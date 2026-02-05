Ciencia

Identifican una red cerebral clave detrás de los síntomas del Parkinson

Científicos analizaron más de 800 casos con distintas terapias para detectar la red que conecta pensamiento y movimiento. Qué implicancias tienen los resultados

Guardar
Científicos identificaron la hiperconectividad en
Científicos identificaron la hiperconectividad en la red de acción somato-cognitiva (RASG) como clave en el Parkinson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir cómo se comunican las redes del cerebro puede cambiarlo todo. Un equipo de científicos demostró que la enfermedad de Parkinson está asociada a una hiperconectividad dentro de la red de acción somato-cognitiva (RASG).

Esa red consiste en un circuito cerebral que conecta las zonas responsables del pensamiento y la planificación con las áreas que controlan los movimientos.

Su función es transformar las ideas y las intenciones en acciones concretas, como mover una mano o caminar.

Cuando esa red no funciona bien, pueden aparecer dificultades tanto para pensar como para moverse con normalidad.

El hallazgo fue publicado en
El hallazgo fue publicado en la revista Nature

Según los investigadores, el hallazgo podría cambiar el enfoque terapéutico, ya que por primera vez se obtuvo evidencia preliminar en un grupo pequeño de pacientes de que reducir la hiperactividad de la RASG podría mejorar los síntomas.

De esa manera, los resultados, que se publicaron en la revista Nature, abren una vía concreta para el desarrollo de tratamientos más precisos y personalizados.

El trabajo fue liderado por investigadores del Laboratorio Changping y la Universidad de Medicina de Washington, junto a otros centros.

Nuevas conexiones, nuevas respuestas

La investigación, publicada en Nature,
La investigación, publicada en Nature, abre camino a tratamientos personalizados para el Parkinson enfocados en la hiperactividad neuronal de la RASG. (Freepik)

Hasta hace poco, el Parkinson se relacionaba especialmente con problemas motores y con el deterioro de los ganglios basales.

La red de acción somato-cognitiva (RASG), que vincula pensamiento y acción en el cerebro, fue descrita por primera vez en 2023.

El aporte clave del estudio publicado ahora en Nature consistió en demostrar que la enfermedad de Parkinson se asocia a una hiperconectividad entre la RASG y el subcórtex, la zona que regula emociones, memoria y control motor.

Este exceso de conexiones altera la planificación y la coordinación de movimientos, pero también afecta procesos cognitivos y funciones vitales.

El Parkinson es una enfermedad
El Parkinson es una enfermedad neurológica progresiva que afecta el control de los movimientos y otras funciones del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores quisieron comprobar si tratar directamente la RASG podía mejorar los síntomas de la enfermedad. Para eso, se analizaron imágenes cerebrales de más de 800 personas de Estados Unidos y China, incluyendo pacientes con Parkinson y personas sanas.

El grupo de estudio incluyó personas que recibían tratamientos clásicos como la estimulación cerebral profunda, además de nuevas alternativas como la estimulación magnética transcraneal y el ultrasonido focalizado. También participaron pacientes con otros trastornos del movimiento.

La red RASG conecta áreas
La red RASG conecta áreas cerebrales responsables del pensamiento, la planificación y el control de movimientos en personas con Parkinson. (Archivo Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores plantearon que, si se lograba normalizar la hiperconectividad entre la RASG y el subcórtex, podría alcanzarse una mejora en el control motor y en las capacidades mentales de quienes tienen Parkinson.

La hipótesis buscaba explicar la raíz de los síntomas y abrir un camino terapéutico más efectivo.

En el centro del laberinto cerebral

El análisis de imágenes cerebrales
El análisis de imágenes cerebrales incluyó a más de 800 personas de Estados Unidos y China con diversas terapias para el Parkinson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo diseñó un tratamiento dirigido a la RASG al usar la estimulación magnética transcraneal, una técnica no invasiva que aplica pulsos magnéticos sobre regiones cerebrales específicas sin requerir cirugía.

En un ensayo clínico, 18 personas con Parkinson recibieron la terapia enfocada en la RASG y el 56% mostró mejoras notables tras dos semanas.

En cambio, solo el 22% de quienes recibieron el tratamiento en zonas adyacentes evidenció avances, lo que representa una eficacia 2,5 veces mayor.

El estudio demostró que todas las terapias analizadas fueron más eficaces si reducían la hiperconectividad entre la RASG y el subcórtex.

Las terapias como la estimulación
Las terapias como la estimulación magnética transcraneal y el ultrasonido focalizado muestran mayor eficacia si reducen la hiperconectividad RASG-subcórtex. (Freepik)

Así, se logró restablecer el equilibrio en la red cerebral encargada de organizar y coordinar los movimientos.

La investigación propone avanzar con terapias no invasivas, como electrodos de superficie sobre la RASG, para tratar problemas de la marcha y explorar el ultrasonido focalizado de baja intensidad como vía para modificar la actividad cerebral.

