ayuda a predecir cuándo termina una idea y cuándo es el momento adecuado para intervenir, lo que resulta esencial para la fluidez de la conversación. Incluso si una persona no entiende el idioma, es capaz de captar el flujo natural del intercambio gracias a la regularidad de las IUs.

El ritmo de las unidades de entonación es independiente de la velocidad del habla y se mantiene estable en diferentes idiomas, edades y sexos. Mientras que las sílabas constituyen el “motor fino” de la articulación, estas operan como el “marco” atencional y de memoria sobre el que se construye el discurso. Este doble sistema permite que el cerebro agrupe sonidos en unidades de significado, ensamblando la información a medida que se desarrolla la conversación.