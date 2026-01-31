Efecto Mandela y recuerdos falsos: por qué el cerebro puede recordar hechos que nunca ocurrieron

El recuerdo falso es una construcción mental inventada por el cerebro que puede parecer tan real como un hecho verdadero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un recuerdo falso puede parecer tan real como cualquier otro, pero en realidad nunca ocurrió. El cerebro humano es capaz de construir historias que jamás tuvieron lugar, confundiendo con frecuencia incluso a quienes tienen plena seguridad de lo que recuerdan.

Un ejemplo famoso es el logotipo de Fruit of the Loom, que muchos aseguran recordar acompañado de una cornucopia (cuerno cónico desbordante de flores, frutas y productos de la cosecha), aunque esa imagen jamás existió. Este caso ilustra el llamado efecto Mandela, fenómeno que debe su nombre a la extendida creencia de que Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980, cuando en realidad falleció en 2013 a los 95 años.

Según informó Popular Science, el efecto Mandela es solo una muestra del alcance de los recuerdos colectivos falsos. Se trata de evocaciones de hechos o eventos que nunca sucedieron, y representan un error de memoria especialmente significativo.

En ese sentido, existen casos en los que es prácticamente imposible distinguir entre un recuerdo verdadero y uno falso, incluso para quienes los experimentan. Aunque los ejemplos comunitarios, como el efecto Mandela, llaman la atención, la falsa memoria es un fenómeno mucho más amplio y complejo.

La memoria humana puede dividirse en dos grandes tipos: episódica y semántica. La primera agrupa los recuerdos autobiográficos, como una visita a Disneylandia o lo que se cenó la noche anterior. Estos recuerdos son personales y únicos para cada individuo.

Por otro lado, la memoria semántica almacena conocimientos generales, fechas históricas, nombres de países y hechos compartidos por una comunidad.

Muchos recuerdos falsos colectivos, como el efecto Mandela, están relacionados con la memoria semántica y afectan a comunidades enteras (EFE)

El efecto Mandela y otros recuerdos falsos colectivos suelen estar ligados a la memoria semántica, ya que se relacionan con conocimientos o imágenes compartidas por muchas personas. Sin embargo, los recuerdos falsos no se limitan al ámbito colectivo; también pueden aparecer en la memoria personal.

Se han documentado experimentos en los que, mediante la manipulación de imágenes, se convence a individuos de que vivieron experiencias que jamás sucedieron. Un caso citado por especialistas consistió en mostrar fotos alteradas de paseos en globo aerostático durante la infancia. Varios participantes, convencidos por la evidencia visual, narraron con detalle episodios que en realidad nunca ocurrieron.

La diferencia entre un recuerdo erróneo y uno falso es sutil pero relevante. Los recuerdos no son imágenes fijas e inalterables. Cada vez que se evocan, pueden modificarse ligeramente a través de procesos como la recodificación. Según la psicóloga Wilma Bainbridge, psicóloga de la Universidad de Chicago que estudia la memoria, “nuestros recuerdos son en realidad como una versión filtrada de la experiencia original”. En sus palabras, “cuando evocas ese recuerdo, estás trayendo de vuelta esa versión condensada”.

Los expertos sostienen que los recuerdos funcionan como versiones simplificadas y filtradas de la experiencia original. Cuando el cerebro no conserva todos los detalles de un evento, tiende a rellenar los huecos con elementos plausibles según las expectativas o experiencias previas.

Así, uno puede añadir mentalmente sombrillas a una escena de playa de la infancia solo porque suele asociarlas a ese entorno. Sin embargo, olvidar un detalle o recordar mal un aspecto concreto no equivale a un recuerdo falso. Este último implica la invención total de un hecho o evento.

La diferencia entre un recuerdo erróneo y un recuerdo falso radica en la invención completa de un hecho que jamás ocurrió (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación de recuerdos falsos ha sido objeto de investigaciones clásicas en la psicología. La prueba Deese-Roediger-McDermott (DRM) es un ejemplo emblemático. En este experimento, los participantes reciben listas de palabras relacionadas (como alumno, aula, examen, profesor), todas vinculadas a otra palabra clave —el señuelo— que no aparece en la lista (en este caso, “escuela”). Posteriormente, muchos aseguran haber visto esa palabra señuelo entre las originales.

Existen dos teorías principales para explicar este fenómeno. La teoría de la traza difusa (TDF) sostiene que almacenamos una representación literal del recuerdo junto a una visión general o resumida del mismo. Los recuerdos falsos surgirían de esta visión general, especialmente cuando faltan detalles específicos.

Por su parte, la teoría de monitorización de la activación (TMA) plantea que al procesar listas de palabras, nuestro cerebro activa no solo los conceptos presentados, sino también otros relacionados, de modo que los recuerdos de ambas fuentes pueden entrelazarse y confundirse. Factores como la repetición, la edad o la falta de sueño también influyen en la aparición de recuerdos falsos.

Las investigaciones señalan que los recuerdos falsos son poco frecuentes, pero su impacto revela la fragilidad y plasticidad de la memoria humana

A pesar de los avances científicos, el origen y la frecuencia de los recuerdos falsos siguen siendo motivo de debate en la comunidad académica. Investigaciones recientes no logran consensuar una única explicación para el efecto Mandela, aunque apuntan a que ciertas imágenes, por su dificultad, resultan más propensas a distorsión.

Bainbridge, en su investigación sobre el efecto Mandela, admite: “Creemos que tiene que ver con cómo esa imagen encaja en el mapa de todas las imágenes que hemos visto o cómo nuestro cerebro entiende el mundo visual”.

A pesar de la fascinación que despiertan los recuerdos falsos, los expertos coinciden en que su aparición no es tan habitual. Los casos más notorios, como los que generan fenómenos colectivos, sobresalen precisamente por su rareza.

Según Bainbridge, los falsos recuerdos “siguen siendo muy poco frecuentes”. Y agrega: “Pero por eso, cuando nos encontramos con ellos en la vida real, como el efecto Mandela, nos resultan tan desconcertantes”. La existencia de estos errores pone de manifiesto la fragilidad y flexibilidad de la memoria humana, recordando que incluso lo que consideramos más cierto puede estar sujeto a engaño.