Nuevos caminos para el cerebro y la esperanza

El nuevo estudio combinó grandes
El nuevo estudio combinó grandes volúmenes de datos clínicos y de neuroimágenes en el análisis de redes cerebrales funcionales/Archivo Freepik

El equipo plantea que el camino a seguir son los tratamientos personalizados sobre la RASG, porque los resultados muestran mejoras reales en los síntomas y en el día a día de quienes tienen Parkinson.

Reconocen, sin embargo, que el estudio se hizo con un grupo reducido de pacientes y que falta entender cómo cada parte de la RASG influye en los diferentes síntomas.

Por primera vez, la investigación puso en el centro el rol de la RASG y su potencial como objetivo para nuevas terapias.

La investigación plantea que el
La investigación plantea que el futuro del Parkinson podría estar en la precisión sobre las redes funcionales cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar la hiperconectividad de esta red como clave del Parkinson cambia la forma de entender y tratar la enfermedad, y abre un horizonte de posibilidades para millones de personas.

En diálogo con Infobae, la doctora Rosana Chehin, investigadora en neurociencias y Parkinson del Conicet en Tucumán, en la Argentina, comentó tras leer el estudio publicado en Nature: “La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa causada por la acumulación patológica de α-sinucleína, con inflamación, estrés oxidativo y muerte neuronal progresiva”.

Este nuevo trabajo, aclaró, “no actúa sobre esa causa ni demuestra que la enfermedad deje de avanzar. Lo que muestra es una mejora en la forma en que los síntomas se expresan clínicamente”.

El Parkinson afecta a más
El Parkinson afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es valioso en tanto es el fruto de la colaboración entre referentes mundiales en Parkinson y redes cerebrales. Aportan una forma original de revisar grandes volúmenes de datos clínicos y de neuroimágenes de personas con Parkinson”, señaló.

El valor principal del trabajo está “en cómo combinaron información de cientos de pacientes tratados con diferentes métodos, con un análisis masivo de datos y siempre enfocados en el rol de las redes funcionales cerebrales”.

Temas Relacionados

Enfermedad de ParkinsonRed funcional cerebralCerebroSalud mentalNeurologíaNeurocienciasÚltimas noticias

Últimas Noticias

La medusa gigante registrada en el Mar Argentino por científicos del CONICET: “mide como un autobus escolar”

La expedición Vida en los extremos, liderada por científicos del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, documentó con imágenes una Stygiomedusa gigantea de once metros en el Mar Argentino

La medusa gigante registrada en

Cómo la detección precoz y la prevención logran curar casi la mitad de los casos de cáncer

Expertos señalan que estos factores mejoran de manera decisiva la sobrevida y permite tratamientos menos agresivos

Cómo la detección precoz y

La ubicación de la grasa en el cuerpo influye en la longevidad

Científicos descubrieron que el lugar donde se acumula el tejido adiposo, más allá de la cantidad, influye directamente en la función cognitiva

La ubicación de la grasa

El papel del nervio vago en la supervivencia del cáncer de pulmón, según un estudio

Experimentos en modelos animales revelaron cómo los tumores activan circuitos neuronales específicos para silenciar la defensa inmunitaria. Los detalles de una investigación publicada en Nature

El papel del nervio vago

¿Un señuelo tamaño real? Cómo la creatividad de las arañas es una de las defensas más ingeniosas del reino animal

En zonas selváticas, científicos observaron que ciertas especies fabrican estructuras de gran tamaño en sus redes, utilizando materiales del entorno para crear una ilusión visual capaz de disuadir posibles amenazas y rivales naturales

¿Un señuelo tamaño real? Cómo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lluvias, heladas y evento de

Lluvias, heladas y evento de Norte: los efectos del Frente Frío 33 en México

Línea 1 del Metro de Lima colapsó: Ositrán investiga responsabilidades tras suspensión del servicio

El nuevo botín en dólares de la viuda negra que se volvió viral

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Día sin carro hoy: cuánto subieron las tarifas de plataformas como Uber, Yango y Didi en Bogotá durante la jornada

INFOBAE AMÉRICA
Bitcoin no detiene su derrumbe:

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Un informe reveló que el gasto en defensa en Europa crecerá hasta 1,2 billones de dólares en 2035

Detenidos dos hombres en Barajas tras robar una mochila del reguetonero Zion con 2,5 millones de dólares

La Eurocámara pide más control para evitar riesgo de fraude en los fondos condicionados a reformas

Diseñan una hoja de ruta con las prioridades en investigación clínica para frenar la resistencia a antibióticos

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift “duda” en invitar

Taylor Swift “duda” en invitar a Blake Lively a su boda con Travis Kelce: “Ya no es lo que solía ser”

“El MeToo llegó demasiado lejos”: qué se sabe sobre la relación entre Jeffrey Epstein y la hijastra de Woody Allen

Por qué “Aún es de noche en Caracas” conmueve al mundo

Por qué Hamnet desafía la visión clásica de Shakespeare

La cuarta temporada de Bridgerton explora romance y realidad