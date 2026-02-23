Detectan una galaxia casi invisible que podría estar formada completamente por materia oscura

Imagen divulgada por los autores con esta descripción: "La galaxia CDG-2, de bajo brillo superficial, dentro del círculo rojo discontinuo a la derecha, está dominada por materia oscura y contiene solo una escasa dispersión de estrellas. La imagen completa del Telescopio Espacial Hubble de la NASA se muestra a la izquierda" (NASA, ESA, Dayi Li (UToronto); Procesamiento de imágenes: Joseph DePasquale (STScI))

El Telescopio Espacial Hubble ha identificado una galaxia singularmente tenue, designada CDG-2, que, según un análisis preliminar, podría estar compuesta en un 99% de materia oscura.

Este hallazgo, descrito en un artículo publicado en The Astrophysical Journal Letters, plantea un desafío inédito para los astrónomos, quienes sostienen que el objeto detectado se encuentra entre las galaxias con mayor concentración de materia oscura observadas hasta la fecha. Además de aportar al estudio de la composición del universo, el descubrimiento evidencia la eficacia de nuevas técnicas estadísticas y observacionales para localizar fenómenos cósmicos extremadamente difíciles de rastrear.

Según estos expertos, la materia oscura, una sustancia que no refleja, emite ni absorbe la luz, representa uno de los mayores enigmas de la astronomía moderna. Las galaxias convencionales suelen brillar intensamente por la acumulación de estrellas, aunque existen otras cuya superficie muestra un brillo tan bajo que resulta indetectable para los métodos tradicionales.

Estas estructuras, llamadas galaxias de bajo brillo superficial, obligan a los científicos a perfeccionar los métodos de búsqueda y a desplazar el foco hacia pruebas indirectas, como la presencia y el comportamiento de cúmulos globulares.

El desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático y el uso de métodos estadísticos se han vuelto clave en la búsqueda de galaxias de bajo brillo, impulsados por la gran cantidad de datos generados por telescopios de última generación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Identificar CDG-2 requirió una nueva estrategia. El equipo dirigido por David Li, de la Universidad de Toronto, no empleó la búsqueda directa de luz estelar, sino que rastreó agrupaciones compactas de cúmulos globulares—conjuntos esféricos y densos de estrellas que suelen orbitar galaxias tradicionales—, infiriendo así la existencia de una población estelar oculta y dispersa.

La confirmación de la existencia de CDG-2 se logró a través de una colaboración internacional y el uso de múltiples observatorios. Además del Hubble, participaron el observatorio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea y el Telescopio Subaru en Hawái. Las imágenes captadas en el cúmulo de galaxias de Perseo, a 300 millones de años luz de la Tierra, revelaron un grupo compacto de cuatro cúmulos globulares. Análisis adicionales con datos del Hubble, Euclid y Subaru revelaron un débil resplandor difuso alrededor de esos cúmulos, considerado la evidencia más convincente de una galaxia extremadamente tenue y dominada por materia oscura.

Dinámica y características de CDG-2

A partir de la información reunida, los astrónomos estiman que CDG-2 es la primera galaxia conocida detectada únicamente por su sistema de cúmulos globulares. David Li precisó: “Esta es la primera galaxia detectada únicamente a través de su población de cúmulos globulares. Bajo supuestos conservadores, los cuatro cúmulos representan la población total de cúmulos globulares de CDG-2”.

El equipo calculó que la luminosidad de CDG-2 equivale a la generada por cerca de 6 millones de estrellas similares al Sol. A pesar de esta cantidad, los cúmulos globulares conforman el 16% de toda la materia visible en la galaxia, mientras que el resto está integrado, en su mayoría, por materia oscura.

La presencia de cúmulos globulares resulta clave tanto para la identificación de CDG-2 como para la comprensión de su composición. Estos cúmulos, reconocidos por su densidad e intensa vinculación gravitacional, soportan de mejor manera los procesos de disrupción provocados por fuerzas de marea en zonas del espacio con gran actividad gravitacional, como los cúmulos galácticos. Por ello, actúan como trazadores eficaces de galaxias apenas perceptibles.

El equipo de David Li advierte que la existencia de galaxias casi completamente dominadas por materia oscura representa un reto para los métodos tradicionales de observación, subrayando la importancia de la colaboración internacional y el avance tecnológico en la investigación astronómica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los resultados obtenidos, gran parte de la materia normal de CDG-2 necesaria para formar estrellas, especialmente gas hidrógeno, habría sido retirada de la galaxia después de sucesivos encuentros e interacciones gravitacionales con otras galaxias en el entorno hostil del cúmulo de Perseo. Esto dio lugar a un esqueleto cósmico dominado casi completamente por materia oscura, quedando solo una pequeña fracción de materia visible, principalmente en cúmulos globulares.

Implicancias y futuro de la investigación astronómica

La dificultad para localizar galaxias tan poco luminosas ha impulsado a la comunidad científica a intensificar el uso de técnicas actuales. Herramientas como el aprendizaje automático y métodos estadísticos cobran protagonismo a medida que los estudios del universo incorporan el gran caudal de datos generado por telescopios y observatorios de última generación.

Misiones en marcha y próximas, como la del telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA y el Observatorio Vera C. Rubin, prometen ampliar el alcance y la profundidad de la observación del espacio profundo. El desarrollo de algoritmos que examinen volúmenes masivos de información facilitará la identificación de más objetos como CDG-2, lo que podría modificar los modelos actuales sobre la formación y estructura de las galaxias.

El equipo de David Li sostiene que existen galaxias “casi completamente dominadas por materia oscura”, lo cual constituye un reto notable para los instrumentos y técnicas tradicionales de observación astronómica. La obtención de imágenes de alta resolución y el análisis estadístico en colaboración se consolidan como recursos principales en la investigación del cosmos.