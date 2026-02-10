Ciencia

El sorprendente método del leopardo de las nieves para encontrar pareja en las cumbres del Himalaya

Un sistema de señales olfativas y vocalizaciones desafía el aislamiento de estos felinos y revela secretos sobre su reproducción y supervivencia en uno de los hábitats más extremos del mundo, según publicó National Geographic

Guardar
El leopardo de las nieves
El leopardo de las nieves emplea un sofisticado lenguaje olfativo para buscar pareja en las cumbres del Himalaya durante la temporada de apareamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las cumbres del Himalaya, el leopardo de las nieves utiliza un complejo sistema de comunicación olfativa para localizar pareja durante la breve temporada de apareamiento.

Marcas de orina, heces, arañazos y el frotamiento de glándulas odoríferas sobre rocas constituyen el principal canal para delimitar territorio y anunciar su disposición reproductiva, según un estudio y expertos citados por la revista National Geographic.

Estos felinos solitarios se distribuyen a lo largo de las montañas de Asia central y emplean las marcas olfativas no solo para señalar su presencia, sino también para transmitir información sobre tamaño, salud y estado reproductivo. Este “lenguaje del olor” facilita encuentros en paisajes de difícil acceso.

Las señales químicas como orina,
Las señales químicas como orina, heces, arañazos y frotamientos en rocas marcan el territorio y comunican el estado reproductivo de los leopardos de las nieves (Freepik)

El leopardo de las nieves es considerado uno de los felinos con un sistema olfativo más elaborado. Rodney Jackson, presidente de Snow Leopard Conservancy, explicó a National Geographic que estos animales son “algunos de los marcadores de olor más prolíficos de todos los grandes felinos”.

Sus marcas pueden ser detectadas hasta 40 días por el olfato humano, incluso en cañones y rocas de montaña. Entre las técnicas más frecuentes destacan la orina penetrante, pequeñas cantidades de heces, arañazos en el suelo y el roce de las glándulas odoríferas en las comisuras de la boca.

Dejan pelo adherido a las piedras, transformando ciertos enclaves en puntos de encuentro olfativos. Jackson indicó que algunos emplazamientos actúan como “sitios de reliquia”, donde el marcaje se repite generación tras generación.

Vocalizaciones, superposición de territorios y dinámicas reproductivas

El “lenguaje del olor” facilita
El “lenguaje del olor” facilita que los leopardos de las nieves se encuentren en los inhóspitos paisajes de Asia central donde habitan estos felinos solitarios (Freepik)

Además de las señales químicas, la vocalización cumple un papel relevante. Durante la temporada de apareamiento, que se extiende de enero a marzo, los leopardos escalan y emiten gritos ásperos y profundos, similares al gruñido de una persona afónica.

“Es un sonido inquietante”, afirmó el investigador Örjan Johannson, del Snow Leopard Trust, a National Geographic. Así, las huellas olfativas y auditivas permiten que machos y hembras se localicen en vastos territorios donde predomina la soledad.

En este periodo, los territorios de machos y hembras se solapan estratégicamente. Investigaciones en Mongolia revelan que cada hembra comparte territorio con al menos dos machos, y viceversa. En Bután, la media es de dos hembras por macho, lo que incrementa las opciones reproductivas para ambos sexos.

Las marcas olfativas de los
Las marcas olfativas de los leopardos de las nieves pueden ser detectadas hasta 40 días después, incluso por el olfato humano en cañones y rocas de montaña (Freepik)

El acceso de las hembras a varios machos les otorga ventajas específicas. Según Johannson, citado por National Geographic, la superposición “solo tiene efectos positivos” para ellas. Si un macho muere o es reemplazado, la hembra puede elegir otro y proteger a sus crías.

Este sistema reduce el riesgo de infanticidio, ya que la hembra puede trasladar a sus cachorros a otro territorio seguro ante la ausencia de un macho.

La rivalidad entre machos también se manifiesta, pero las marcas olfativas comunican el estatus —dominante o subordinado— y pueden disuadir enfrentamientos directos. Los individuos subordinados suelen evitar zonas marcadas por rivales más poderosos, lo que disminuye el riesgo de peleas mortales sin eliminarlas completamente.

Cortejo, cópula y desafíos para la conservación

Las vocalizaciones ásperas y profundas
Las vocalizaciones ásperas y profundas complementan las señales olfativas, ayudando a machos y hembras a localizarse durante la época reproductiva en vastos territorios (Freepik)

El cortejo combina señales químicas, vocalizaciones y una estrecha afiliación. Una vez elegida la pareja, se forma un lazo de hasta ocho días, durante el cual ambos intensifican el contacto olfativo. Las hembras presentan ovulación inducida, es decir, entran en celo tras el apareamiento, optimizando el éxito reproductivo, según Johannson.

