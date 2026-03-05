Ciencia

Científicos logran reconstruir el rostro de una mujer de hace 3,67 millones de años

El equipo internacional utilizó tecnología avanzada para restaurar digitalmente el cráneo de “Little Foot”, el Australopithecus más completo hallado hasta ahora en Sudáfrica

Una reconstrucción fósil de un
Una reconstrucción fósil de un cráneo de Australopithecus se muestra junto a dos modelos digitales en 3D, uno coloreado y otro en escala de grises, que ilustran la investigación sobre el Hominini. (Foto: © Amélie Beaudet)

Un grupo internacional de investigadores presentó en marzo en Reino Unido la primera reconstrucción digital en alta resolución del rostro de “Little Foot”, un Australopithecus femenino que vivió hace 3,67 millones de años en Sudáfrica. Según el proyecto publicado en la revista National Geographic, se realizó tras décadas de estudios y permitió restaurar virtualmente los fragmentos óseos deformados por la presión de los sedimentos. Este avance ofrece una imagen inédita de uno de los ancestros más antiguos y completos del linaje humano.

De acuerdo con la información publicada, el fósil de “Little Foot”, hallado en 1994 en las Cuevas de Sterkfontein, se destaca por su grado de conservación y por mantener casi intacto su esqueleto. Sin embargo, el cráneo había sufrido fracturas y aplastamientos que dificultaron durante años cualquier intento de reconstrucción física fiable. La tecnología del sincrotrón Diamond Light Source permitió escanear el fósil y crear una copia digital con una precisión de 21 micras, lo que posibilitó corregir las deformaciones y recomponer el rostro con un nivel de detalle sin precedentes.

En este contexto, el estudio revela que las órbitas y la disposición facial de “Little Foot” presentan semejanzas notables con otros Australopithecus hallados en África Oriental, lo que reabre el debate sobre los movimientos y relaciones entre distintas poblaciones prehistóricas. El modelo digital, disponible en acceso abierto, permite a la comunidad científica analizar la morfología de uno de los homínidos más antiguos y allana el camino para nuevas comparaciones y estudios sobre la evolución humana.

Tecnología, comparación y nuevas hipótesis sobre el pasado

El modelo digital de "Little Foot"
El modelo digital de “Little Foot” está disponible en acceso abierto para la comunidad científica internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, la reconstrucción digital fue posible gracias al escaneo de alta resolución y al procesamiento informático avanzado. Los investigadores aislaron y ajustaron cada fragmento óseo virtualmente, evitando daños al fósil original y logrando un modelo tridimensional fiable. Según Amélie Beaudet, autora principal del proyecto, la reconstrucción permite analizar la estructura facial y orbital con mayor precisión y plantea nuevas preguntas sobre la evolución de los primeros homínidos.

Además, la similitud de “Little Foot” con fósiles de regiones alejadas de África sugiere posibles desplazamientos o conexiones entre poblaciones hace más de 3,5 millones de años. La forma de las órbitas y la disposición general del rostro aportan pistas sobre la adaptación al entorno, la dieta y la historia evolutiva del linaje humano. El acceso abierto al modelo digital facilita la colaboración internacional y multiplica las oportunidades de análisis comparativo.

Por otro lado, la restauración virtual abre la puerta a estudios sobre la dieta, la mecánica mandibular y el desarrollo cerebral en etapas tempranas de la evolución. Los investigadores planean ampliar la reconstrucción al resto del cráneo y la dentición para obtener más datos sobre los hábitos y capacidades de estos antiguos antepasados.

Un avance clave para la paleoantropología y el conocimiento de nuestros orígenes

Asimismo, la reconstrucción supera barreras técnicas que durante décadas impidieron interpretar el rostro de uno de los fósiles más importantes hallados en África. El modelo digital representa un hito en la aplicación de tecnología a la paleoantropología y proporciona una base sólida para futuras investigaciones sobre la diversidad y la distribución de los primeros homínidos.

La reconstrucción revela similitudes entre
La reconstrucción revela similitudes entre “Little Foot” y Australopithecus de África Oriental, lo que abre nuevos debates sobre migraciones prehistóricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, los especialistas insisten en la necesidad de cautela al interpretar los resultados. El número de cráneos completos sigue siendo reducido y cualquier hipótesis sobre los desplazamientos y relaciones entre poblaciones debe tomarse con prudencia. Sin embargo, la precisión alcanzada en la reconstrucción de “Little Foot” marca un antes y un después en el estudio de los orígenes humanos.

Por último, la posibilidad de compartir el modelo digital con la comunidad científica internacional garantiza el acceso a nuevas herramientas de análisis y favorece la revisión constante de las hipótesis sobre la evolución. El trabajo demuestra que la combinación de tecnología y ciencia puede transformar la comprensión de nuestro pasado más remoto y aportar respuestas a preguntas clave sobre la historia de nuestra especie.

