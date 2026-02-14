Crean un modelo que busca anticipar la extensión del hielo ártico en tiempo real: cómo funciona

Un sistema pionero predice el comportamiento del hielo marino ártico en tiempo real y refuerza la protección ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos de Estados Unidos y Reino Unido desarrolló un modelo capaz de anticipar en tiempo real la extensión del hielo marino del Ártico, según informó el portal estadounidense de publicaciones científicas AIP Publishing.

Esta herramienta resulta crucial para monitorear la salud del Ártico, proteger a las comunidades indígenas y prever riesgos en sectores cuya actividad depende de la estabilidad del hielo.

Además, la tecnología permite una reacción más rápida ante emergencias climáticas, lo que ofrece mayores garantías de protección tanto para la población como para los ecosistemas vulnerables.

El rol central del hielo ártico en el clima global

El hielo marino ártico cumple una función determinante en el clima global, ya que contribuye al enfriamiento planetario, regula la circulación oceánica y condiciona los patrones atmosféricos, de acuerdo con AIP Publishing. A su vez, su presencia o retroceso impacta los fenómenos meteorológicos extremos fuera del círculo polar.

El avance del cambio climático acelera la reducción del hielo ártico, afectando la biodiversidad local y comprometiendo tanto la subsistencia como la seguridad de quienes habitan la región.

Un modelo innovador basado en décadas de datos

El modelo presentado permite calcular con precisión la “extensión del hielo marino”, definida por el equipo científico como la superficie cubierta por hielo que alcanza una concentración mínima específica.

Para ello, se apoya en mediciones diarias recopiladas por el National Snow and Ice Data Center desde 1978, lo que posibilitó identificar la interacción entre factores oceánicos y atmosféricos determinantes en la dinámica del hielo.

La validación de la herramienta se concretó en septiembre de 2024 y también se aplicó a datos históricos. Según AIP Publishing, logró anticipar las condiciones del hielo con entre uno y cuatro meses de antelación, superando la precisión de modelos previos.

El avance radica en tratar la evolución del hielo como un sistema regido por ciclos anuales, memoria climática y variaciones atmosféricas rápidas, lo que permite proyectar escenarios en distintas escalas temporales.

Esta capacidad predictiva representa un salto tecnológico relevante para la región, donde la variabilidad ambiental puede ser extrema incluso dentro de una misma estación.

Impacto directo en comunidades e industrias

La predicción en tiempo real ofrece beneficios inmediatos a comunidades y sectores económicos locales. Especies como el oso polar, la foca y la morsa dependen del hielo para sobrevivir, aspecto que incide en la caza tradicional y en la alimentación de las comunidades indígenas. La seguridad de estas poblaciones se ve reforzada al contar con información científica precisa, que permite anticipar desplazamientos y rutas de acceso.

Contar con información precisa y anticipada sobre el hielo disminuye riesgos y costes en actividades como la perforación de gas y petróleo, la pesca y el turismo, según subraya AIP Publishing.

Estas industrias deben adaptarse a condiciones extremas y cambiantes que afectan de manera directa su seguridad y rentabilidad. Además, la posibilidad de planificar operaciones logísticas con mayor certeza facilita la continuidad de los proyectos económicos en la región.

Mejora continua y nuevos desafíos

Los investigadores tienen previsto perfeccionar el modelo incorporando variables adicionales, especialmente la temperatura del aire y la presión atmosférica, para incrementar la capacidad predictiva ante fluctuaciones a corto plazo, detalló AIP Publishing.

El objetivo es proporcionar datos aún más precisos para ayudar a la región ártica a enfrentar los desafíos derivados del cambio climático.

La supervivencia y seguridad de las comunidades indígenas, así como la sostenibilidad de las actividades económicas de la zona, dependen de la capacidad para anticipar los cambios en el hielo del Ártico. Predicciones fiables facilitan la protección de especies y personas, y respaldan la toma de decisiones en un entorno sometido a transformaciones constantes, concluyó AIP Publishing.