En ambientes controlados, los científicos han observado que las parejas copulan frecuentemente, superando un promedio de seis encuentros por hora. Cada cópula dura cerca de 30 segundos y suele ir acompañada de maullidos.

Sin embargo, el comportamiento exacto en la vida salvaje sigue siendo difícil de documentar debido a la inaccesibilidad de su hábitat, puntualiza National Geographic.

La superposición de territorios en
La superposición de territorios en leopardos de las nieves permite que cada hembra tenga acceso a varios machos y viceversa, favoreciendo la diversidad genética y la protección de crías (Freepik)

El potencial reproductivo del macho depende de su longevidad y del acceso a las hembras de su territorio. A partir de los cuatro años, puede mantener un territorio y alcanzar, en el mejor de los casos, hasta seis apareamientos en toda su vida antes de ser desplazado.

La condición vulnerable del leopardo de las nieves, su escaso número y la vasta extensión de su hábitat plantean desafíos para el estudio de la especie.

Sin embargo, el uso de cámaras trampa y collares de rastreo ha permitido a la ciencia identificar nuevos patrones en la comunicación y reproducción de estos grandes felinos, información destacada por National Geographic en sus investigaciones.

Temas Relacionados

Leopardo De Las NievesHimalayaSnow Leopard ConservancySnow Leopard TrustComunicación OlfativaConservación De EspeciesNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Descubren un inesperado mecanismo en la migración de aves de montaña: el impacto del cambio climático

Un equipo internacional de científicos analizó casi once mil registros de distintas especies y comprobó cómo ajustan su ubicación

Descubren un inesperado mecanismo en

Cómo el ADN de un lobo momificado ayudó a reescribir la historia de la extinción del rinoceronte lanudo

Un fragmento conservado durante milenios arrojó información inédita y permitió a la ciencia cuestionar viejas hipótesis sobre el fin de la especie

Cómo el ADN de un

Hallan un fósil de tortuga de 89 millones de años en EEUU: nuevas pistas sobre ecosistemas antiguos

El ejemplar fue identificado como el más antiguo de su tipo en América del Norte

Hallan un fósil de tortuga

El telescopio James Webb detectó una sorprendente galaxia de brillo ultravioleta

Un equipo internacional de astrónomos logró observar CEERS2-588, un sistema remoto cuya intensa emisión captada a través del infrarrojo medio revela procesos de formación estelar y composición química inesperados

El telescopio James Webb detectó

Las claves de la explosión cósmica que duró siete horas y desconcertó a científicos

El evento se caracterizó por una emisión de rayos gamma que obligó a equipos internacionales a realizar observaciones coordinadas con múltiples telescopios espaciales y terrestres

Las claves de la explosión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hombre que golpeaba a su

Hombre que golpeaba a su papá y le lanzaba comida hirviendo fue capturado

Tragedia en Talara: Sicarios irrumpen en torneo de fútbol y masacran a dos jugadores

Violento asalto en Bogotá: mujer fue herida con un arma traumática tras resistirse a un fleteo en la calle 100

Este es el grado de estudios y sueldo de Lorena Rodríguez, nueva alcaldesa de Tequila

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

INFOBAE AMÉRICA
Los candidatos a las presidenciales

Los candidatos a las presidenciales votan con mensajes de aliento a las víctimas del temporal

Muere una motorista tras sufrir una caída en la carretera a Pozo Negro, en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Los cauces de la demarcación Miño-Sil siguen "estabilizados", con los embalses al 86% de su capacidad

Guterres, "profundamente preocupado" por el plan de Israel que refuerza su control en Cisjordania

Evenepoel se adjudica la Volta a Valencia y Raúl García Pierna gana la última etapa

ENTRETENIMIENTO

La mala experiencia de Kaley

La mala experiencia de Kaley Cuoco usando bótox mientras grababa ‘The Big Bang Theory’: “No podía creer lo mal que se veía”

La verdadera historia detrás de Iron Man y cómo se convirtió en el primer gran héroe de Marvel

Bad Bunny borra todas sus publicaciones de Instagram tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

“Es poco probable que vuelva a subir a un dragón”, afirma Emilia Clarke tras Juego de Tronos

De Batman al set de The Bride!: así fue el emocionante reencuentro de Christian Bale y Maggie Gyllenhaal tras casi dos décadas